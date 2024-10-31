هبوط سهم أوبر 10% مع تراجع إجمالي حجوزات الربع الثالث - جريدة البورصة

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نصف مليار دولار عقب هبوط سهم
شركته للإعلام 13% تراجع سهم“أوبر” بوتيرة حادة في تعاملات الخميس، بعدما فشلت شركة خدمات مشاركة الركوب في تلبية التوقعات الخاصة بالحجوزات.
وانخفض السهم بنسبة 11.20% إلى 70.52 دولار، بعدما أغلق تعاملات الأربعاء عند مستوى 79.43 دولار.
وكشفت الشركة في بيان أرباحها الصادر الخميس، ارتفاع الحجوزات الإجمالية – التي تشمل طلبات الرحلات والتوصيل وما يجنيه السائقون دون حساب الإكراميات – بنسبة 16.1% إلى 40.97 مليار دولار، ولكنها كانت أقل من التوقعات البالغة 41.24 مليار دولار.
وبالنسبة للربع الرابع، تتوقع“أوبر” حجوزات تتراوح بين 42.75 مليار دولار و44.25 مليار، وتقع نقطة المنتصف للتوقع أقل من تقديرات المحللين البالغة 43.7 مليار دولار.
ولكن حدت النتائج المالية الأخرى من تعميق خسائر السهم، حيث أعلنت عن إيرادات بلغت 11.19 مليار دولار في الربع الثالث، أعلى من التوقعات البالغة 10.98 مليار دولار.
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