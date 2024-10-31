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هاريس توجه انتقادات حادة لترامب

10/31/2024 11:22:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجّهت كامالا هاريس انتقادات حادة لمنافسها دونالد ترامب في ملف "حقوق النساء" والإجهاض، بعد تصريحات وصفتها بـ"المهينة".

ويعد هذا الملف شائكا في حملة رئاسية تشهد تنافسا محتدما، مع تكثيف المرشحَين حملاتهما في غرب البلاد.


وقبل 5 أيام من موعد الاقتراع في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، تخوض نائب الرئيس الديمقراطية والرئيس الجمهوري السابق سباقا محموما في الولايات السبع "المتأرجحة" التي من شأنها حسم النتيجة.


وتسعى هاريس البالغة 60 عاما إلى تعبئة الناخبات بتعهّدها إعادة تفعيل الحق في الإجهاض على المستوى الفدرالي، في مواجهة دونالد ترامب (78 عاما) الذي غالبا ما يدلي بتصريحات تنطوي على تحيّز جنسي، والصادر بحقه حكم قضائي في نيويورك في العام 2023 بتغريمه عشرات ملايين الدولارات لإدانته باعتداء جنسي.


والخميس، نشر الديمقراطيون مقطعا من تجمع شارك فيه ترامب، الأربعاء، وسخر خلاله من مستشاريه الذين يطالبونه بالكف عن تقديم نفسه على أنه "حام" للنساء، إذ يقول "سأفعل ذلك سواء أحبت النساء ذلك أو لا".


وفي مدينة ماديسون في ولاية ويسكونسن، ندّدت هاريس بتصريحات خصمها، واصفة إياها بأنها "مهينة جدا".


وتشهد الحملة منذ أسابيع اتّهامات متبادلة بين المرشحين بتقسيم البلاد المستقطبة سياسيا إلى أقصى حد، وفق استطلاعات الرأي.


وأدلى أكثر من 60 مليون شخص بأصواتهم مبكرا أو بواسطة البريد، وهو رقم يناهز ثلث إجمالي عدد الناخبين قبل أربع سنوات.



التوجّه غربا


ويكثّف المرشحان حملاتهما الانتخابية الأخيرة في غرب البلاد لجذب الناخبين المتحدرين من أصول إسبانية ولاتينية، علما أن أعداد هؤلاء آخذة في التزايد.


ويجري مقدم البرامج اليميني المتشدد تاكر كارسلون مقابلة، الخميس، مع دونالد ترامب في أريزونا، يعقبها تجمع انتخابي في ولاية نيفادا المجاورة.


وفي ولاية أريزونا المتاخمة للمكسيك، من المتوقع أن يطلق المرشّح الجمهوري وعودا بوضع حد لـ"غزو" ملايين المهاجرين من أميركا اللاتينية وأفريقيا.


وخسر الرئيس الجمهوري السابق (2017-2021) الانتخابات في هذه الولاية بهامش ضيق في استحقاق تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 أمام جو بايدن.


ويتوجه ترامب بعدها إلى نيومكسيكو، الولاية شبه المحسومة لهاريس.


وتواصل المرشّحة الديمقراطية حشد مشاهير عدة من بينهم جنيفر لوبيز في لقاء انتخابي في لاس فيغاس في ولاية نيفادا، وفرقة "تيغريس ديل نورتي" في فينيكس في ولاية أريزونا.



دعم ماسك


وفي المراحل الأخيرة للحملة، يمكن للملياردير الجمهوري الاعتماد على دعم نشط للغاية يوفره له إيلون ماسك، ما أوقع الأخير في متاعب قضائية.


وعقدت جلسة استماع الخميس في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، بغياب مؤسس تيسلا وسبيس إكس الذي تم استدعاؤه لشرح يانصيب المليون دولار الذي أطلقه لمكافأة ناخبين جمهوريين على أساس يومي في ولاية رئيسة.


ومع اقتراب موعد الانتخابات تتزايد المخاوف من احتمال حصول احتجاجات عنيفة على النتيجة إذا لم يفز دونالد ترامب.


وفي مؤشر على هذا التوتر السائد، تحولت مراكز الاقتراع في مناطق تشهد منافسة شرسة، وكانت موضع توتر كبير في الانتخابات الماضية، إلى حصون يحميها سياج فولاذي وأجهزة كشف معادن.

وبدأ الرئيس الجمهوري السابق، الذي لم يُقر حتى الآن بهزيمته في اقتراع العام 2020، التحدث عن "غش" في بنسلفانيا، إحدى الولايات الرئيسة الواقعة شمال شرقي البلاد.


وفي جورجيا، حيث يحاكم بتهمة محاولة التدخل لقلب نتائج استحقاق العام 2020، أكد مسؤول الانتخابات براد رافنسبرغر في تصريح صحفي، الخميس، أن كل نتائج هذه الولاية الرئيسة ستعرف قبل بزوغ فجر السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر.

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