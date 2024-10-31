قرينة عاهل البلاد تهنئ وزيرة الصحة بحصولها على ((جائزة المرأة المتميزة في القطاع الصحي العربي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برقية تهنئة إلى الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، بمناسبة حصولها على «جائزة المرأة المتميزة في القطاع الصحي العربي»، تقديرًا لإسهاماتها في المجال الصحي.
وأعربت قرينة عاهل البلاد المعظم عن بالغ الفخر والاعتزاز بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدةً سموها أنه يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المرأة البحرينية، ويؤكد جدارتها في نيل أعلى وأفضل الجوائز وقدرتها على العطاء في مواقع العمل المختلفة.
وأشادت بما تم تحقيقه في المجال الصحي في مملكة البحرين بسواعد أبنائها.
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