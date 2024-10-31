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البنك الدولى: توقيع اتفاقية ضمان لمحفظة استثمارات بقيمة مليار دولار مع اليابان - جريدة البورصة

10/31/2024 11:16:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت اليابان اتفاقية ضمان لمحفظة مشروعات بقيمة مليار دولار بهدف زيادة التمويل المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للمشروعات التي تتصدى للتحديات العالمية.

ونقل بيان صادر عن البنك الدولي عن أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي الذي وقع على الاتفاقية مع وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، قوله:“إن اليابان تأتي في طليعة البلدان الداعمة للأدوات المالية الجديدة التي من شأنها أن توفر المزيد من التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي على أوسع نطاق، وذلك لأن تقاسم المخاطر، يمكننا مضاعفة الأثر الإنمائي الذي نحققه”.

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يأتي هذا الضمان في إطار منصة جديدة لضمانات محافظ الاستثمار تساعد على الاستفادة من تعهد اليابان بتقديم ضمان بقيمة مليار دولار لتدبير 6 مليارات دولار أخرى على مدى 10 سنوات في إطار جهود الرفع المالي.

وتسمح هذه المنصة للبلدان المساهمة في البنك الدولي ذات التصنيف الائتماني المرتفع بالتدخل إذا لم يسدد البلد المقترض قرضاً حصل عليه من البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع لمجموعة البنك الدولي.

وانضم إلى اليابان 14 بلداً آخر في التعهد بتقديم مبالغ تدعم أدوات مالية جديدة للبنك الدولي تشمل أيضاً رأس المال المختلط. ويمكن لهذه الارتباطات أن توسع نطاق إقراض البنك الدولي بأكثر من 72 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

المصدر:

MENAFN31102024000202011048ID1108840304

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