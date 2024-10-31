حزب الله: أوقعنا قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله في بيان، تفاصيل عدد من "عمليات
التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي
لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش
العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الخميس.
وأكد الحزب في بيان، أن عملياته أوقعت عددا من
جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.
وتاليا نص البيان بالكامل:
"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع
غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت
المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 31-10-2024، 25 بيانًا عسكريًا حول عمليات
التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي
لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش
العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:
1- الساعة 12:10 استهداف تجمع لجنود العدو
الاسرائيلي شرقي بلدة الخيام بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.
2- الساعة 09:30 استهداف تجمع لقوّات العدو
الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) بقذائف المدفعية.
3- الساعة 09:35 استهداف تجمع لقوّات العدو
الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) للمرة الثانية بِصلية صاروخية.
4- الساعة 10:00 استهداف تجمع لقوّات العدو
الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) للمرة الثالثة بِصلية صاروخية.
5- الساعة 10:15 استهداف تجمع لقوّات العدو
الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) للمرة الرابعة بِصلية صاروخية.
6- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي جنوبي منطقة الخيام بصلية صاروخية.
7- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي جنوبي منطقة الخيام للمرة الثانية بقذائف المدفعية.
8- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام للمرة الخامسة بصلية صاروخية.
9- الساعة 12:25 استهداف مستعمرة كرمئيل بِصلية
صاروخية كبيرة.
10- الساعة 13:00 استهداف تجمع لقوّات
العدو الإسرائيلي في مستعمرة يفتاح بِصلية صاروخية.
11- الساعة 14:45 تصدى مجاهدو المقاومة
الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي لمسيّرة من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع
الغربي وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.
12- استهداف مستعمرة شوميرا بمسيرة
انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.
13- الساعة 15:00 استهداف ثكنة راميم بصلية
صاروخية.
14- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في منطقة الكواخ في سهل الحولة (شمال راموت نفتالي) بصلية صاروخية
نوعية.
15- الساعة 15:10 استهداف الكريوت شمال
مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.
16- الساعة 15:20 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية.
17- الساعة 15:40 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية.
18- الساعة 16:00 استهداف تجمعًا لقوات
العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام للمرة السادسة بصلية صاروخية.
19- الساعة 16:20 استهداف مخازن يركا شرق
مدينة عكا بصلية صاروخية كبيرة.
20- الساعة 16:20 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في أطراف الحي الشرقي لبلدة الخيام بصاروخ نوعي.
21- الساعة 17:00 استهداف دبابة ميركافا
وآلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام بصاروخين موجهين ما أدى إلى
اشتعالهما وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح.
22- الساعة 17:00 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.
23- الساعة 17:00 استهداف تجمع لقوّات
العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية.
24- الساعة 17:00 استهداف تجمع لقوّات
العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لِبلدة مارون الراس بِصلية صاروخية.
25- الساعة 21:00 استهداف تجمع لقوّات
العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بِصلية صاروخية".
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