إعلام: إيران تتوعد برد ((قاس)) على هجوم إسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
طهران - (أ ف ب): توعدت إيران أمس برد «قاس» على الهجوم الذي شنته إسرائيل الأسبوع الفائت على عدد من منشآتها العسكرية، وفق ما أورد الإعلام المحلي.
وقال محمد محمدي كلبيكاني مدير مكتب المرشد الايراني الأعلى علي خامنئي بحسب ما نقلت عنه وكالة تسنيم للانباء إن «ما قام به النظام الصهيوني أخيرا عبر مهاجمة أجزاء من بلادنا كان خطوة يائسة، سترد عليها الجمهورية الإسلامية في إيران ردا قاسيا يجعل (اسرائيل) تندم».
وأشاد بأداء الدفاع الجوي الايراني الذي «منع دخول مقاتلات النظام الصهيوني الأراضي» الايرانية، مؤكدا أن الخسائر التي خلفتها الضربات «محدودة».
ومحمد كلبيكاني رجل دين نافذ بوصفه مديرا لمكتب المرشد الأعلى.
وهاجم الجيش الاسرائيلي في 26 أكتوبر أهدافا عسكرية في الاراضي الايرانية ردا على هجوم صاروخي ايراني على اسرائيل في الاول من الشهر نفسه.
وأعلنت إسرائيل أن ضرباتها استهدفت خصوصا منشآت لتصنيع الصواريخ في حين قللت طهران من أهميتها.
وأمس أيضا حذر قائد الحرس الثوري الايراني حسين سلامي من أن الرد المقبل على إسرائيل «لن يكون ممكنا تصوره».
وقال سلامي بحسب وكالة تسنيم إن «اسرائيل بلغت مرحلة الانهيار، وهي تتصرف راهنا بشكل أعمى من دون أن تحترم اي قاعدة وترتكب كل أنواع الجرائم».
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