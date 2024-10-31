تجمع بين التعاملات التقليدية والإلكترونية محفظة نقدية رقمية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
أصبحت المحافظ الرقمية جزءًا لا يتجزأ من التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، في إطار رؤية 2030 التي تسعى لتعزيز التحول نحو اقتصاد
غير نقدي وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا المالية، حيث ارتفع عدد مستخدمي المحافظ الرقمية بالمملكة بنسبة 45% خلال الأعوام الثلاث الماضية، وطرح المختص الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله النويصر مقترحا جديدا لمحفظة تجمع بين المحفظة الرقمية والنقدية؛ قال ((سيكون بديلًا آمنًا للتعاملات بالعملات الورقية والإلكترونية، وسيعالج الإشكاليات التي ظهرت فيهما، موضحًا أن المقترح يتضمن استحداث تطبيق محفظة نقدية رقمية، تقوم بجميع أعمال المحفظة الورقية التقليدية، ويتم استبدال التعامل بالريال والنقود، بالعملة الرقمية داخل تطبيق المحفظة)).
وقد شهدت المحافظ الرقمية في السعودية نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وذلك بدعم من الحكومة والبنك المركزي السعودي ((ساما)) وشركات التقنية المالية. كان هناك اهتمام كبير بتطوير بنية تحتية رقمية تُمكن المستخدمين من الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني السهلة، مما أدى إلى إطلاق عدد من المحافظ الرقمية مثل STC Pay، ومحفظة mada Pay، وApple Pay، وتابي، وغيرها.
تزامن هذا النمو مع توسع منصات الدفع الإلكتروني وشبكات التجارة الإلكترونية، وزيادة اعتماد المستخدمين على هذه التقنيات، خاصةً بعد جائحة كورونا التي دفعت إلى التحول السريع نحو التعاملات غير النقدية.
ـــــــــــــ بديل التعاملات النقدية والإلكترونية
وأشار النويصر إلى أن فكرة التطبيق الجديد التي قدمها سهلة وعملية وسريعة، بعكس مواصفات التعامل بالعملات الورقية، كما أنها توفر الطاقة الكهربائية التي لا غنى عنها في تشغيل برامج العملات الرقمية، مبينًا أن الفكرة ((يستفيد منها المواطن والمقيم داخل المملكة فقط، مع إصدار محفظة نقدية إلكترونية للسياح، توفر لهم الخدمات نفسها)). متوقعًا أن تصبح المملكة أول دولة تستخدم هذا التطبيق عالميًا. ـــــــــــــ بديل للعملات الرقمية
وتطرق الدكتور النويصر إلى مزايا المحفظة الجديدة. وقال ((تتجنب الإشكاليات التي تعاني منها العملات الرقمية مثل ((البيتكوين))، التي فشلت في أن تقدم حلًا عمليًا وتقنيًا وآمنًا، وسهلًا كبديل للنقود)). وقال: ((التعامل المالي، كان يتم ورقيًا من خلال تبادل العملات، وخلال العقود الخمسة الماضية، تقلص دور هذه النقود تدريجيًا، كان هناك بحث دائم عن بديل أكثر أمنًا وسهولة، فظهرت العملات الرقمية التي لم تستطع أن تقنع الكثيرين بجدواها)).
وأضاف: ((لا شك أن التعامل النقدي كانت له سلبيات عدة، دعت خلال الأعوام العشر الماضية، إلى ابتكار ما يُطلق عليه الآن بـ((العملات الكربتو الرقمية))، التي تعتمد على نظام غير مركزي، وليس لها سند مالي سيادي من بنك مركزي، تعتمد على نظام ((البلوك شاين))، الذي يتابع مسارات انتقال العملة ويوثقها، الأمر الذي يتطلب عمليات حسابية معقدة، تستهلك طاقة كهربائية كبيرة وبرمجيات معقدة، يضاف إلى هذا، أن العملات الرقمية تواجه سمعة سيئة، لاستخدامها في تجارة المخدرات، والابتزاز، والإختراقات الإلكترونية والنصب والاحتيال، والأخطر في هذه العملات ـ دون سواها ـ أن من الصعب السيطرة عليها أو تنظيم حركتها، الأمر الذي دعاني إلى التوصل إلى مقترح تطبيق محفظة نقدية رقمية)). ـــــــــــــ تطبيق للمحفظة الرقمية
وحدد النويصر ملامح مقترحه، وقال: ((تطبيق المحفظة الرقمية مُسعر بالريال السعودي، وهو يشبه تمامًا المحفظة الشخصية في خدماتها وما تحتويه من ((نقد))، ويتميز التطبيق بالتعامل السهل عن طريق الاتصال المباشر بين جهازين؛ الأول يدفع، والآخر يستلم بتقنية البلوتوث أو تقنية تشبه ((الاير دروب)).
