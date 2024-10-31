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تجمع بين التعاملات التقليدية والإلكترونية محفظة نقدية رقمية - جريدة الوطن السعودية

10/31/2024 11:18:29 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبحت المحافظ الرقمية جزءًا لا يتجزأ من التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، في إطار رؤية 2030 التي تسعى لتعزيز التحول نحو اقتصاد غير نقدي وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا المالية، حيث ارتفع عدد مستخدمي المحافظ الرقمية بالمملكة بنسبة 45% خلال الأعوام الثلاث الماضية، وطرح المختص الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله النويصر مقترحا جديدا لمحفظة تجمع بين المحفظة الرقمية والنقدية؛ قال ((سيكون بديلًا آمنًا للتعاملات بالعملات الورقية والإلكترونية، وسيعالج الإشكاليات التي ظهرت فيهما، موضحًا أن المقترح يتضمن استحداث تطبيق محفظة نقدية رقمية، تقوم بجميع أعمال المحفظة الورقية التقليدية، ويتم استبدال التعامل بالريال والنقود، بالعملة الرقمية داخل تطبيق المحفظة)).
وقد شهدت المحافظ الرقمية في السعودية نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وذلك بدعم من الحكومة والبنك المركزي السعودي ((ساما)) وشركات التقنية المالية. كان هناك اهتمام كبير بتطوير بنية تحتية رقمية تُمكن المستخدمين من الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني السهلة، مما أدى إلى إطلاق عدد من المحافظ الرقمية مثل STC Pay، ومحفظة mada Pay، وApple Pay، وتابي، وغيرها.
تزامن هذا النمو مع توسع منصات الدفع الإلكتروني وشبكات التجارة الإلكترونية، وزيادة اعتماد المستخدمين على هذه التقنيات، خاصةً بعد جائحة كورونا التي دفعت إلى التحول السريع نحو التعاملات غير النقدية.
ـــــــــــــ بديل التعاملات النقدية والإلكترونية
وأشار النويصر إلى أن فكرة التطبيق الجديد التي قدمها سهلة وعملية وسريعة، بعكس مواصفات التعامل بالعملات الورقية، كما أنها توفر الطاقة الكهربائية التي لا غنى عنها في تشغيل برامج العملات الرقمية، مبينًا أن الفكرة ((يستفيد منها المواطن والمقيم داخل المملكة فقط، مع إصدار محفظة نقدية إلكترونية للسياح، توفر لهم الخدمات نفسها)). متوقعًا أن تصبح المملكة أول دولة تستخدم هذا التطبيق عالميًا.
ـــــــــــــ بديل للعملات الرقمية
وتطرق الدكتور النويصر إلى مزايا المحفظة الجديدة. وقال ((تتجنب الإشكاليات التي تعاني منها العملات الرقمية مثل ((البيتكوين))، التي فشلت في أن تقدم حلًا عمليًا وتقنيًا وآمنًا، وسهلًا كبديل للنقود)). وقال: ((التعامل المالي، كان يتم ورقيًا من خلال تبادل العملات، وخلال العقود الخمسة الماضية، تقلص دور هذه النقود تدريجيًا، كان هناك بحث دائم عن بديل أكثر أمنًا وسهولة، فظهرت العملات الرقمية التي لم تستطع أن تقنع الكثيرين بجدواها)).
وأضاف: ((لا شك أن التعامل النقدي كانت له سلبيات عدة، دعت خلال الأعوام العشر الماضية، إلى ابتكار ما يُطلق عليه الآن بـ((العملات الكربتو الرقمية))، التي تعتمد على نظام غير مركزي، وليس لها سند مالي سيادي من بنك مركزي، تعتمد على نظام ((البلوك شاين))، الذي يتابع مسارات انتقال العملة ويوثقها، الأمر الذي يتطلب عمليات حسابية معقدة، تستهلك طاقة كهربائية كبيرة وبرمجيات معقدة، يضاف إلى هذا، أن العملات الرقمية تواجه سمعة سيئة، لاستخدامها في تجارة المخدرات، والابتزاز، والإختراقات الإلكترونية والنصب والاحتيال، والأخطر في هذه العملات ـ دون سواها ـ أن من الصعب السيطرة عليها أو تنظيم حركتها، الأمر الذي دعاني إلى التوصل إلى مقترح تطبيق محفظة نقدية رقمية)).
