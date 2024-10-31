هاريس توجه انتقادات حادة لترامب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجّهت كامالا هاريس انتقادات حادة لمنافسها دونالد ترامب في ملف "حقوق النساء" والإجهاض، بعد تصريحات وصفتها بـ"المهينة".
ويعد هذا الملف شائكا في حملة رئاسية تشهد تنافسا محتدما، مع تكثيف المرشحَين حملاتهما في غرب البلاد.
وقبل 5 أيام من موعد الاقتراع في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، تخوض نائب الرئيس الديمقراطية والرئيس الجمهوري السابق سباقا محموما في الولايات السبع "المتأرجحة" التي من شأنها حسم النتيجة.
وتسعى هاريس البالغة 60 عاما إلى تعبئة الناخبات بتعهّدها إعادة تفعيل الحق في الإجهاض على المستوى الفدرالي، في مواجهة دونالد ترامب (78 عاما) الذي غالبا ما يدلي بتصريحات تنطوي على تحيّز جنسي، والصادر بحقه حكم قضائي في نيويورك في العام 2023 بتغريمه عشرات ملايين الدولارات لإدانته باعتداء جنسي.
والخميس، نشر الديمقراطيون مقطعا من تجمع شارك فيه ترامب، الأربعاء، وسخر خلاله من مستشاريه الذين يطالبونه بالكف عن تقديم نفسه على أنه "حام" للنساء، إذ يقول "سأفعل ذلك سواء أحبت النساء ذلك أو لا".
وفي مدينة ماديسون في ولاية ويسكونسن، ندّدت هاريس بتصريحات خصمها، واصفة إياها بأنها "مهينة جدا".
وتشهد الحملة منذ أسابيع اتّهامات متبادلة بين المرشحين بتقسيم البلاد المستقطبة سياسيا إلى أقصى حد، وفق استطلاعات الرأي.
وأدلى أكثر من 60 مليون شخص بأصواتهم مبكرا أو بواسطة البريد، وهو رقم يناهز ثلث إجمالي عدد الناخبين قبل أربع سنوات.
التوجّه غربا
ويكثّف المرشحان حملاتهما الانتخابية الأخيرة في غرب البلاد لجذب الناخبين المتحدرين من أصول إسبانية ولاتينية، علما أن أعداد هؤلاء آخذة في التزايد.
ويجري مقدم البرامج اليميني المتشدد تاكر كارسلون مقابلة، الخميس، مع دونالد ترامب في أريزونا، يعقبها تجمع انتخابي في ولاية نيفادا المجاورة.
وفي ولاية أريزونا المتاخمة للمكسيك، من المتوقع أن يطلق المرشّح الجمهوري وعودا بوضع حد لـ"غزو" ملايين المهاجرين من أميركا اللاتينية وأفريقيا.
وخسر الرئيس الجمهوري السابق (2017-2021) الانتخابات في هذه الولاية بهامش ضيق في استحقاق تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 أمام جو بايدن.
ويتوجه ترامب بعدها إلى نيومكسيكو، الولاية شبه المحسومة لهاريس.
وتواصل المرشّحة الديمقراطية حشد مشاهير عدة من بينهم جنيفر لوبيز في لقاء انتخابي في لاس فيغاس في ولاية نيفادا، وفرقة "تيغريس ديل نورتي" في فينيكس في ولاية أريزونا.
دعم ماسك
وفي المراحل الأخيرة للحملة، يمكن للملياردير الجمهوري الاعتماد على دعم نشط للغاية يوفره له إيلون ماسك، ما أوقع الأخير في متاعب قضائية.
وعقدت جلسة استماع الخميس في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، بغياب مؤسس تيسلا وسبيس إكس الذي تم استدعاؤه لشرح يانصيب المليون دولار الذي أطلقه لمكافأة ناخبين جمهوريين على أساس يومي في ولاية رئيسة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات تتزايد المخاوف من احتمال حصول احتجاجات عنيفة على النتيجة إذا لم يفز دونالد ترامب.
وفي مؤشر على هذا التوتر السائد، تحولت مراكز الاقتراع في مناطق تشهد منافسة شرسة، وكانت موضع توتر كبير في الانتخابات الماضية، إلى حصون يحميها سياج فولاذي وأجهزة كشف معادن.
وبدأ الرئيس الجمهوري السابق، الذي لم يُقر حتى الآن بهزيمته في اقتراع العام 2020، التحدث عن "غش" في بنسلفانيا، إحدى الولايات الرئيسة الواقعة شمال شرقي البلاد.
وفي جورجيا، حيث يحاكم بتهمة محاولة التدخل لقلب نتائج استحقاق العام 2020، أكد مسؤول الانتخابات براد رافنسبرغر في تصريح صحفي، الخميس، أن كل نتائج هذه الولاية الرئيسة ستعرف قبل بزوغ فجر السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر.
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