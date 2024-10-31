Friday, 01 November 2024 08:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستشفى الولادة والأطفال بالخرج يحصد ثلاث جوائز في أبوظبي

10/31/2024 11:16:26 PM
(MENAFN- Al Watan) كرّم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات، مستشفى الولادة والأطفال بالخرج، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، وذلك تقديراً لإنجازاته المتميزة في مجال الرعاية الصحية.
جاء هذا التكريم خلال فعاليات الملتقى الخامس والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية التي أُقيمت في أبوظبي، حيث تمكن المستشفى من تحقيق إنجاز لافت بالفوز بثلاث جوائز تعكس جهوده الحثيثة في تعزيز سلامة المرضى وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية. فقد نال المستشفى شهادة التحول النموذجي لثقافة سلامة المرضى (الفئة الماسية)، وشهادة المستشفى الأكثر أماناً (فئة البلاتينيوم)، بالإضافة إلى شهادة أفضل فرق السلامة في المستشفيات (الفئة الذهبية).
وفي هذا السياق، أكد تجمع الرياض الصحي الأول على أهمية هذه الجوائز في تعزيز ثقافة السلامة في الرعاية الصحية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها مستشفى الولادة والأطفال بالخرج وكافة الكوادر الطبية والإدارية فيه. وأشار التجمع إلى أن هذه الإنجازات تعكس التزام المستشفى بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وتجسد رؤية المملكة في تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الرعاية الصحية.

MENAFN31102024000089011017ID1108840310

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث