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الذكاء المبعثر

10/31/2024 11:16:27 PM
(MENAFN- Al Watan) ((العلوم الإنسانية لا تعوزها الأفكار، بل لديها الكثير منها! إنه الشعور الذي يتملكنا، عندما ننظر إلى حالِ مَعارفنا؛ إذ لشدة تعدد المُقاربات والنماذج والحقول البحثية، ربما فَقَدْنا الوضوحَ بشأن العالَم وأنفسنا)). كانت هذه الفكرة الأساسية التي خصصت لها مجلة ((Sciences Humaines)) الفرنسية، في عددها رقم 167 الصادر في يناير من العام 2006، ملفًا خاصًا، ترجَمَ منه الباحثُ التونسي في عِلم الاجتماع محمود الذوادي مقالةً لجان فرانسوا دورتييه Jean - François Dortier، بعنوان ((الذكاء المُبعْثَر L›intelligence dispersée))، لتقديمها إلى القارئ العربي.
دخلتِ العلومُ الإنسانية مرحلةً جديدة، حيث إن تعدد ميادين البحوث، وغياب الأُطر الفكرية الموحِدة يَجعلان، وكمُفارَقَة، أي رؤيةٍ كاملةٍ وشاملةٍ، أمرًا مستحيلًا.
الإنسانُ الذي انهارَ عالَمُه
يروي التاريخُ الصحيح أن جنديًا روسيًا جُرح في معركةٍ في العام 1943. اسمُ هذا الرجل الشاب ((لاف زتسكيLev Zatteski)). عندما صحا فوق سريره في المستشفى شَعَرَ بألمٍ غريب. زتسكي الذي كان قد أُصيب بانفجارِ قنبلة، لم يُحدِث له جُرحُهُ الذي طاوَل المُخ أضرارًا في النظر والذاكرة فقط، بل جَعَلَهُ عاجزًا عن فَهْمِ العالَم الذي يُحيط به. وجودُهُ أمام طعامه جَعَلَهُ يُدرِك بالكامل الشوكةَ والكأس، لكنه لم يكُن بمقدوره أن يتذكر ما هي السكين، وكان يَنظر إلى صَحنه كأنه شيءٌ غريب. ولَم يستطع، على وجه التحديد، إدراكَ المعنى الكامل للوضْع: فتساءلَ لِما تَصلح هذه الأشياء الموجودة أمام غطاء المائدة/ الطاولة؟ وهكذا ((انهارَ عالَمُ لاف زتسكي وتطايَر من حوله)). ذَكَرَ ذلك في مُستهل مذكراته: ((كيف أَصبح صعبًا للغاية التعلمُ من جديد فَهْمَ العالَم (...)، وجمْعُ بقايا صغيرة منه لتغدوَ شيئًا واحدًا، أو كلًا واحدًا؟)).
فيما يتعلق بالعالَم الذي يُحيط بنا، نحن مثل لاف زتسكي، نستطيع فَهْمَ أشياءٍ كثيرة؛ حتى أننا نتعرضُ لتدفقٍ هائلٍ ومُتواصِلٍ من المعلومات. لكن المعنى الشامل يفلتُ ويهرب منا. اختلطتِ الأوراقُ. فِكرُنا بات مُتفجرًا ومخلعًا ومُبعثَرًا وسْطَ عددٍ لا يُحصى من المَعارِف المحلية، يصعب معها على أي شبكةِ قراءةٍ كاملةٍ أن تَسمح بجَمْعِها في فكرٍ واحدٍ مُتماسِك. كتبَ لاف ((تفكك كَوني)). وتفككَ كونُنا أيضًا. الشك والروحُ النقدية
مما لا ريب فيه أنه ليس هناك من زمنٍ سعيد كانت الأفكار فيه واضحةً وبسيطةً وتخلو من الغموض، لكن كان بالإمكان قراءة العالَم بطريقةٍ شفافة. لكنْ كان هناك على الأقل زمنٌ طَرَحتْ فيه العلومُ الإنسانيةُ بضعَ شبكاتِ قراءةٍ شاملة للتفكير في الإنسان والمُجتمع. على مدى القرن العشرين بأكمله، توالى العديد من ((البراديغمات الكبرى)) التي تناوَبت وتشابَكتْ لكي تُعطي مفاتيحَ فكريةً قادرةً على التفسير: الماركسية، والتحليل النفسي، والمنظور الثقافي، والبنيوية، ونظرية الأنساق. فبالنسبة إلى الماركسيين وهُم كُثُر، كان بالإمكان تحليل المُجتمع والتاريخ استنادًا إلى أُسُسِهما أو قواعدهما الاقتصادية. مع التحليل النفسي، كان بمقدور سلوكياتنا أن تكشفَ الأمورَ الخفية: تلك التي تتعلق بالاندفاعات اللاشعورية؛ أما البنيوية فادعت قدرتها على الكشفِ عن هياكلِ الأساطير والشعائر والمُجتمع وأُسُسِهِم.
