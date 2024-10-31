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الذكاء الاصطناعي طريقة سريعة ومضمونة لحل التحديات

10/31/2024 11:16:27 PM
(MENAFN- Al Watan) في ظل الاستقطاب السياسي الشديد، أصبح من الصعب إيجاد أرضية مشتركة حول العديد من القضايا الخلافية، لكن هل يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تقليل هذا الانقسام؟ هذا ما يحاول الباحثون من (Google DeepMind) وجامعة أكسفورد اختباره من خلال ((آلة هابرماس))، وهي نظام ذكاء اصطناعي مصمم للمساعدة في تسهيل النقاشات الجماعية والوصول إلى توافق جماعي، بديلاً عن الوسطاء التقليديين.
حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات مثل مفاوضات العقود، حل النزاعات، المناقشات التشريعية، وتيسير الاتفاقات العامة، ويشدد الباحثون على أهمية تمثيل وجهات النظر المختلفة لضمان نزاهة وشفافية الذكاء الاصطناعي.
نتائج واعدة
وأجرى الباحثون تجارب شملت أكثر من 5000 مشارك من المملكة المتحدة، وقارنت هذه التجارب بين أداء آلة هابرماس وأداء الوسطاء البشريين، وفحصت كيف تغيرت آراء المشاركين أثناء عملية المداولة.
وكانت النتائج التي نُشرت في مجلة ساينس واعدة بالتأكيد، فقد فضل المشاركون باستمرار البيانات الجماعية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على تلك التي كتبها وسطاء بشريون، وصنفوها على أنها أكثر وضوحًا وأكثر إفادة وأقل تحيزًا، ولعل الأهم من ذلك، أنه بعد التعامل مع وسيط الذكاء الاصطناعي، أصبحت المجموعات غالبًا أقل انقسامًا بشأن القضايا التي ناقشوها، وكانت آراء المشاركين تميل إلى التقارب نحو منظور مشترك -وهي خطوة أساسية في بناء الإجماع.
ومن المثير للاهتمام أيضا أن آلة هابرماس لم تكتف بإرضاء رأي الأغلبية، فمن خلال تحليل اللغة المستخدمة في بيانات المجموعة، وجد الباحثون أن الذكاء الاصطناعي تعلم احترام آراء الأغلبية مع تعزيز الأصوات المعارضة في الوقت نفسه، وساعد هذا النهج المتوازن في منع ((استبداد الأغلبية))، الذي قد يحدث أحيانًا في عملية صنع القرار الجماعي.
تحليل الآراء
وتقوم الدراسة على افتراضية؛ تصور مجموعة صغيرة تناقش موضوعًا حيويًا مثل سياسة الهجرة، حيث يقوم كل فرد بكتابة رأيه بشكل مستقل.
ويقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الآراء وصياغة ((بيان جماعي)) يعكس مجالات الاتفاق، المشاركون يقيّمون البيان ويقدمون انتقاداتهم، ليقوم الذكاء الاصطناعي بإنتاج نسخة محدثة، من خلال عدة جولات، يتم الوصول إلى بيان نهائي يعكس توافق المجموعة.
إمكانات مستقبلية
وبجانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقاشات الرسمية، قد تساعد هذه التقنية في مجالات متنوعة مثل مفاوضات العقود، حل النزاعات، وحتى الاتفاقات السياسية، ومع ذلك، يشير الباحثون إلى ضرورة التمثيل المتنوع للمشاركين لضمان شفافية هذه التكنولوجيا. تجمع افتراضي ولضمان عدم حصر هذه النتائج في فئة سكانية ضيقة، اختبر الباحثون أيضًا آلة هابرماس في ((تجمع افتراضي للمواطنين)) يضم عينة تمثيلية من سكان المملكة المتحدة، وهنا أيضًا، ساعد الوسيط الذكي المشاركين في إيجاد أرضية مشتركة بشأن قضايا مثيرة للانقسام مثل الهجرة وتغير المناخ وسياسة الرعاية الصحية.
وقد يخشى المرء أن يتمكن نظام الذكاء الاصطناعي من التلاعب بالمناقشة أو فرض تحيزاته الخاصة، ومع ذلك، لم يجد الباحثون أي دليل على أن آلة هابرماس كانت توجه المحادثات في اتجاهات محددة مسبقًا، وبدلاً من ذلك، بدا أنها تسهل حقًا ظهور وجهات نظر مشتركة بين المشاركين من البشر.
أهمية البحث
ويُظهِر هذا البحث إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز المداولات الجماعية من خلال إيجاد أرضية مشتركة بين المشاركين ذوي وجهات النظر المختلفة، إن النهج الذي يتوسطه الذكاء الاصطناعي موفر للوقت وعادل وقابل للتطوير ويتفوق على الوسطاء البشريين في أبعاد رئيسية((، كما كتب المؤلفون في تقريرهم. أماكن الاستفادة وبعيدًا عن البيئات الرسمية مثل جمعيات المواطنين، فإن المداولات التي تتم بوساطة الذكاء الاصطناعي قد تعمل على تحسين عملية اتخاذ القرار الجماعي في مجالات مختلفة ــ من مفاوضات العقود وحل النزاعات إلى المناقشات التشريعية والاتفاقيات الدستورية.
ومع تصارع المجتمعات مع تحديات متزايدة التعقيد، فإن الأدوات التي تساعدنا في التوصل إلى اتفاق وتعزيز العمل الجماعي قد تكون ذات قيمة لا تقدر بثمن.
مخاطر الخوارزميات
وبطبيعة الحال، لا تخلو المداولات بمساعدة الذكاء الاصطناعي من المخاطر.
ويؤكد الباحثون على أهمية ضمان التمثيل المتنوع والمشاركة بحسن نية من جانب جميع الأطراف المعنية. وهناك مجال للنقاش حول الدور الذي ينبغي أن تلعبه الخوارزميات في العمليات السياسية.
ولكن في عالم حيث يبدو أن غرف الصدى والاستقطاب هي القاعدة، تقدم آلة هابرماس بصيصا من الأمل.من خلال المساعدة في العثور على أرضية مشتركة موجودة تحت الخلافات. الغرض من آلة هابرماس تهدف ((آلة هابرماس))، نظام الذكاء الاصطناعي، إلى تسهيل النقاشات الجماعية وتكوين توافق بين المشاركين حول القضايا الخلافية. آلية عمل النظام يقوم كل مشارك بكتابة رأيه بشكل مستقل، ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بصياغة بيان جماعي يعكس نقاط الاتفاق، مع إمكانية تعديل البيان بناءً على ملاحظات المشاركين في عدة جولات.
نتائج الدراسة
أظهرت الدراسة أن البيانات التي أنتجها الذكاء الاصطناعي كانت مفضلة لدى المشاركين، حيث صنفت بأنها أكثر وضوحًا وأقل تحيزًا، كما ساعدت على تقليل الانقسامات وتعزيز التوافق توازن في الآراء
استطاع الذكاء الاصطناعي احترام آراء الأغلبية والأقلية على حد سواء، مما منعه من التحيز لصالح رأي الأغلبية وحدها

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