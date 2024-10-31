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حروبنا الربيبة حروبنا الحبيبة

10/31/2024 11:16:27 PM
(MENAFN- Al Watan) لماذا تكون الحروب الأهلية أبشع الحروب، فيما هي تبدو في عيون أهلها أقلها مقتًا؟ يعود الأمر ببساطة إلى كونها الأكثر التصاقًا بالنزاعات العصبية. كان هذا الأمر حاضرًا في فضائنا المعرفي العربي ماضيًا، كما بينه الميداني في كتابه ((أيام العرب في الجاهلية وأيام العرب في الإسلام))، ولما يزل قائمًا في أذهان كل أبناء وبنات العالَم العربي والشرق الأوسط المعاصر وسلوكهم.
المعرفة في شكلها الفوار
يكفي اليوم الاطلاع على الصحافة اليومية لمتابعة وقائع هذه الظاهرة المقعرة في تراثنا الحياتي، عبر استعراض ما يجري في ليبيا والسودان وسوريا واليمن والعراق ولبنان راهنًا.
لماذا تبدو يا تُرى الحروبُ بين الأهل الأحب إلى قلوبنا والأشد محاكاةً لِمخيالنا العاطفي؟
هذه هي دائرة العنف الأهلي والعصبي التي لا تَرحَم. دائرة حميمة مسكونة بالعنف والعقاب والارتداد على الأخوة في نهاية المطاف. لا مكان فيها للتبصُر العقلي والتعامل الإنساني، بل الحرص كل الحرص على إبقاء الجميع، من أحبة وإخوة، في دائرة الدم وغياب الرغبة في بلوغ مستوياتٍ مفتوحة من النظر السوي إلى الآخر، والتعامل معه على قاعدة غير قاعدة الغريزة المُعششة في عُمق وعي مُتقاتلين خارجين عن الزمن.
أوَليست هذه هي حالنا في جميع حروبنا الأهلية، الساخنة والباردة، الظاهرة والكامنة، على امتداد العالَم العربي المعاصر، في العراق واليمن وسوريا ولبنان وليبيا والسودان... وحتى فلسطين التي ننادي كلنا بتحريرها.
فلنتذكر دومًا أن خروجنا من دائرة الحروب العالمية والإقليمية التي باتَ لنا قرنٌ كاملٌ من الزمن نعيش تحت شمسها، لن يحصل إلا عندما نُقرر ونُحقق خروجَنا من فضاء حروبنا الداخلية والعصبية، الربيبة والحبيبة خاصتنا.
1 - لأنها حروب داخلية وبنيوية التركيب السوسيولوجي، تستدعي الجماعات لا الأوطان. ومن هنا طابعها الأهلي والعصباني؛ فهي لا تُخاطب عقل أصحابها، بل عواطفهم القَبَلية الدفينة ومخزون النعير والتذمر والاستماتة الذي أشار إليه ابن خلدون كركيزة لوعيهم ولا وعيهم.
2 - لأنها تستنفر العصبيات التي تُشكل ركائز المجتمعات التقليدية ومنطلق طرائق التفكير والتخطيط والتنفيذ عندها، هذه العصبيات التي لا ينطفئ وجودها النووي لكونه يقوم على معادلة ((نحن)) و((هُم)) الاستبعادية لكل آخر غريب عن جماعتك، وبالتالي لكل عدو بالقوة والاستعداد بالنسبة إليك. علمًا أن ((هُم)) يُشير إلى جميع الآخرين، بمَن فيهم الأقربون.
والمثل الشعبي الذي يقول ((أنا وأخي على ابن عمي.. وأنا وابن عمي على الغريب)) خير مثال على هذه النزعة التي صارت حكمة. إذ عندما يكون صاحب العصبية مُستعدا للنيل من ابن عمه الذي تربطه به رابطة دم ورحم، لماذا لا يكون مُستعدا لتشغيل آلية التفكير هذه ضد أخيه لاحقًا، الذي تربطه به أيضًا رابطة دم ورحم؟ فمنطق العنف الدموي واحد شغال في مُختلف الاتجاهات، بحيث إن ((الأخوة)) العصبية لا تعدو كونها كذبة معرفية كبيرة كما يشهد على ذلك تاريخُنا القريب والبعيد.
