الذهب ينخفض بأعلى وتيرة منذ يوليو.. لكنه يحقق مكاسب شهرية قوية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت أسعار الذهب في ختام تعاملات
الخميس، مسجلة أعلى وتيرة هبوط منذ يوليو، مع ارتفاع عوائد السندات وهدوء المخاوف الجيوسياسية، وفي ظل تقييم المستثمرين لسيناريوهات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 1.80% أو 51.50 دولار إلى 2749.30 دولار للأوقية، وهي أعلى وتيرة انخفاض يومية بالقيمة الدولارية والنسبة المئوية منذ أواخر يوليو.
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ومع ذلك، فإن عقود المعدن النفيس الأكثر نشاطًا، حققت مكاسب شهرية بنسبة 3.4% خلال أكتوبر، بعدما سجلت بالأمس أعلى مستوياتها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 2800 دولار، بعد أيام فقط من تخطيها حاجز 2700 دولار لأول مرة.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام، بنحو 7 نقاط أساس، عند مرحلة ما من تعاملات اليوم، مع تقييم المستثمرين بيانات التضخم وترقب تقرير الوظائف الشهري الذي يصدر الجمعة، لكنه قلص مكاسبه لاحقًا.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال سبتمبر، بما يتوافق مع التوقعات، لكنه كان أقل من قراءة شهر أغسطس البالغة 2.3%.
وتشير أداة“فيد ووتش” إلى أن المستثمرين يرون احتمالًا بنسبة 97% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في الأسبوع المقبل، واحتمالًا بنسبة 3% لتثبيتها دون تغيير.
وكشفت تقارير صحفية مساء الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة تبحث مع إسرائيل اتفاقًا لوقف إطلاق النار في لبنان، الأمر الذي هدأ من مخاوف المستثمرين بِشأن احتمال استمرار الصراع في الشرق الأوسط.
المصدر:
MENAFN31102024000202011048ID1108840306
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