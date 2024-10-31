هاتف ذكي يتوهج في الظلام

(MENAFN
- Al Watan)
لم يعد هناك شيء غريب في عالم التقنية وتكنولوجيا الهواتف الذكية، فقد أضافت Nothing إلى سلسلة إصداراتها هاتفها الذكي Phone (2a) Plus الذي يتوهج في الظلام.
ويعد هاتف (2a) Plus أول منتج
مشترك لشركة Nothing، حيث عمل بعض جمهورها الأكثر موهبة بشكل مباشر مع فريق Nothing، واختاروا المكونات المادية وخلفيات الشاشة والتغليف وطريقة التسويق، ليكون هذا الهاتف الذكي بكامله نتاجاً لخيال مجتمع Nothing، وذلك في إطار السعي لإزالة الحاجز بين الشركة وعملائها.
مشاركة واسعة
شارك في المشروع أكثر من 900 مشاركة من 47 دولة حول العالم. كرسوا التعاون في إنشاء الأجهزة والبرامج والمحتوى.
وبدأ إنشاء الهاتف الجديد بتصميم المكونات المادية لاختبار مجموعة متنوعة من المواد والألوان وإضفاء الحياة على مفهوم ((الفوسفورية))، مع الحفاظ على هوية Nothing الأساسية للجهاز. وباستخدام لمسات نهائية من المواد الفوسفورية خضراء اللون، أصبحت عناصر الجزء الخلفي من الهاتف تصدر توهجاً ناعماً في البيئات المظلمة.
وشملت المرحلة الثانية من إنشاء الهاتف تصميم الخلفيات باستخدام مزيج من أدوات الذكاء الاصطناعي والتصميم الرقمي لإنشاء ((Connected Collection)). وأنتجت بالنهاية 6 خلفيات.
وشملت المرحلة الثالثة تصميم التغليف من خلال مفهوم ((الأناقة في البساطة)) وهو عبارة عن قطع ماكرو بسيطة وبارزة في الوقت ذاته. وتتضمن عبوة التغليف النهائية عناصر عاكسة تتوهج في البيئات المظلمة لتكمّل تصميم الهاتف.
وختم الإنشاء بمرحلة رابعة كانت مرحلة التسويق ووفق مفهوم ((اعثر على نورك واستحوذ عليه))، وأطلقت الحملة تحت عنوان ((الغريزة الخالصة)). وتشير كلاهما إلى فكرة أننا جميعاً نمتلك قوة داخلية تستحق الاستكشاف.
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