يبدو أنه كان للتاريخ معنىً، وللاقتصاد قوانين، وللمُجتمع نظامٌ، وللفَرد هدفٌ. باختصار، يبدو أنه كان هناك انسجامٌ في العالَم، وذلك على الرغم من أنه كان خَفيًا، وكان ينبغي على العلوم الإنسانية كشفُ النقاب عنه.
ثم، ابتداءً من عقد الثمانينيات من القرن الماضي، انهارت البراديغمات الكبرى، ورَحَلَ في الوقت نفسه ((قادةُ الفكر وأساتذته))، الذين حَملوا تلك الأُطر الفكرية، الواحدَ تلوَ الآخر.
جاءَ، بعد ذلك، زمنُ التعقيد والفوضى وفقدان الحتمية؛ وفي حين بدا المُجتمعُ عصيًا على القراءة، والفردُ أقل خضوعًا للحتمية، دخلَ الشك العميق أكثر فأكثر في العقول. فكانت نهاية الإيديولوجيات الكبيرة و((الأحجار الفلسفية)) التي ادعت تقييد العالَم ضمن قوانين بسيطة (مثل قوانين الاقتصاد، واللاشعور، والبِنى والرموز).
عرفتِ التسعينيات من القرن الماضي النسبيةَ، والشك، ونقْدَ كل ادعاءٍ بامتلاك الحقيقة، وبكونية الأشياء. عُلماء الأنثروبولوجيا شرعوا في نقْدِ خطابِهم؛ عُلماءُ الاجتماع تخلوا عن النظريات العامة للمُجتمع أو للتغيير الاجتماعي؛ التاريخ الشامل الذي حلمَ به مؤرخو مدرسة الحوليات Les Annales أصبح تاريخًا مُفتتًا. وَقَعَ هجرُ منظور النسق في المَيادين كافةً لمصلحة تفضيل الدراسات المحلية الأكثر تواضعًا.
في الوقتِ نفسِه، غَزتِ الانعكاسيةُ التأملية (نقد الذات) ميدانَ العِلم. ومَس تهافُتُ السلطة (كمَعْلَمٍ واضحٍ في كامل المُجتمع) عالَمَ الأفكار وروادَ الفكر أيضًا. أما الشك والروحُ النقدية، وهُما البُعدان الصحيحان أو المُفيدان دائمًا للذكاء، فقد أصبحا أداتَيْن لتذويب جميع المَعارِف. ومن ثم، نَجَحَ ((الهدمُ)) بقوة في القيام بعَمله. تعدد المعارف المحليةإنها لَمُفارَقة: بينما يبدو أن ذكاءَنا الشامل هو بصدد الذوبان، فإننا لم نتعلم أو نَفهَم أو نُشرحَ أو نُحللَ أو نَدرسَ بالقدر الذي نقوم به اليوم. لم تتجمع لدينا أبدًا في السابق هذه الكثرة الكثيرة من البحوث والدراسات والمفاهيم والمعلومات، وحول سائر الموضوعات. وكمثالٍ من بين أمثلةٍ كثيرة: منذ قَرن، عندما أراد روادُ عُلماء نَفْس الطفل فَهْمَ كيف يتكون العقلُ البشري، اعتمدوا على ملاحظاتٍ أولى. ومذْ ذاك باتت هناك عشرات الآلاف من المُلاحظات والبحوث والدراسات. وتضاعفتِ الدراسات في ما يخص كل مظاهر النمو لدى الطفل (اللغة، الذكاء، العاطفة، العلاقات الاجتماعية)، في فئات الأعمار كلها، من عُمر صفر إلى 3 أشهر، ومن 3 إلى 6 أشهر... إلخ.. وُضِعت نماذجٌ حول موضوع النمو هذا بأشكالٍ مُختلفة.
