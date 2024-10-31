أوستن وغالانت يبحثان تحسين الأوضاع الإنسانية المزرية في غزة

أوستن وغالانت يبحثان تحسين الأوضاع الإنسانية المزرية في غزة
التاريخ
10/31/2024 11:22:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مساء
الخميس، إن الوزير لويد أوستن أجرى اتصالا مع نظيره في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت.
وأكد أوستن استعداد واشنطن للدفاع عن أفرادها
وشركائها في جميع أنحاء المنطقة ضد التهديدات الإيرانية.
كما استعرض الوزيران الأميركي والإسرائيلي ما
سمي خطوات تحسين الأوضاع الإنسانية المزرية في غزة.
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