الذهب ينخفض بأعلى وتيرة منذ يوليو.. لكنه يحقق مكاسب شهرية قوية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار الذهب في الخميس، مسجلة أعلى وتيرة هبوط منذ يوليو، مع ارتفاع عوائد السندات وهدوء المخاوف الجيوسياسية، وفي ظل تقييم المستثمرين لسيناريوهات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 1.80% أو 51.50 دولار إلى 2749.30 دولار للأوقية، وهي أعلى وتيرة انخفاض يومية بالقيمة الدولارية والنسبة المئوية منذ أواخر يوليو.

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ومع ذلك، فإن عقود المعدن النفيس الأكثر نشاطًا، حققت مكاسب شهرية بنسبة 3.4% خلال أكتوبر، بعدما سجلت بالأمس أعلى مستوياتها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 2800 دولار، بعد أيام فقط من تخطيها حاجز 2700 دولار لأول مرة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام، بنحو 7 نقاط أساس، عند مرحلة ما من تعاملات اليوم، مع تقييم المستثمرين بيانات التضخم وترقب تقرير الوظائف الشهري الذي يصدر الجمعة، لكنه قلص مكاسبه لاحقًا.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال سبتمبر، بما يتوافق مع التوقعات، لكنه كان أقل من قراءة شهر أغسطس البالغة 2.3%.

وتشير أداة“فيد ووتش” إلى أن المستثمرين يرون احتمالًا بنسبة 97% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في الأسبوع المقبل، واحتمالًا بنسبة 3% لتثبيتها دون تغيير.

وكشفت تقارير صحفية مساء الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة تبحث مع إسرائيل اتفاقًا لوقف إطلاق النار في لبنان، الأمر الذي هدأ من مخاوف المستثمرين بِشأن احتمال استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

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