تراجع ثروة ترامب نصف مليار دولار عقب هبوط سهم شركته للإعلام 13% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع سهم“ترامب ميديا” في تعاملات متقلبة الخميس، ما أدى إلى وقف على السهم لأكثر من مرة، ومحو حوالي نصف مليار دولار من ثروة الرئيس الأمريكي السابق.

وانخفض السهم بنسبة 13% إلى 34.75 دولار، بعدما افتتح الجلسة مرتفعًا بنسبة تُقارب 5%، هبط بعدها 20.7% قبل أن يتعافى نسبيًا لاحقًا.

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وأوقفت بورصة“ناسداك” التداول على سهم الشركة الأم لمنصة“تروث سوشيال” ​​لمدة خمس دقائق، مرتين، خلال جلسة الخميس، في ظل تداول أكثر من 65.5 مليون سهم، وذلك أعلى من متوسط الثلاثين يومًا الماضية والبالغ 35.1 مليون سهم.

وتراجعت قيمة حصة“دونالد ترامب” في أسهم الشركة -البالغة 57% من الإجمالي- من 4.5 مليار دولار عند إغلاق الأربعاء، إلى ما يزيد قليلاً على 4 مليارات دولار الخميس، مما أدى إلى انخفاض صافي ثروته إلى 6 مليارات دولار، بحسب تقديرات“فوربس”.

وتتزايد تقلبات السهم مع اقتراب الانتخابات الأمريكية المقرر عقدها في الخامس من نوفمبر، مع تقدم المرشحة الديمقراطية“كامالا هاريس” في استطلاعات الرأي على منافسها الجمهوري“دونالد ترامب”

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