المقاومة تكشف عن خسائر ضخمة في صفوف جيش الاحتلال بلبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت ما يعرف بـ"غرفة عمليات المقاومة
الإسلامية" إن 95 قتيلا و900 مصاب من الضباط والجنود الإسرائيليين سقطوا منذ
بدء التوغل الإسرائيلي جنوب لبنان، بالإضافة إلى تدميرها 42 دبابة ميركافا.
وكثف الاحتلال منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ضرباته الجوية على مناطق تُعد معاقل لحزب الله قرب بيروت وفي جنوب البلاد
وشرقها، وبدأ هجوما بريا "محدودا" في جنوب لبنان بعد تبادل للقصف على
مدى سنة مع حزب الله عبر الحدود.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان؛ بينها
"حزب الله"، بدأت عقب شن الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية على قطاع غزة
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت "تل أبيب" منذ 23 أيلول/ سبتمبر
الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات
جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
ويوميا، يرد "حزب الله" بإطلاق
صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات
لعسكريين ومستوطنات، وبينما يعلن الاحتلال الإسرائيلي جانبا من خسائره البشرية
والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.
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