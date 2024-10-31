سانوفى للأدوية توفر 400 ألف جرعة لمبادرة جوشيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وفرت شركة سانوفى للأدوية 400 ألف جرعة علاج
منقذة للحياة ضمن مبادرة“جوشيه” بالتعاون مع مبادرة“هوب”.
قال علاء حامد، الرئيس الدولى للخدمات الطبية للأمراض النادرة فى“سانوفى”، إن الشركة ملتزمة بدعم مرضى الأمراض النادرة من خلال برامج مثل مبادرة“جوشيه”، التى غيرت حياة الكثيرين وعززت خبرة الأطباء المحليين.
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وأوضح رضا منصور، مدير مشروع“هوب” فى مصر، إنه على مدى 25 عامًا، كانت الشراكة مع“سانوفى” تهدف لجلب الأمل للمرضى وعائلاتهم حيث مكنت مبادرة“جوشيه” النظام الصحى فى مصر من تشخيص وإدارة هذا المرض النادر، لضمان عدم ترك أى مريض دون علاج.
يأتى ذلك فى إطار فعاليات الشهر العالمى لمرض“الجوشيه”، حيث نسقت“سانوفى” و”هوب” منتدى بمناسبة مرور 25 عامًا على إطلاق مبادرة“جوشيه”.
وقالت عزة طنطاوى، أستاذة طب الأطفال وأمراض الدم والأورام للأطفال بجامعة عين شمس، ورئيسة المؤسسة العلمية المصرية للأمراض النادرة لدى الأطفال، إن البرنامج منح الأمل للعديد من المرضى الأطفال والفرصة للنمو وتحقيق إمكاناتهم وأحلامهم.
ويهدف التعاون بين“سانوفى” ومنظمة“هوب” لتحسين حياة المرضى المصابين بالأمراض النادرة فى مصر وخارجها.
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