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الجيش الأميركي يستعد لـحرب القوى العظمى

10/31/2024 11:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يشهد الجيش الأميركي "تحوّلا قاسيا"، استعدادا لـ"حرب القوى العظمى"، بحسب وصف صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى إعداد مئات الآلاف من الجنود الشباب والشابات لخوض حرب جديدة يُحتمل أن تكون هذه المرة ضد الصين.

وسلط تقرير للصحيفة الأميركية الضوء على تدريبات عسكرية "قاسية" أجريت في وقت مبكر من الشهر الحالي، مشيرة إلى أن الجيش الأميركي "الضخم والبطيء" يسعى إلى تطوير تكتيكات تساهم في تحول "محفوف بالمخاطر" إلى الانتشار السريع في آسيا، إذا اقتضى الأمر.


حرب محتملة ضد الصين
وقالت إنه يتم تجهيز مئات الآلاف من الجنود، في إطار الاستعدادات لسيناريو خوض حرب محتملة ضد الصين.

وبينت أنه تجمع 864 من المظليين في الجيش الأميركي داخل طائرات نقل من طراز C-17 في قاعدة عسكرية بألاسكا، ليقلعوا متجهين إلى إحدى تدريبات "حرب القوى العظمى" بين ثلاثة جبال بركانية في جزيرة هاواي الكبرى.

وفي إطار حديث التقرير عن صعوبة التدريبات، قال إن 492 فقط من المظليين تمكنوا من الوصول إلى وجهتهم، إذ واجهت بعض الطائرات مشكلات في الأبواب واضطرت أخرى للهبوط مبكراً، كما تعرّض بعض الجنود للإصابة بالتواء في الكاحل أو برضوض في الرأس.

وأضافت: سقط أحد المظليين، وهو جندي يبلغ من العمر 19 عاماً، من ارتفاع كبير بعدما لم تفتح مظلته، وتعالت صيحات الجنود لزميلهم بـ"فتح المظلة الاحتياطية" قبل أن يرتطم الجندي الشاب بالأرض، وهرع المسعفون لمعالجته.

وعلقت الصحيفة بالقول: هذا المشهد "المرعب" وتبعاته هو "أسوأ كوابيس" جميع المظليين.


سيناريو الحرب
وبحسب التقرير، تصف وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" هذا السيناريو بـ"حرب قوى عظمى"، ربما تكون أشد خطورة بشكل متصاعد، إذ ستضع أقوى جيشين في العالم، وكلاهما قوة نووية، في مواجهة مباشرة ربما تستقطب خصوماً نوويين آخرين مثل كوريا الشمالية وروسيا.

وقالت "نيويورك تايمز" إن هذه المواجهة المحتملة ستسفر عن سقوط جنود أميركيين بأعداد ربما تتجاوز حصيلة الضحايا في أعنف الصراعات، التي خاضتها الولايات المتحدة، مرجحة أن حرباً كهذه ستدور على الأرض، وفي البحر والجو، وحتى في الفضاء.

وأضافت الصحيفة: لذلك، يتدرب الجيش الأميركي استعداداً لهذا السيناريو.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ونائب الرئيس كامالا هاريس اتبعا نهجين متباينين تماماً تجاه حرب روسيا في أوكرانيا. ويُتوقع أيضاً أن يختلف نهجاهما في التعامل مع الاضطرابات في الشرق الأوسط، على الأقل من ناحية التصريحات.

أما فيما يتعلق بالصين، فستواصل الولايات المتحدة استعداداتها للحرب معها بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، بحسب "نيويورك تايمز".

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