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حزب الله: أوقعنا قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال

10/31/2024 11:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله في بيان، تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الخميس.
وأكد الحزب في بيان، أن عملياته أوقعت عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 31-10-2024، 25 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:


1- الساعة 12:10 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي شرقي بلدة الخيام بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.

2- الساعة 09:30 استهداف ‏تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بقذائف المدفعية.

3- الساعة 09:35 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) للمرة الثانية بِصلية صاروخية.

4- الساعة 10:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) للمرة الثالثة بِصلية صاروخية.

5- الساعة 10:15 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) للمرة الرابعة بِصلية صاروخية.

6- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي جنوبي منطقة الخيام بصلية صاروخية.‏

7- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي جنوبي منطقة الخيام للمرة الثانية بقذائف المدفعية.‏

8- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام للمرة الخامسة بصلية صاروخية.‏

9- الساعة 12:25 استهداف مستعمرة كرمئيل بِصلية صاروخية كبيرة.

10- الساعة 13:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يفتاح بِصلية صاروخية.

11- الساعة 14:45 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لمسيّرة من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية.

12- استهداف مستعمرة شوميرا بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.

13- الساعة 15:00 استهداف ثكنة راميم بصلية صاروخية.

14- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة الكواخ في سهل الحولة (شمال راموت نفتالي) بصلية ‏صاروخية نوعية.

15- الساعة 15:10 استهداف ‏الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.‏

16- الساعة 15:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية.‏

17- الساعة 15:40 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية.‏

18- الساعة 16:00 استهداف تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام للمرة السادسة بصلية صاروخية.‏

19- الساعة 16:20 استهداف مخازن يركا شرق مدينة عكا بصلية صاروخية كبيرة.‏

20- الساعة 16:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في أطراف الحي الشرقي لبلدة الخيام بصاروخ نوعي.‏

21- الساعة 17:00 استهداف دبابة ميركافا وآلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام بصاروخين موجهين ما أدى إلى ‏اشتعالهما وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح.‏

22- الساعة 17:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.

23- الساعة 17:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية.

24- الساعة 17:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لِبلدة مارون الراس بِصلية صاروخية.

25- الساعة 21:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بِصلية صاروخية".

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