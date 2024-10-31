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شفط الدهون دون جراحة عيادات تجميل تغري السيدات

10/31/2024 11:16:27 PM
(MENAFN- Al Watan) حظيت عمليات شفط الدهون، دون تدخل جراحي، بإقبال كبير من السيدات الراغبات في تغيير مظهرهن، والتخلص من الدهون، حيث تروّج عيادات التجميل لمثل هذه العمليات عبر وسائط السوشال ميديا، وبأسعار تنافسية وعروض متعددة.
وتتراوح كلفة هذه العملية التي تجرى بلا تدخل جراحي بين 7 آلاف و10 آلاف ريال؛ حسب المنطقة التي ترغب السيدة بشفط الدهون منها.
شفط بالفيزر
يوضح استشاري الجراحة والتجميل هاني فاضل، أن عمليات شفط الدهون دون تدخل جراحي تعتمد على الفيزر، وتهدف إلى تحقيق فوائد عدة، منها تقليل الشعور بالألم، والشفاء بأقصر وقت إلى جانب أن النتيجة تكون مرضية.
وشفط الدهون بالفيزر عملية تجمع بين تقنيات شفط الدهون وتكنولوجيا الموجات فوق الصوتية، التي تساعد على تفتيت الخلايا الدهنية وإزالة الرواسب الدهنية تحت الجلد لتجميل مناطق معينة من الجسم.
وبين أنه لا بد أن تتمتع السيدة بنسبة نحو 30 % من الوزن المثالي للجسم، لأن هذه العملية لا تعد طريقة لفقدان الوزن، بل تعد بمثابة تعديل لمناطق معينة وشفط الدهون منها عبر هذه التقنية.
تقنيات حديثة
يؤكد استشاري الجراحة والتجميل ماهر سالم، أن تقنية شفط الدهون دون جراحة، هي من التقنيات الحديثة في عالم التجميل، وتهدف إلى تحسين شكل الجسم وتنسيق القوام لدى السيدات، وهي تخلّص من الدهون الزائدة من خلال الاعتماد على تقنية الفيزر والليزر.
وأوضح أن ((عملية شفط الدهون لا تعد علاجا للمصابين بالسمنة، وهي ليست بديلا لعمليات التخسيس، وهي تشمل شفط دهون البطن، وعملية تصغير الثدي، وكذلك شد الوجه والذراعين.
وتتراوح الأسعار حسب المنطقة التي ترغب السيدة بإزالة الدهون منها، فتكون من 7 وحتى 10 آلاف ريال)).
فروق بين التقنيات
يضيف الاستشاري سالم، أن هناك فرقا بين عملية الشفط بالليزر والشفط بالفيزر، على الرغم من أن لها جميعها نفس الهدف، وهو التخلص من الدهون، ولكنها تختلف في طريقتها، إذ إن شفط الدهون بالفيزر يعتمد على الموجات فوق الصوتية التي تستهدف الخلايا الدهنية وتفتتها لتسهيل عملية إذابتها وشفطها خارج الجسم، ويتم ذلك بطريقة دقيقة من خلال تردد ذبذبات للموجات فوق الصوتية حتى لا تلحق الضرر بالأنسجة الأخرى والدخول إلى عمق الخلايا الدهنية بحرص.
أما شفط الدهون بالليزر فيعمل بالطاقة الساخنة التي تذيب الخلايا الدهنية على الفور دون حاجة إلى تفتيتها مثل الفيزر، وبمجرد إذابتها يتم شفطها خارج الجسم.
نصائح طبية قبل العملية
من جهته، أكد استشاري الجراحة أحمد أشرف، أن هناك إرشادات تقدم للسيدات بعد العملية، منها ضرورة المحافظة على النشاط البدني والنظام الغذائي من أجل الحفاظ على النتائج، ولا بد من الحصول على الراحة كي يساعدها ذلك على الاستشفاء السريع، كما أنه لا بد من المحافظة على عدم زيادة الوزن بعد العملية.
وعن عيوب شفط الدهون بالفيزر، أكد أن هناك مضاعفات جراحية قد تنجم عن عملية الشفط مثل النزيف والالتهابات وتجمع السوائل، وفي بعض الحالات قد لا تصل للنتائج المطلوبة، لكن في المقابل لها مميزات، منها تحسين مظهر الجسم واستعادة الثقة بالنفس.
تجارب شخصية
بينت غادة القحطاني، أنها كانت تعاني من دهون في منطقة البطن، وأنها على الرغم من ممارسة الرياضة إلا أنها لم تستطع التخلص منها، مما دفعها إلى إجراء عملية شفط الدهون دون جراحة وكانت تعرف بتقنية الفيزر.
وقالت ((كان التخدير للعملية موضعيا، ومدة الشفاء كانت أسبوعين، وحصلت على نتائج إيجابية)).
وعن خطوات عملية الفيزر، قالت ((في البداية التقط الطبيب بعض الصور للمنطقة، وذلك لتوثيق هذه العملية، ومن ثم بدأ في تخدير موضعي، وتم حقن محلول ملحي في مناطق تمركز الدهون ليساعد على إذابة الدهون. ومن بعد ذلك استخدم تقنية الفيزر التي تذيب الدهون عن طريق فتحات صغيرة في مكان الدهون ليتم شفط الدهون بواسطة أنابيب صغيرة)).
من جهتها، أشارت يسرى ماجد، إلى أنها أجرت عملية شفط الدهون للبطن عن طريق الفيزر، واستغرقت العملية ساعة كاملة، وبعد ذلك التزمت بنصائح الطبيب، وشعرت بعد ذلك بتغيير كامل في منطقة البطن، ووصلت إلى نتائج مرضية.
وقالت إن العملية كلفتها 7 آلاف ريال، شملت التنويم ليوم واحد والمراجعات للطبيب المعالج طيلة فترة الاستشفاء بعد العملية.
مخاطر وأضرار
بين عدد من الجراحين، أن شفط الدهون بالفيزر له مخاطر منخفضة؛ منها ظهور كدمات في المنطقة، ونزيف خلال الأيام الأولى للعملية، والشعور بألم في موقع الشفط، وظهور الندب بعد الشفاء، وحدوث فرط تصبغ، أو عدم تناسق، أو عدم انتظام في الجلد، وترهل الجلد.
وعن مخاطر عملية الشفط بالليزر أكدوا أنه قد تكون لها بعض المضاعفات، مثل حدوث حروق بسبب أشعة الليزر، ظهور كدمات، تجمع الدم أسفل الجلد، ظهور الندوب، حدوث التهابات، تشكل جلطات دموية، فقدان الإحساس بالجلد بعد شفط الدهون.
- شفط الدهون تقنية للشفط لإزالة الدهون من أجزاء معينة من الجسم مثل البطن أو الوركين أو الفخذين أو غيرها تساعد على نحت هذه المناطق وتحديدها.
- ليست طريقة لإنقاص الوزن الكلي وليست بديلة عن إنقاص الوزن.
أعراض جانبية:
ظهور كدمات في المنطقة.
نزيف خلال الأيام الأولى للعملية.
الشعور بألم في موقع الشفط.
ظهور الندب بعد الشفاء.
حدوث فرط تصبغ أو عدم تناسق أو عدم انتظام في الجلد.
ترهل الجلد.
حروق بسبب أشعة الليزر.
حدوث التهابات.
فقدان الإحساس بالجلد بعد شفط الدهون.

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