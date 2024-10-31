أمطار وعدم استقرار جوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس للأيام المقبلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت إدارة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس
المتوقعة لأول 4 أيام من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
وبحسب "الأرصاد
الجوية"، تشير التحليلات إلى استمرار حالة من
عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة
خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع هطول زخات أمطار متفرقة في مناطق عدة، إلى
جانب رياح نشطة أحيانا قد تثير الغبار، وبخاصة في المناطق الشرقية والبادية.
وتاليا تفاصيل الخالة الجوية في الأردن لأربعة
أيام:
الجمعة 1 تشرين الثاني:
تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار،
حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لهطول زخات متقطعة من المطر في شمال
ووسط وشرق البلاد.
وخلال ساعات ما بعد العصر، قد تكون الأمطار
غزيرة أحياناً في شمال وشرق المملكة ومصحوبة بالرعد، بينما يسود طقس مشمس في
المناطق الجنوبية مع رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار
في مناطق البادية.
ليلا: يميل الطقس للبرودة، وتبقى فرص الأمطار
الخفيفة قائمة في البادية الشمالية الشرقية، فيما يكون الطقس لطيف الحرارة في
الأغوار والعقبة.
التحذيرات ليوم الجمعة:
- خطر تشكل السيول في شمال وشرق المملكة بعد
العصر.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في
مناطق البادية.
- الانزلاق على الطرقات المبتلة.
السبت 2 تشرين الثاني:
تستمر حالة الطقس غير المستقر، مع احتمال هطول
زخات مطرية صباحاً في البادية الشمالية الشرقية لفترة محدودة.
ومع ساعات ما بعد الظهر، تزداد كثافة السحب في
غرب المملكة، لتتهيأ الفرصة لأمطار خفيفة متفرقة شمالاً ووسطاً وجنوباً غربياً.
الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط
أحياناً.
ليلا: الطقس بارد نسبياً في أغلب المناطق، مع
احتمال تشكل الضباب ليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية.
التحذيرات ليوم السبت:
- خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الأمطار.
- تدني مدى الرؤية نتيجة الضباب المتوقع في
المرتفعات ليلاً.
الأحد 3 تشرين الثاني:
تستقر الأجواء تدريجياً خلال ساعات النهار، حيث
تسود أجواء غائمة جزئياً في شمال ووسط المملكة مع احتمال زخات خفيفة في الصباح
بأقصى الشمال. الطقس سيكون لطيفاً في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر
الميت والعقبة.
ليلا: الطقس بارد نسبياً، مع احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات العالية.
التحذيرات ليوم الأحد:
تدني مدى الرؤية الأفقية ليلاً بسبب الضباب فوق
المرتفعات.
الاثنين 4 تشرين الثاني:
طقس غائم جزئياً شمالاً ووسطاً، مع درجات حرارة
لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
ليلا: الطقس بارد نسبياً مع احتمال تشكل الضباب
فوق المرتفعات الجبلية.
التحذيرات ليوم الاثنين:
تدني الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر
نتيجة الضباب في المرتفعات.
توخي الحذر أثناء القيادة في الظروف الجوية
المتغيرة.
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