وتابع ((يتميز التطبيق أيضًا بالأمان الإلكتروني، ومواجهة الاختراق والنصب، وانتحال الشخصية، من خلال الأمان السيبريالي، الموجود في تطبيقات ((أبشر)) و((توكلنا)) التابعة للدولة))، مشيرًا إلى أن ((كل حساب في التطبيق سيكون مربوطًا بالهوية الوطنية، أو الإقامة، والهاتف الخلوي المسجل في تطبيق ((أبشر))، ما يسهل على الدولة مراقبة أي تعاملات مالية نقدية رقمية تتم من خلاله)). ـــــــــــــ فوائد المحافظ الرقمية
توفر المحافظ الرقمية إمكانية إجراء معاملات مالية بسهولة في أي وقت ومن أي مكان، سواء كانت للتحويلات المالية بين الأفراد أو الدفع للتجار، كما توفر الأمان حيث تعتمد المحافظ الرقمية على بروتوكولات الأمان المتقدمة، مثل التشفير وتكنولوجيا التحقق المزدوج، مما يضمن حماية بيانات المستخدمين وأموالهم من التهديدات الإلكترونية، وتعمل على توفير في الوقت والجهد فيُمكن للمستخدمين دفع فواتيرهم أو إرسال الأموال إلى جهات مختلفة دون الحاجة للذهاب إلى البنك أو التعامل مع أوراق نقدية، وتساعد على التنظيم الشخصي للإنفاق من خلال توفير العديد من المحافظ الرقمية ميزات تتبع الإنفاق الشهري، مما يُمكن المستخدمين من إدارة ميزانياتهم بشكل أفضل وتوفير المال.
%45 نمو مستخدمي المحافظ الرقمية في السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
%55 نسبة الدفع غير النقدي من إجمالي المعاملات اليومية.
%70 النسبة المستهدفة بحلول عام 2030. أنواع المحافظ الرقمية الأكثر استخدامًا:
STC Pay: أكثر المحافظ الرقمية انتشارًا، مع قاعدة مستخدمين تفوق 6.5 ملايين مستخدم.
Apple Pay: تنمو بسرعة مع دعم واسع في المتاجر وخيارات متعددة للمدفوعات.
mada Pay: تدعم أكثر من 95% من المتاجر المحلية وتوفر سهولة في الاستخدام. مزايا المحافظ الرقمية:
- توفير في الوقت: المستخدمون يوفرون بمعدل 30 دقيقة أسبوعيًا باستخدام المحافظ الرقمية بدلًا من الذهاب للبنوك أو الصراف الآلي.
- الأمان السيبراني: 90% من المحافظ الرقمية توفر تقنيات التحقق الثنائي (OTP) لضمان أمان المعاملات.
- المرونة: 80% من مستخدمي المحافظ الرقمية يعتبرونها وسيلة مريحة لإجراء التعاملات اليومية. مساهمة المحافظ الرقمية في الاقتصاد المحلي:
توفير التكاليف: ساعدت المحافظ الرقمية في تقليل تكلفة طباعة وتوزيع العملة الورقية بنسبة تصل إلى 12%.
دعم المشاريع الصغيرة: 70% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستخدم حلول الدفع الرقمية، مما يعزز انتشار خدماتها.
تحقيق الشمول المالي: أسهمت المحافظ الرقمية في إدماج أكثر من 1.5 مليون شخص غير متعامل مع البنوك في النظام المالي. تحديات المحافظ الرقمية
الأمان: تبقى 45% من الهجمات الإلكترونية تستهدف التطبيقات المالية، مما يجعل الأمان السيبراني أولوية.
التوعية الرقمية: 60% من المستخدمين الجدد بحاجة إلى حملات توعية للاستفادة من ميزات المحافظ الرقمية بأمان.
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