لكنْ منذ رحيل عالِم النفس السويسري جان بياجيه Jean Piaget الذي كانَ له نَوعٌ من الهَيْمَنة النظرية في ميدان عِلم النفس، يبدو أن مضمار عِلم نَفْس الطفل لم يكُن مُزدهرًا ومُبعْثَرًا في الوقت عَيْنه، مثلما هو عليه الآن. يُمكن قول الشيء نفسه بالنسبة إلى عديدٍ من المَيادين الأخرى مثل اللغة والدين والاقتصاد والتاريخ وعِلم النفس والذاكرة والاضْطرابات العقلية والتنظيمات والضواحي والقرون الوسطى... فليس ثمة استثناءٌ لأي من تلك الموضوعات في البحوث المكثفة المُتزايدة والمُتواصلة. الأرقام مُذهلة هنا: ثمة 3500 مجلة في العلوم الاجتماعية في العالَم تَنشر سنويًا أكثر من 150000 مقالة. هذا من دون الحديث عن نَشْرِ 6000 كتابٍ سنويًا في فرنسا في مجال العلوم الإنسانية (من بين 50000 كتابٍ منشور).
ثمة مُفارَقة بالنسبة إلى المعرفة: فكلما تقدم البحثُ، قل مقدارُ الوضوح. يغمرنا طوفانٌ مُتواصلٌ من المعلومات، الأمر الذي يَجعل من غير السهل الحصول على أُطرٍ فكرية موحدة. وكلما كَثُرَت أماكن إنتاج المَعرفة، ازدادت الصعوبةُ أمام كل منا في فرْضِ وجهةِ نَظَرٍ معينة. باختصار، نَعرف كل شيء، لكننا لا نَعرف أي شيء.
إعادة تركيبات خفية
يُشبِه الفكرُ المُعاصِر ورشةً ضخمةً تمر بعملياتِ إعادة تركيبٍ ليس لها نهاية. وإنه لَمِن الصعب جدًا في المُقابل أن نرى تنظيمًا عامًا وخطوطَ قوة. وعلى الرغم من ذلك، ثمة من وراء الضباب السطحي إعادةُ تركيباتٍ خفية جارية. ثمة أُطُرٌ فكريةٌ جديدة تنوبُ عن القديمة حتى لو لم تأتِ بها ((شخصياتٌ فكرية كبيرة)) أو مؤلفاتٌ بارزة. فالإطار الفكري المَعرفي/ الذهني أو نظيره في وسائل التواصل الاجتماعي، يؤثر بعضُهُ كثيرًا في مجالاتٍ ضيقة: الانعكاسية التأملية أو الحداثة الثانية لعُلماء الاجتماع، المأْسَسَة في عِلم الاقتصاد أو عِلم السياسة، التطورية التي وَلَجَت عِلم الاقتصاد أو عِلم النفس، المُقارَبة الثقافية في عِلم الجغرافيا، أنثروبولوجيا القريب، ظهور اللغويات المعرفية.. إلخ، تتمثل الصعوبة كلها هنا في إدماجِ هذا العدد الكبير من البحوث للحصول على رؤيةٍ شاملةٍ موحدة.
وإذا كان الكثيرُ من التصورات الجديدة الجارية حاليًا قد بقيَ محصورًا في معارف مُختصة، فذلك عائد إلى فقدانِ الدافع إلى التأليفِ بينها، وإلى الحصاد والتقييم، وخرائط المَعارف. لكن هناك أيضًا، وبخاصة، فقدان الأدوات المفاهيمية الموجهة نحو إعادة دمْج المعارف المحلية بينها.
هكذا، وعلى عتبة القرن الحادي والعشرين، ثمة تحد كبير أمام العلوم الإنسانية؛ فعلى ما يبدو أن جَمْعَ قطع اللغز في إطارٍ واحدٍ أو في كل مُتكامِل أمرٌ مُتعذر، ومُتعذر أيضًا جَمْعُ قِطع اللغز في كل واحدٍ مُتكامِل وإعادةُ إلصاقِ أجزاءٍ من معرفةٍ مفتتة، والعثورُ على حماسة المؤسسين اعتمادًا على المادة الغنية بالمعارف المُتراكِمة في آن. باختصارٍ شديد، تبدو أمامنا عمليةُ ((إعادة البناء)) صعبةً للغاية.
بعد جرحه، عاشَ الجندي لاف زتسكي، بحسب تعبيره في ((عالَمٍ غير مُندمِج)). ومن ثم، عزمَ على القيام بعملٍ بطيء لإعادة وضْع نظامٍ في عَقله المسحوق. فأعاد تعلمَ القراءة والكتابة وتفكيكَ العالَم الذي يُحيط به. سردية إعادة البناء سجلها في سيرةٍ ذاتية قرر إعطاءَها عنوان: أنا أستأنِف المعركة.
*عالِم اجتماع من تونس
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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