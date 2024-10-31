41 شهيدا و131 إصابة في 6 مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس،"إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 41 شهيد و 131 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".



وأفادت الوزارة في التقرير اليومي الإحصائي لشهداء العدوان الإسرائيلي لليوم الـ391، بوجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.



وبنيت أن حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 43,204 شهيد و 101,641 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.