3 - لأنها تبدو في نظر أصحابها دفاعية بحتة. لا يشعر مَن يُقاتل باسم جماعة ما، ولأجلها، بأنه يعتدي على إنسان آخر، بل يشعر مهما فعل بأن ما يقوم به هو عمل دفاعي مُبرر، لا تقف دونه عوائق أخلاقية. فالآخر ههنا هو جماعي (هُم) ومُعرى من إنسانيته. هو عدو خالص، في الدنيا كما في الآخرة. من هنا لا حاجة لتشغيل الضمير ولا لتبرير الأفعال؛ إذ إن فكرة الدفاع عن الجماعة تُغيب ما في الغزو من مسؤولية وما في القتل من أذى. يصبح كل شيء دفاعيًا، تمامًا كما هي الحال مع ((جيش الدفاع الإسرائيلي)) في تعامله مع الإنسان الفلسطيني.
4 - لأنها تبدو للمقاتل عن جماعةٍ ما دفاعًا عن كيانٍ أعلى ووجود جوهري، فالعصبية الصغرى التي يدعي المقاتل باسم الجماعة أنه يُقاتل من أجلها قضية كبرى ووجودية. بالتالي فإن عمله الحربي جهاد، والجهاد لا يُناقَش. فوجود الجماعة، كما هي، وكما جرى توريث مفهومها عبر العصور، هو المعنى الأبعد لوجود أفرادها؛ فإن بقيت هي، بقي هو. وإلا فالفناء الوجودي الكلي في الانتظار. وفي هذه الحال تغدو مشاركة المقاتل في مقاتلته للغريب أو ابن العم أو الأخ واجبًا ما فوقه واجب ومهمة ميتاوجودية.
وقد شهدتِ الحربُ الأهلية اللبنانية والصومالية والسودانية وغيرها أمثلةً عديدة وتطبيقاتٍ تَقاتلَ من خلالها أخٌ في هذا ((الحزب)) مع أخٍ في ((حزب)) آخر، وابن عم مع ابن عم آخر. مع العِلم أن الحزب هنا ليس المقصود به حزب سياسي بالمعنى الحديث للكلمة، بل مجرد تكَوْكُب لعناصر جماعة تحت راية عشيرة فرعية كبرى.
5 - لأنها مبنية على كراهية مُطلقة، فالآخر في النزاع الأهلي، عدو أقصى، والنزاع لا بد له من أن يُفضي إلى حربٍ من هذا المنطلق. ففسحات السِلم التي تحدث بين الجماعات الأهلية هي دائمًا مؤقتة ومهزوزة على الدوام، حيث إن مقولة ((لا غالب ولا مغلوب)) تَستبطن في أحشائها الاستعدادَ الدائم لتفعيل الغُلب الذي لا يغيب عن المشهد حتى في التعبير. فلا غالب ولا مغلوب، لا تعني السلم الأهلي، بل مجرد هدنة في مسار الغُلب، تطول أو تقصر بحسب مصالح صاحب الشوكة في الجماعة، من دون أن تتخلى عن كراهيَتها الوجودية للآخر وعدوانيتها المُطلقة تجاهه، المَبنية على تنشئةٍ عصبيةٍ منهجية حميمة منذ نعومة الأظفار.
6 - لأنها تَنشد تمجيد الـ((نحن)) والقضاء على الـ((هُم))، فالجماعة الأهلية المُنغلقة، ترى أنها الوحيدة الجديرة بالوجود على وجه الأرض، ولاحقًا في السماء. والخصام يصب في الاقتتال لا محالة، كما يصب النهر في البحر. تنحصر إنسانية الإنسان في الاقتتال الأهلي بجماعة يُعينها ويُحرم منها كل من ليس منها، فالمنطق العصبي لا يعترف بمرآة عالِم النفس لاكان، وما تستدرجه في الإدراك والوعي، بل إن مرآته إطارٌ بحت، محفورة فيه صورة الجماعة حفرًا. ولذلك، كل مَن لا ينتمي إلى هذه الصورة المَشهدية لا وجود له.
ومن هنا فإن السلمَ مجردُ محطة زمنية وهدنة بين وضْعيتَيْن، وليس لقاءً وِحدويًا يمحو الفروقات. إذ لا وجود للـ((نحن)) من غير وجود الـ((هُم)). وهُم تعني دائمًا المُغايرين في الوجود والجوهر. فهل هي مُصادفة لغوية أن يكون مصطلح ((السلام)) مُرادفًا للألوهية في لغتها العربية ومحفورًا في أسماء الله الحُسنى، في حين أن السِلم هو المصطلح الوحيد الذي يستخدمه الناس والمثقفون في المجتمعات التقليدية، وكأني بهم يُدركون قصورهم عن بلوغ حقيقة مفهوم السلام؟
7 - لأنها حرب دفاع عن الأسلاف، فلدى المُقاتل في الحروب الأهلية والداخلية شعورٌ دفين وصلب مفاده أنه يُدافع عن ذكرى أسلافه، بل أكثر من ذلك، يُخال له أنه يُدافع عن أسلافٍ ما زالوا أحياءً في سلوكه وفكره وحياته اليومية والعملية من خلال تعلقه غير المشروط بالتراث ورمزياته.
