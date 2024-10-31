تراجع ثروة ترامب نصف مليار دولار عقب هبوط سهم شركته للإعلام 13% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع سهم“ترامب ميديا” في تعاملات متقلبة الخميس، ما أدى إلى وقف التداول
على السهم لأكثر من مرة، ومحو حوالي نصف مليار دولار من ثروة الرئيس الأمريكي السابق.
وانخفض السهم بنسبة 13% إلى 34.75 دولار، بعدما افتتح الجلسة مرتفعًا بنسبة تُقارب 5%، هبط بعدها 20.7% قبل أن يتعافى نسبيًا لاحقًا.
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وأوقفت بورصة“ناسداك” التداول على سهم الشركة الأم لمنصة“تروث سوشيال” لمدة خمس دقائق، مرتين، خلال جلسة الخميس، في ظل تداول أكثر من 65.5 مليون سهم، وذلك أعلى من متوسط الثلاثين يومًا الماضية والبالغ 35.1 مليون سهم.
وتراجعت قيمة حصة“دونالد ترامب” في أسهم الشركة -البالغة 57% من الإجمالي- من 4.5 مليار دولار عند إغلاق الأربعاء، إلى ما يزيد قليلاً على 4 مليارات دولار الخميس، مما أدى إلى انخفاض صافي ثروته إلى 6 مليارات دولار، بحسب تقديرات“فوربس”.
وتتزايد تقلبات السهم مع اقتراب الانتخابات الأمريكية المقرر عقدها في الخامس من نوفمبر، مع تقدم المرشحة الديمقراطية“كامالا هاريس” في استطلاعات الرأي على منافسها الجمهوري“دونالد ترامب”
المصدر:
MENAFN31102024000202011048ID1108840307
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