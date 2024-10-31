ديربيان يزيدان إثارة روشن

(MENAFN
- Al Watan)
سيكون عشاق كرة القدم
السعودية على موعد مع القوة والإثارة والندية، وتحديدا في منافسات الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، عندما يشهد يوما الأول والثاني من نوفمبر الجاري مواجهتين مثيرتين في الدوري، ضمن سلسلة مواجهات جولة الديربيات التي استحدثتها إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين، والتي بدأت بديربي جدة العريق، الذي جمع أمس الاتحاد والأهلي، وستكون الإثارة المنتظرة مع مطلع الشهر الجاري، في الرياض والساحل الشرقي، عندما يلتقي في العاصمة القطبان الكبيران النصر والهلال في ديربي العاصمة الكبير، ويتواجه في الدمام القطبان الشرقاويان الكبيران الاتفاق والقادسية بعد غياب.
كما يشهد اليوم وغدا، 4 مواجهات مهمة أيضا في الجولة، عندما يلتقي الجمعة، الخليج والرائد، وضمك والرياض، ويتقابل السبت، الفتح والفيحاء، والتعاون
قمة القمم
سيكون ملعب الأول بارك مسرحا لقمة القمم، والإثارة والإبداع الكروي، عندما يستقبل النصر نظيره الهلال، في قمة تحمل بين طياتها الكثير، فالعالمي يريد كسر تفوق الزعيم الأخير وتقليص الفارق النقطي بينهما، والأزرق يأمل في مواصلة انتصاراته وتكسيره للأرقام والابتعاد بالقمة.
يدخل فارس نجد المواجهة الصعبة، وهو في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بعدما تعثر بالتعادل في الجولة الماضية مع الخلود 3/3، ويمني النفس بإيقاف تفوق منافسه التقليدي؛ فمنذ آخر انتصار للعالمي على منافسه التقليدي على صعيد الدوري موسم 2022 وتحديدا في الجولة الثامنة لذلك الموسم، تواجه الفريقان 5 مرات، كسب الهلال 3 مواجهات مقابل تعادلين، والأهم لدى الشمس وعشاقه هو تقليص الفارق بين الفريقين إلى 3 نقاط بدلا من توسيعه إلى 9 نقاط.
بدوره، يخوض الزعيم المباراة وهو متصدر للدوري، برصيد 24 نقطة، بعدما واصل سلسلة انتصاراته بتغلبه على التعاون 2/صفر، في الجولة السابقة، وينشد انتصاره التاسع تواليا، ولا يريد التعثر بالخسارة إطلاقا، للابتعاد بقمة الدوري، وإبعاد منافسه التقليدي عن طريقه، ومواصلة تفوقه عليه في السنوات الأخيرة، إضافة إلى استمرار تحطيم الأرقام التاريخية، وإثبات أنه فريق مختلف لا يمكن أن يضاهى.
عودة للواجهة
على ملعب نادي الاتفاق، يعود ديربي الشرقية الممتع الذي سيجمع الاتفاق وضيفه القادسية للظهور مجددا بعد آخر ديربي جمعهما موسم 2021، قبل هبوط القادسية بنهاية الموسم إلى دوري الدرجة الأولى، ومن ثم عودته بنهاية الموسم الماضي، وحينها تفوق القادسية 1/3 في لقاء الإياب، بعد أن كسب الاتفاق موقعة الذهاب 1/2، ويطمح كل منهما إلى تسجيل انتصار مهم على منافسه التقليدي.
فالكوماندوز يخوض المباراة بعد سلسلة سيئة سجلها خلال الجولات الخمس الأخيرة، إذ لم يتذوق طعم الانتصارات خلالها، حيث خرج بتعادلين و3 خسائر، ويمني النفس باستعادة توازنه عبر منافسه التقليدي، لا سيما وأنه يحل في المركز العاشر برصيد 11 نقطة عقب تعادله في آخر مبارياته مع الفيحاء 1/1.
بدوره يحضر فارس الشرقية للقاء، وهو في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بعدما تغلب على ضمك في الجولة السابقة 1/2، ويسعى إلى تأكيد حضوره المقنع خلال الجولات الثمانية الماضية.
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