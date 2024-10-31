النفط يغلق مرتفعًا ويحقق مكاسب شهرية بنحو 2% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“جهينه” تشارك فى معرض“SIAL Paris” لتعزيز صادراتها التضخم في طوكيو أدنى المستوى المستهدف للمرة الأولى في 5 أشهر “بوتين”: مستقبل العلاقة مع واشنطن رهن بموقفها بعد الانتخابات

أغلق النفط تعاملات الخميس مرتفعًا، بعد أداء قوي في جلسة الأمس، وسط تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق العرض والطلب، واستيعاب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعند التسوية زادت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر – التي انتهت صلاحيتها اليوم – بنسبة 0.85% أو 61 سنتًا إلى 73.16 دولار للبرميل، فيما أنهت عقود يناير – الأكثر نشاطًا – عند 72.81 دولار.

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.95% أو ما يعادل 65 سنتًا إلى 69.26 دولار للبرميل، ليسجل كلا الخامين مكاسب شهرية قدرها 2% تقريبًا لكل منهما.

ويأتي ذلك بعد خسائر حادة في بداية الأسبوع بلغت 6% تقريبًا، لكن السوق عوض بعض هذه الخسائر، الأربعاء، عندما ارتفعت الأسعار بنحو 2%، عقب بيانات أفادت بتراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

كما رجحت تقارير إعلامية وتقديرات محللين، لجوء تحالف“أوبك +” إلى تأجيل قراره بشأن بدء الزيادة التدريجية للإنتاج في ديسمبر، من أجل ضمان استقرار السوق.

وجاءت المكاسب الأخيرة، بعد تقارير أشارت، الخميس، إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية لديها تقديرات تفيد بأن طهران تستعد لهجوم جديد على إسرائيل، لكن ربما تشنه من خارج الأراضي الإيرانية.

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