ففي نظرة الدفاع عن ذكرى أسلافه هي استحضار للتاريخ واستنبات لشخصياته في الوعي العام؛ فالمقاتل الذي يُقاتل عن جماعة وباسم جماعة لا يُقيم وزنًا للمسار التاريخي العام، بل يعتبره مجرد سيرورة تتألف من سيرة أشخاص بارزين لا بديل عنهم في الحاضر وإلى الأبد. لذلك فهُم وملائكتهم موجودون على الدوام في وعيه الجَمعي.
8 - لأنها حرب مبنية على معرفة غريزية مقعرة، إذ تُحاكيه باستمرار صور بطولات دموية تنقلها السِيَر الموروثة، جيلًا بعد جيل، مع تبريرٍ لافت تارةً لدفاعٍ عن القَوم بالدم والحراب، وتارةً أخرى دفاعًا عن عقيدة الجماعة بالسيوف والبنادق والسواطير، وطورًا بالمزج بينهما في كوكتيل دم وعصبية وانتقام وثأر لا يشيخ.
بذلك يكون المقاتل في الحرب الأهلية مقاتلًا ((أخويًا)) مسكونًا بفرحٍ عظيم، يطيب له من خلاله ومن دون توبيخ ضمير، أن يتحول إلى ((فنان في النحر والانتحار)) على نحو ما جاء في رواية لمياء المبيض الأخيرة ((ليلى))، حيث لا تظهر عبثية أفعاله على سطح وعيه السياسي والاجتماعي، فيقوم بتدمير كل ما يخص الآخر في فضاءات الـ((هُم))؛ ثم ينتقل إلى التدمير الذاتي في فضاءات الـ((نحن)) التي ينتمي هو إليها. كمَن يُربي أفعى في قميصه ظانًا أنها لن تلدغَ إلا أعداءه فتلدغه هو أيضًا في النهاية.
9 - لأن مَن يموت خلالها يُعتبر شهيدًا، فالبطولة أرضية وإنسانية صرفة. أما الشهادة فروحية المحمول وسماوية الطوبى، بحيث إن التوصيف الثاني يلعب دورًا تطهيريًا للعنف المرافق له، ويُدخل النشوة الروحية إلى علاقة الإنسان والمُقاتل بمسائل العنف الأهلي والداخلي. فلا يعود بعدها المُقاتل في سبيل الجماعة خائفًا أو مُترددًا، طالما أن بطاقة سفره إلى الآخرة مضمونة سلفًا له في ميادين الاقتتال.
وتستوقفنا هنا صياغة الأحزاب القَبَلية والطائفية لأوراق نعي مُقاتليها في الحروب الداخلية، حيث صفة الشهيد حاضرة دومًا عند الجميع، علمًا أن الشهادة هنا مصطلح تقني مفتول المعنى مبني على حصرية الاستخدام على جماعة الـ((نحن)) ومحجوبة عن قتلى جماعة الـ((هُم)).
10 - لأنها تُحاكي غريزة الموت عند الإنسان المعصوب، هذا الإنسان الذي يغدو عاجزًا عن التمييز بين النحر والانتحار، بمعنى أن مُحركات العنف الأعمى تبدأ بالاشتغال ضد الآخر (ابن العم)، ثم عندما تفرغ من هذا الطور، يجيء دَور اشتغال محرك القتل في ذهنه باتجاه الذات، فيعمد إلى نحْرِ الذات ضمن دائرة الـ ((نحن)) فتكتمل دائرة العنف العصبي بالانقضاض على الشريك في الرابطة الدموية المُفترَضة (الأخ).
11 - لأن لا مكان فيها، معرفيًا، سوى للإنكار. فالنقطة العمياء الموجودة في عُمق لا وعي المُقاتِل ليست مرآةً عاكسة لأعمال الفرد في الجماعة الأهلية، بل مساحة سوداء قاتمة تَبتر أي نَوعٍ من أنواع التفاعُل الفكري والنقدي؛ بحيث لا وجود في هذه المساحة إلا لإنكار كل ما يتعارض مع مواقف الجماعة العصبية وأقوال - أحكام صاحب الشوكة فيها.
فالمعرفة في شكلها الفوار والمفتوح على حرية الاستنتاج، ممنوعة من الوجود في منظورها الذي لا يُبصر ما يحيط بها من أحداثٍ إلا بعَيْنٍ واحدة هي عَيْن الجماعة، حيث لا مجال للاستنجاد بما يطلق عليه ابن خلدون نعْت التبصر.
* عالم اجتماع من لبنان.
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية

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