Friday, 01 November 2024 08:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع ثروة ترامب نصف مليار دولار عقب هبوط سهم شركته للإعلام 13% - جريدة البورصة

10/31/2024 11:16:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع سهم“ترامب ميديا” في تعاملات متقلبة الخميس، ما أدى إلى وقف التداول على السهم لأكثر من مرة، ومحو حوالي نصف مليار دولار من ثروة الرئيس الأمريكي السابق.

وانخفض السهم بنسبة 13% إلى 34.75 دولار، بعدما افتتح الجلسة مرتفعًا بنسبة تُقارب 5%، هبط بعدها 20.7% قبل أن يتعافى نسبيًا لاحقًا.

موضوعات متعلقة البنك الدولى: توقيع اتفاقية ضمان لمحفظة استثمارات بقيمة مليار دولار مع اليابان الذهب ينخفض بأعلى وتيرة منذ يوليو.. لكنه يحقق مكاسب شهرية قوية هبوط سهم أوبر 10% مع تراجع إجمالي حجوزات الربع الثالث

وأوقفت بورصة“ناسداك” التداول على سهم الشركة الأم لمنصة“تروث سوشيال” ​​لمدة خمس دقائق، مرتين، خلال جلسة الخميس، في ظل تداول أكثر من 65.5 مليون سهم، وذلك أعلى من متوسط الثلاثين يومًا الماضية والبالغ 35.1 مليون سهم.

وتراجعت قيمة حصة“دونالد ترامب” في أسهم الشركة -البالغة 57% من الإجمالي- من 4.5 مليار دولار عند إغلاق الأربعاء، إلى ما يزيد قليلاً على 4 مليارات دولار الخميس، مما أدى إلى انخفاض صافي ثروته إلى 6 مليارات دولار، بحسب تقديرات“فوربس”.

وتتزايد تقلبات السهم مع اقتراب الانتخابات الأمريكية المقرر عقدها في الخامس من نوفمبر، مع تقدم المرشحة الديمقراطية“كامالا هاريس” في استطلاعات الرأي على منافسها الجمهوري“دونالد ترامب”

المصدر:

MENAFN31102024000202011048ID1108840307

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث