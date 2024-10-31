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10 غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية

10/31/2024 11:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة على ضاحية بيروت الجنوبية، فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد أن طالب جيش الاحتلال سكان مناطق في الضاحية بإخلاء منازلهم.
وبحسب موقع "الجزيرة نت"، فإن نحو 10 غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف الليل استهدفت الضاحية الجنوبية.

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