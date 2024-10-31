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ديربيان يزيدان إثارة روشن

10/31/2024 11:16:27 PM
(MENAFN- Al Watan) سيكون عشاق كرة القدم السعودية على موعد مع القوة والإثارة والندية، وتحديدا في منافسات الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، عندما يشهد يوما الأول والثاني من نوفمبر الجاري مواجهتين مثيرتين في الدوري، ضمن سلسلة مواجهات جولة الديربيات التي استحدثتها إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين، والتي بدأت بديربي جدة العريق، الذي جمع أمس الاتحاد والأهلي، وستكون الإثارة المنتظرة مع مطلع الشهر الجاري، في الرياض والساحل الشرقي، عندما يلتقي في العاصمة القطبان الكبيران النصر والهلال في ديربي العاصمة الكبير، ويتواجه في الدمام القطبان الشرقاويان الكبيران الاتفاق والقادسية بعد غياب.
كما يشهد اليوم وغدا، 4 مواجهات مهمة أيضا في الجولة، عندما يلتقي الجمعة، الخليج والرائد، وضمك والرياض، ويتقابل السبت، الفتح والفيحاء، والتعاون

قمة القمم
سيكون ملعب الأول بارك مسرحا لقمة القمم، والإثارة والإبداع الكروي، عندما يستقبل النصر نظيره الهلال، في قمة تحمل بين طياتها الكثير، فالعالمي يريد كسر تفوق الزعيم الأخير وتقليص الفارق النقطي بينهما، والأزرق يأمل في مواصلة انتصاراته وتكسيره للأرقام والابتعاد بالقمة.
يدخل فارس نجد المواجهة الصعبة، وهو في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بعدما تعثر بالتعادل في الجولة الماضية مع الخلود 3/3، ويمني النفس بإيقاف تفوق منافسه التقليدي؛ فمنذ آخر انتصار للعالمي على منافسه التقليدي على صعيد الدوري موسم 2022 وتحديدا في الجولة الثامنة لذلك الموسم، تواجه الفريقان 5 مرات، كسب الهلال 3 مواجهات مقابل تعادلين، والأهم لدى الشمس وعشاقه هو تقليص الفارق بين الفريقين إلى 3 نقاط بدلا من توسيعه إلى 9 نقاط.
بدوره، يخوض الزعيم المباراة وهو متصدر للدوري، برصيد 24 نقطة، بعدما واصل سلسلة انتصاراته بتغلبه على التعاون 2/صفر، في الجولة السابقة، وينشد انتصاره التاسع تواليا، ولا يريد التعثر بالخسارة إطلاقا، للابتعاد بقمة الدوري، وإبعاد منافسه التقليدي عن طريقه، ومواصلة تفوقه عليه في السنوات الأخيرة، إضافة إلى استمرار تحطيم الأرقام التاريخية، وإثبات أنه فريق مختلف لا يمكن أن يضاهى.
عودة للواجهة
على ملعب نادي الاتفاق، يعود ديربي الشرقية الممتع الذي سيجمع الاتفاق وضيفه القادسية للظهور مجددا بعد آخر ديربي جمعهما موسم 2021، قبل هبوط القادسية بنهاية الموسم إلى دوري الدرجة الأولى، ومن ثم عودته بنهاية الموسم الماضي، وحينها تفوق القادسية 1/3 في لقاء الإياب، بعد أن كسب الاتفاق موقعة الذهاب 1/2، ويطمح كل منهما إلى تسجيل انتصار مهم على منافسه التقليدي.
فالكوماندوز يخوض المباراة بعد سلسلة سيئة سجلها خلال الجولات الخمس الأخيرة، إذ لم يتذوق طعم الانتصارات خلالها، حيث خرج بتعادلين و3 خسائر، ويمني النفس باستعادة توازنه عبر منافسه التقليدي، لا سيما وأنه يحل في المركز العاشر برصيد 11 نقطة عقب تعادله في آخر مبارياته مع الفيحاء 1/1.
بدوره يحضر فارس الشرقية للقاء، وهو في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بعدما تغلب على ضمك في الجولة السابقة 1/2، ويسعى إلى تأكيد حضوره المقنع خلال الجولات الثمانية الماضية.

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