ـــــــــــــ تطبيق للمحفظة الرقمية
وحدد النويصر ملامح مقترحه، وقال: ((تطبيق المحفظة الرقمية مُسعر بالريال السعودي، وهو يشبه تمامًا المحفظة الشخصية في خدماتها وما تحتويه من ((نقد))، ويتميز التطبيق بالتعامل السهل عن طريق الاتصال المباشر بين جهازين؛ الأول يدفع، والآخر يستلم بتقنية البلوتوث أو تقنية تشبه ((الاير دروب)).
وتابع ((يتميز التطبيق أيضًا بالأمان الإلكتروني، ومواجهة الاختراق والنصب، وانتحال الشخصية، من خلال الأمان السيبريالي، الموجود في تطبيقات ((أبشر)) و((توكلنا)) التابعة للدولة))، مشيرًا إلى أن ((كل حساب في التطبيق سيكون مربوطًا بالهوية الوطنية، أو الإقامة، والهاتف الخلوي المسجل في تطبيق ((أبشر))، ما يسهل على الدولة مراقبة أي تعاملات مالية نقدية رقمية تتم من خلاله)).
ـــــــــــــ فوائد المحافظ الرقمية
توفر المحافظ الرقمية إمكانية إجراء معاملات مالية بسهولة في أي وقت ومن أي مكان، سواء كانت للتحويلات المالية بين الأفراد أو الدفع للتجار، كما توفر الأمان حيث تعتمد المحافظ الرقمية على بروتوكولات الأمان المتقدمة، مثل التشفير وتكنولوجيا التحقق المزدوج، مما يضمن حماية بيانات المستخدمين وأموالهم من التهديدات الإلكترونية، وتعمل على توفير في الوقت والجهد فيُمكن للمستخدمين دفع فواتيرهم أو إرسال الأموال إلى جهات مختلفة دون الحاجة للذهاب إلى البنك أو التعامل مع أوراق نقدية، وتساعد على التنظيم الشخصي للإنفاق من خلال توفير العديد من المحافظ الرقمية ميزات تتبع الإنفاق الشهري، مما يُمكن المستخدمين من إدارة ميزانياتهم بشكل أفضل وتوفير المال.
%45 نمو مستخدمي المحافظ الرقمية في السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
%55 نسبة الدفع غير النقدي من إجمالي المعاملات اليومية.
%70 النسبة المستهدفة بحلول عام 2030.
أنواع المحافظ الرقمية الأكثر استخدامًا:
STC Pay: أكثر المحافظ الرقمية انتشارًا، مع قاعدة مستخدمين تفوق 6.5 ملايين مستخدم.
Apple Pay: تنمو بسرعة مع دعم واسع في المتاجر وخيارات متعددة للمدفوعات.
mada Pay: تدعم أكثر من 95% من المتاجر المحلية وتوفر سهولة في الاستخدام.
مزايا المحافظ الرقمية:
- توفير في الوقت: المستخدمون يوفرون بمعدل 30 دقيقة أسبوعيًا باستخدام المحافظ الرقمية بدلًا من الذهاب للبنوك أو الصراف الآلي.
- الأمان السيبراني: 90% من المحافظ الرقمية توفر تقنيات التحقق الثنائي (OTP) لضمان أمان المعاملات.
- المرونة: 80% من مستخدمي المحافظ الرقمية يعتبرونها وسيلة مريحة لإجراء التعاملات اليومية.
مساهمة المحافظ الرقمية في الاقتصاد المحلي:
توفير التكاليف: ساعدت المحافظ الرقمية في تقليل تكلفة طباعة وتوزيع العملة الورقية بنسبة تصل إلى 12%.
دعم المشاريع الصغيرة: 70% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستخدم حلول الدفع الرقمية، مما يعزز انتشار خدماتها.
تحقيق الشمول المالي: أسهمت المحافظ الرقمية في إدماج أكثر من 1.5 مليون شخص غير متعامل مع البنوك في النظام المالي.
تحديات المحافظ الرقمية
الأمان: تبقى 45% من الهجمات الإلكترونية تستهدف التطبيقات المالية، مما يجعل الأمان السيبراني أولوية.
التوعية الرقمية: 60% من المستخدمين الجدد بحاجة إلى حملات توعية للاستفادة من ميزات المحافظ الرقمية بأمان.

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