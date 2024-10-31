هبوط سهم أوبر 10% مع تراجع إجمالي حجوزات الربع الثالث - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالبنك الدولى: توقيع اتفاقية ضمان لمحفظة استثمارات بقيمة مليار دولار مع اليابان الذهب ينخفض بأعلى وتيرة منذ يوليو.. لكنه يحقق مكاسب شهرية قوية تراجع ثروة نصف مليار دولار عقب شركته للإعلام 13% تراجع سهم“أوبر” بوتيرة حادة في تعاملات الخميس، بعدما فشلت شركة خدمات مشاركة الركوب في تلبية التوقعات الخاصة بالحجوزات.

وانخفض السهم بنسبة 11.20% إلى 70.52 دولار، بعدما أغلق تعاملات الأربعاء عند مستوى 79.43 دولار.

وكشفت الشركة في بيان أرباحها الصادر الخميس، ارتفاع الحجوزات الإجمالية – التي تشمل طلبات الرحلات والتوصيل وما يجنيه السائقون دون حساب الإكراميات – بنسبة 16.1% إلى 40.97 مليار دولار، ولكنها كانت أقل من التوقعات البالغة 41.24 مليار دولار.

وبالنسبة للربع الرابع، تتوقع“أوبر” حجوزات تتراوح بين 42.75 مليار دولار و44.25 مليار، وتقع نقطة المنتصف للتوقع أقل من تقديرات المحللين البالغة 43.7 مليار دولار.

ولكن حدت النتائج المالية الأخرى من تعميق خسائر السهم، حيث أعلنت عن إيرادات بلغت 11.19 مليار دولار في الربع الثالث، أعلى من التوقعات البالغة 10.98 مليار دولار.