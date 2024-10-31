إعلام: إيران تتوعد برد ((قاس)) على هجوم إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توعدت‭ ‬إيران‭ ‬أمس‭ ‬برد‭ ‬‮«‬قاس‮»‬‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منشآتها‭ ‬العسكرية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أورد‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلي‭. ‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬محمدي‭ ‬كلبيكاني‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬المرشد‭ ‬الايراني‭ ‬الأعلى‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬للانباء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬أخيرا‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمة‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬بلادنا‭ ‬كان‭ ‬خطوة‭ ‬يائسة،‭ ‬سترد‭ ‬عليها‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬ردا‭ ‬قاسيا‭ ‬يجعل‭ (‬اسرائيل‭) ‬تندم‮»‬‭. ‬

وأشاد‭ ‬بأداء‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الايراني‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬منع‭ ‬دخول‭ ‬مقاتلات‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬الأراضي‮»‬‭ ‬الايرانية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬خلفتها‭ ‬الضربات‭ ‬‮«‬محدودة‮»‬‭. ‬

ومحمد‭ ‬كلبيكاني‭ ‬رجل‭ ‬دين‭ ‬نافذ‭ ‬بوصفه‭ ‬مديرا‭ ‬لمكتب‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭. ‬

وهاجم‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬أهدافا‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬الاراضي‭ ‬الايرانية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬ايراني‭ ‬على‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭. ‬

وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬ضرباتها‭ ‬استهدفت‭ ‬خصوصا‭ ‬منشآت‭ ‬لتصنيع‭ ‬الصواريخ‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قللت‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬أهميتها‭. ‬

وأمس‭ ‬أيضا‭ ‬حذر‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الايراني‭ ‬حسين‭ ‬سلامي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الرد‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬ممكنا‭ ‬تصوره‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬سلامي‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اسرائيل‭ ‬بلغت‭ ‬مرحلة‭ ‬الانهيار،‭ ‬وهي‭ ‬تتصرف‭ ‬راهنا‭ ‬بشكل‭ ‬أعمى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحترم‭ ‬اي‭ ‬قاعدة‭ ‬وترتكب‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬الجرائم‮»‬‭. ‬