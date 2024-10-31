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سانوفى للأدوية توفر 400 ألف جرعة لمبادرة جوشيه - جريدة البورصة

10/31/2024 11:16:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وفرت شركة سانوفى للأدوية 400 ألف جرعة علاج منقذة للحياة ضمن مبادرة“جوشيه” بالتعاون مع مبادرة“هوب”.

قال علاء حامد، الرئيس الدولى للخدمات الطبية للأمراض النادرة فى“سانوفى”، إن الشركة ملتزمة بدعم مرضى الأمراض النادرة من خلال برامج مثل مبادرة“جوشيه”، التى غيرت حياة الكثيرين وعززت خبرة الأطباء المحليين.

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وأوضح رضا منصور، مدير مشروع“هوب” فى مصر، إنه على مدى 25 عامًا، كانت الشراكة مع“سانوفى” تهدف لجلب الأمل للمرضى وعائلاتهم حيث مكنت مبادرة“جوشيه” النظام الصحى فى مصر من تشخيص وإدارة هذا المرض النادر، لضمان عدم ترك أى مريض دون علاج.

يأتى ذلك فى إطار فعاليات الشهر العالمى لمرض“الجوشيه”، حيث نسقت“سانوفى” و”هوب” منتدى بمناسبة مرور 25 عامًا على إطلاق مبادرة“جوشيه”.

وقالت عزة طنطاوى، أستاذة طب الأطفال وأمراض الدم والأورام للأطفال بجامعة عين شمس، ورئيسة المؤسسة العلمية المصرية للأمراض النادرة لدى الأطفال، إن البرنامج منح الأمل للعديد من المرضى الأطفال والفرصة للنمو وتحقيق إمكاناتهم وأحلامهم.

ويهدف التعاون بين“سانوفى” ومنظمة“هوب” لتحسين حياة المرضى المصابين بالأمراض النادرة فى مصر وخارجها.

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