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والناس متساوون أمام القانون

10/31/2024 11:16:27 PM
(MENAFN- Al Watan) كُتب كثير عن ((الفكر التنويري)) بأوروبا - سلبًا وإيجابًا ـ، موضحًا بدايته ومراحل تطوره وإفرازه لقوى جديدة تعمل على فرض رؤية معينة للحياة ليس على الفرد فحسب بل على الجماعة، كُتب عن هذه المدارس الكثير.
انطلق مشروع التنوير منذ البداية من اتجاهين، أولهما إيجابي، والثاني سلبي:
التحرر من القواعد المفروضة من الخارج وبناء قواعد جديدة من قبل الناس جميعًا أي من قبل الجماعة، وكلمة الجماعة مرادفة لكلمة الشعب أو الجماهير، ولكنني أفضل كلمة الجماعة، وعلى حد تعبير جان جاك روسو ((الانطلاق من أسس الأحكام الذاتية))، وديدروه يصف الفيلسوف المثالي بأنه ذلك ((الذي يرفض الأحكام المسبقة، وكل ما يكبت الروح الطليقة)).
وكانط يقرر ((يجب أن تكون لك الشجاعة؛ لأن تنطلق دائمًا من قناعتك الذاتية))، هذا هو شعار التنوير، بكلمات أخرى يجب أن ينطلق الإنسان من فكره وليس من فكر الآخرين، أو كما يقرر ديدروه ((كل الحقائق يجب أن تخضع للنقد))، وبالنسبة للعلوم الإنسانية والسياسة فإن مفكرًا مثل كوندرسيه يقول: ((يجب أن تكون لدينا الشجاعة؛ لأن نضع كل شيء تحت المجهر)).
وكانت يقول إن ((قرننا هو قرن النقد الذي يجب أن يخضع له كل شيء))، وهذا لا يعني أن الإنسان يلقي ظهريًا كل التراث وكل الأفكار المتوارثة، فالتراث جزء أساسي من تكوين الإنسان.
المصالح أو مصالح الناس هو ما يتعين على كل سلطة أن تستهدفها وتسعى لتحقيقها، والمصالح آنية أو زمنية، أي أن ما يصلح لزمن قد لا يصلح لزمن آخر، ولهذا يجب دائمًا مراعاة ذلك، والسلطة تستمد شرعيتها من تحقيق مصالح الناس، والمصالح تترجم إلى نظم وقوانين يخضع لها الجميع ويتبعونها، وكل سلطة تستمد شرعيتها من تحقيق مصالح الناس، والناس متساوون أمام القانون.
2008*
* كاتب وناقد سعودي ((1935 - 2015)).

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