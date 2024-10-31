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وضعوك مديرا من أجلي

10/31/2024 11:16:27 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)كل هذه الوزارات التي صنعتها الدولة..
وكل تلك السواعد التي تذرع ((الأروقة)) بأوراقها، وأرقها، وعرقها..
وكل ذلك ((الورق))، - وكل معنى ((للمحبة)) ذاب فيها واحترق -، والحبر، والحب، والرحب، والحرب..
كل تلك التعيينات، والعينات، والترقيات، والبرقيات..
كل تلك البنى التحتية، والكهرباء، والماء، والنماء..
هي من أجلي أنا.
(2)
من أجلي أنا ((المواطن))، محور المشروعات، ومركز الاهتمامات، ومحط الأهداف، ومنطلق التخطيط، وأمل القيادة، ومبلغ الاستثمار، وغاية الأمن، ووسيلة الأمان، وجذور الأرض، والسور الحصين، والباب المتين، ومبرر التعيين، وسبب التوزوير.
(3)
لم تتم ترقيتك - سعادة المدير - إلا من أجلي، ولم يتم وضعك في منصب الإدارة إلا لخدمتي، فهذا الباب المغلق لا يصنع لك هيبة، وهذا السكرتير العنيد المتجهم يصنع لك ((خيبة))، وعدم الرد على المكالمات، والإيميلات، والاستفسارات، والمقترحات يعني أنك لا تستحق!
(4)
فتْحُ الباب، والسكرتير الودود المهني، والرد على الإيميل، والهاتف، واجب، وحق، وليس فضلا، فاحذر المواطن، عين القيادة، والرقم الصعب في التنمية، ولك بقيادة البلاد، وبابها المفتوح قدوة حسنة.
(5)
تمجيد ((سعادة المدير)) ووصف تعامله مع المواطن بـ((التواضع)) أمر مرفوض، فذاك أقل ما توجبه الدولة على كل مسؤول، فحين ترى القيادة العليا تنزل إلى الشارع وتنصت للمواطن وتأمر فورًا برفع الحرج، ودفع الضرر، والمحاسبة بكل شفافية، يدرك الجميع أن رضا المواطن هدف.
(6)
من جهة أخرى، على المواطن أن يحرص على ((المواطنة الحقة)) بشقيها القانوني، والسياسي، ذاك من خلال النهوض بالمسؤوليات، ومعرفة الحقوق، وأداء الواجبات، والالتزام بالقانون، كما أن عليه أن يدرك ثقة القيادة فيه، وأملها الكبير بمشاركته الفعالة، الواثقة، في سبيل البناء، والتنمية.
(7)
((إننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي، ونعقد عليه، بعد الله، آمالاً كبيرةً في بناء وطنه، والشعور بالمسؤولية تجاهه)).. سلمان بن عبدالعزيز

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