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أمطار وعدم استقرار جوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس للأيام المقبلة

10/31/2024 11:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت إدارة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لأول 4 أيام من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
وبحسب "الأرصاد الجوية"، تشير التحليلات إلى استمرار حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع هطول زخات أمطار متفرقة في مناطق عدة، إلى جانب رياح نشطة أحيانا قد تثير الغبار، وبخاصة في المناطق الشرقية والبادية.

وتاليا تفاصيل الخالة الجوية في الأردن لأربعة أيام:

الجمعة 1 تشرين الثاني:
 تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار، حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لهطول زخات متقطعة من المطر في شمال ووسط وشرق البلاد.

وخلال ساعات ما بعد العصر، قد تكون الأمطار غزيرة أحياناً في شمال وشرق المملكة ومصحوبة بالرعد، بينما يسود طقس مشمس في المناطق الجنوبية مع رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية.

ليلا: يميل الطقس للبرودة، وتبقى فرص الأمطار الخفيفة قائمة في البادية الشمالية الشرقية، فيما يكون الطقس لطيف الحرارة في الأغوار والعقبة.

التحذيرات ليوم الجمعة:
 - خطر تشكل السيول في شمال وشرق المملكة بعد العصر.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- الانزلاق على الطرقات المبتلة.

السبت 2 تشرين الثاني:
 تستمر حالة الطقس غير المستقر، مع احتمال هطول زخات مطرية صباحاً في البادية الشمالية الشرقية لفترة محدودة.
ومع ساعات ما بعد الظهر، تزداد كثافة السحب في غرب المملكة، لتتهيأ الفرصة لأمطار خفيفة متفرقة شمالاً ووسطاً وجنوباً غربياً.
الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

ليلا: الطقس بارد نسبياً في أغلب المناطق، مع احتمال تشكل الضباب ليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية.

التحذيرات ليوم السبت:
 - خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الأمطار.
- تدني مدى الرؤية نتيجة الضباب المتوقع في المرتفعات ليلاً.


الأحد 3 تشرين الثاني:
 تستقر الأجواء تدريجياً خلال ساعات النهار، حيث تسود أجواء غائمة جزئياً في شمال ووسط المملكة مع احتمال زخات خفيفة في الصباح بأقصى الشمال. الطقس سيكون لطيفاً في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ليلا: الطقس بارد نسبياً، مع احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات العالية.

التحذيرات ليوم الأحد:
 تدني مدى الرؤية الأفقية ليلاً بسبب الضباب فوق المرتفعات.


الاثنين 4 تشرين الثاني:
 طقس غائم جزئياً شمالاً ووسطاً، مع درجات حرارة لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ليلا: الطقس بارد نسبياً مع احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

التحذيرات ليوم الاثنين:
 تدني الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر نتيجة الضباب في المرتفعات.
توخي الحذر أثناء القيادة في الظروف الجوية المتغيرة.

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