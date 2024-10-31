10 غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية

10 غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية
التاريخ
10/31/2024 11:22:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة على
ضاحية بيروت الجنوبية، فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد أن طالب جيش الاحتلال سكان
مناطق في الضاحية بإخلاء منازلهم.
وبحسب موقع "الجزيرة نت"، فإن نحو 10
غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف الليل استهدفت الضاحية الجنوبية.
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