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قرينة عاهل البلاد تهنئ وزيرة الصحة بحصولها على ((جائزة المرأة المتميزة في القطاع الصحي العربي))

10/31/2024 7:31:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعثت‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬المرأة‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬تقديرًا‭ ‬لإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭.‬

وأعربت‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬سموها‭ ‬أنه‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ويؤكد‭ ‬جدارتها‭ ‬في‭ ‬نيل‭ ‬أعلى‭ ‬وأفضل‭ ‬الجوائز‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬العطاء‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬المختلفة‭.‬

وأشادت‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بسواعد‭ ‬أبنائها‭.‬

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