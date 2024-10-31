النفط يغلق مرتفعًا ويحقق مكاسب شهرية بنحو 2% - جريدة البورصة

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أغلق النفط تعاملات الخميس مرتفعًا، بعد أداء قوي في جلسة الأمس، وسط تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق العرض والطلب، واستيعاب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وعند التسوية زادت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر – التي انتهت صلاحيتها اليوم – بنسبة 0.85% أو 61 سنتًا إلى 73.16 دولار للبرميل، فيما أنهت عقود يناير – الأكثر نشاطًا – عند 72.81 دولار.
فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.95% أو ما يعادل 65 سنتًا إلى 69.26 دولار للبرميل، ليسجل كلا الخامين مكاسب شهرية قدرها 2% تقريبًا لكل منهما.
ويأتي ذلك بعد خسائر حادة في بداية الأسبوع بلغت 6% تقريبًا، لكن السوق عوض بعض هذه الخسائر، الأربعاء، عندما ارتفعت الأسعار بنحو 2%، عقب بيانات أفادت بتراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.
كما رجحت تقارير إعلامية وتقديرات محللين، لجوء تحالف“أوبك +” إلى تأجيل قراره بشأن بدء الزيادة التدريجية للإنتاج في ديسمبر، من أجل ضمان استقرار السوق.
وجاءت المكاسب الأخيرة، بعد تقارير أشارت، الخميس، إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية لديها تقديرات تفيد بأن طهران تستعد لهجوم جديد على إسرائيل، لكن ربما تشنه من خارج الأراضي الإيرانية.
المصدر:
MENAFN31102024000202011048ID1108840303
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