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المقاومة الإسلامية بالعراق: هاجمنا 7 أهداف حيوية الخميس

10/31/2024 11:22:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت المقاومة الإسلامية في العراق، إنها هاجمت بالمسيرات هدفا حيويا جنوب الأراضي المحتلة هو السابع خلال يوم الخميس.

وبحسب بيان صادر عن المقاومة، يأتي ذلك "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأكدت المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، في وقت لاحق، فجر اليوم الجمعة، إنها هاجمت بطائرات مسيرة هدفا حيويا في الجولان المحتل.

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