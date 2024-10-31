المقاومة الإسلامية بالعراق: هاجمنا 7 أهداف حيوية الخميس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت المقاومة الإسلامية في العراق، إنها هاجمت بالمسيرات هدفا حيويا جنوب الأراضي المحتلة هو السابع خلال يوم الخميس.
وبحسب بيان صادر عن المقاومة، يأتي ذلك "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وأكدت المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.
وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، في وقت
لاحق، فجر اليوم الجمعة، إنها هاجمت بطائرات مسيرة هدفا حيويا في الجولان المحتل.
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