Friday, 01 November 2024 08:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المقاومة تكشف عن خسائر ضخمة في صفوف جيش الاحتلال بلبنان

10/31/2024 11:22:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت ما يعرف بـ"غرفة عمليات المقاومة الإسلامية" إن 95 قتيلا و900 مصاب من الضباط والجنود الإسرائيليين سقطوا منذ بدء التوغل الإسرائيلي جنوب لبنان، بالإضافة إلى تدميرها 42 دبابة ميركافا.
وكثف الاحتلال منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ضرباته الجوية على مناطق تُعد معاقل لحزب الله قرب بيروت وفي جنوب البلاد وشرقها، وبدأ هجوما بريا "محدودا" في جنوب لبنان بعد تبادل للقصف على مدى سنة مع حزب الله عبر الحدود.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان؛ بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت "تل أبيب" منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

ويوميا، يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما يعلن الاحتلال الإسرائيلي جانبا من خسائره البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.

MENAFN31102024000072011014ID1108840331

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث