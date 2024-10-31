البنك الدولى: توقيع اتفاقية ضمان لمحفظة استثمارات بقيمة مليار دولار مع اليابان - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت اليابان اتفاقية ضمان لمحفظة مشروعات بقيمة مليار دولار بهدف زيادة التمويل المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للمشروعات التي تتصدى للتحديات العالمية.
ونقل بيان صادر عن البنك الدولي عن أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي الذي وقع على الاتفاقية مع وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، قوله:“إن اليابان تأتي في طليعة البلدان الداعمة للأدوات المالية الجديدة التي من شأنها أن توفر المزيد من التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي على أوسع نطاق، وذلك لأن تقاسم المخاطر، يمكننا مضاعفة الأثر الإنمائي الذي نحققه”.
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يأتي هذا الضمان في إطار منصة جديدة لضمانات محافظ الاستثمار تساعد على الاستفادة من تعهد اليابان بتقديم ضمان بقيمة مليار دولار لتدبير 6 مليارات دولار أخرى على مدى 10 سنوات في إطار جهود الرفع المالي.
وتسمح هذه المنصة للبلدان المساهمة في البنك الدولي ذات التصنيف الائتماني المرتفع بالتدخل إذا لم يسدد البلد المقترض قرضاً حصل عليه من البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع لمجموعة البنك الدولي.
وانضم إلى اليابان 14 بلداً آخر في التعهد بتقديم مبالغ تدعم أدوات مالية جديدة للبنك الدولي تشمل أيضاً رأس المال المختلط. ويمكن لهذه الارتباطات أن توسع نطاق إقراض البنك الدولي بأكثر من 72 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
المصدر:
MENAFN31102024000202011048ID1108840304
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