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هاتف ذكي يتوهج في الظلام

10/31/2024 11:16:27 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يعد هناك شيء غريب في عالم التقنية وتكنولوجيا الهواتف الذكية، فقد أضافت Nothing إلى سلسلة إصداراتها هاتفها الذكي Phone (2a) Plus الذي يتوهج في الظلام.
ويعد هاتف (2a) Plus أول منتج مشترك لشركة Nothing، حيث عمل بعض جمهورها الأكثر موهبة بشكل مباشر مع فريق Nothing، واختاروا المكونات المادية وخلفيات الشاشة والتغليف وطريقة التسويق، ليكون هذا الهاتف الذكي بكامله نتاجاً لخيال مجتمع Nothing، وذلك في إطار السعي لإزالة الحاجز بين الشركة وعملائها.
مشاركة واسعة
شارك في المشروع أكثر من 900 مشاركة من 47 دولة حول العالم. كرسوا التعاون في إنشاء الأجهزة والبرامج والمحتوى.
وبدأ إنشاء الهاتف الجديد بتصميم المكونات المادية لاختبار مجموعة متنوعة من المواد والألوان وإضفاء الحياة على مفهوم ((الفوسفورية))، مع الحفاظ على هوية Nothing الأساسية للجهاز. وباستخدام لمسات نهائية من المواد الفوسفورية خضراء اللون، أصبحت عناصر الجزء الخلفي من الهاتف تصدر توهجاً ناعماً في البيئات المظلمة.
وشملت المرحلة الثانية من إنشاء الهاتف تصميم الخلفيات باستخدام مزيج من أدوات الذكاء الاصطناعي والتصميم الرقمي لإنشاء ((Connected Collection)). وأنتجت بالنهاية 6 خلفيات.
وشملت المرحلة الثالثة تصميم التغليف من خلال مفهوم ((الأناقة في البساطة)) وهو عبارة عن قطع ماكرو بسيطة وبارزة في الوقت ذاته. وتتضمن عبوة التغليف النهائية عناصر عاكسة تتوهج في البيئات المظلمة لتكمّل تصميم الهاتف.
وختم الإنشاء بمرحلة رابعة كانت مرحلة التسويق ووفق مفهوم ((اعثر على نورك واستحوذ عليه))، وأطلقت الحملة تحت عنوان ((الغريزة الخالصة)). وتشير كلاهما إلى فكرة أننا جميعاً نمتلك قوة داخلية تستحق الاستكشاف.

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