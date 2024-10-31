41 شهيدا و131 إصابة في 6 مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس،"إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 41 شهيد و 131
اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأفادت
الوزارة في التقرير اليومي الإحصائي لشهداء العدوان الإسرائيلي لليوم
الـ391، بوجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي
الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وبنيت أن حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 43,204 شهيد و 101,641 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
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