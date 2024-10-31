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أوستن وغالانت يبحثان تحسين الأوضاع الإنسانية المزرية في غزة

10/31/2024 11:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مساء الخميس، إن الوزير لويد أوستن أجرى اتصالا مع نظيره في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت.
وأكد أوستن استعداد واشنطن للدفاع عن أفرادها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة ضد التهديدات الإيرانية.

كما استعرض الوزيران الأميركي والإسرائيلي ما سمي خطوات تحسين الأوضاع الإنسانية المزرية في غزة.

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