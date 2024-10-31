ميقاتي: الإنذارات الإسرائيلية لإخلاء مدن من سكانها جريمة حرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬أمس‭ ‬لمبعوثَين‭ ‬أمريكيين‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬أمن‭ ‬اسرائيل،‭ ‬بينما‭ ‬قتل‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬صاروخي‭ ‬من‭ ‬لبنان،‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬أن‭ ‬الإنذارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لإخلاء‭ ‬مدن‭ ‬من‭ ‬سكانها‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭.‬

وقبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬ووسط‭ ‬جهود‭ ‬مكثفة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار،‭ ‬وصل‭ ‬مبعوثا‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬آموس‭ ‬هوكستين‭ ‬وبريت‭ ‬ماكغورك‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬لبحث‭ ‬‮«‬حل‭ ‬سياسي‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬و«سبل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للنزاع‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬يبان‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أبلغهما‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المسألة‭ ‬الرئيسية‭... ‬هي‭ ‬قدرة‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتصميمها‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬احترام‭ ‬الاتفاق‭ ‬ومنع‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬لأمنها‭ ‬مصدره‭ ‬لبنان‮»‬‭.

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وأوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬إسرائيل‭ ‬هايوم‭ ‬أن‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يأملون‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬إطاري‭ ‬خلال‭ ‬أيام،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أعلن‭ ‬القادة‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬أن‭ ‬هدفهم‭ ‬تحييد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وشل‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬والسماح‭ ‬بعودة‭ ‬حوالي‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬نزحوا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭. ‬

وتشترط‭ ‬إسرائيل‭ ‬انسحاب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬نهر‭ ‬الليطاني‭ ‬ونشر‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإيجاد‭ ‬آلية‭ ‬تدخل‭ ‬دولية‭ ‬لفرض‭ ‬الهدنة‭ ‬وضمان‭ ‬احتفاظ‭ ‬إسرائيل‭ ‬بحرية‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬تهديدات،‭ ‬وفقا‭ ‬للقناة‭ ‬12‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وأعلن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬رغم‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬طالته‭ ‬وأنه‭ ‬مستعدّ‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬لكن‭ ‬بشروط‭ ‬يراها‭ ‬مناسبة،‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬هذه‭ ‬الشروط‭. ‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬إن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬‮«‬تأخر‮»‬‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬جبهة‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬توعد‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتصفية‭ ‬قيادته‭ ‬بمواصلة‭ ‬القتال‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬توقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وتحدثت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬زخم‭ ‬متزايد‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬ويبدو‭ ‬الأمر‭ ‬مرجحا‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد،‭ ‬بينما‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هرتسي‭ ‬هاليفي‭ ‬مؤخرا‭ ‬‮«‬قمنا‭ ‬بتفكيك‭ ‬سلسلة‭ ‬القيادة‭ ‬العليا‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‮»‬‭.

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وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬الإنساني،‭ ‬حذرت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬قلبت‭ ‬حياة‭ ‬الأطفال‭ ‬رأسا‭ ‬على‭ ‬عقب،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬طفلا‭ ‬واحدا‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬يقتل‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭. ‬

وطلب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬عشر‭ ‬قرى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مخيم‭ ‬الرشيدية‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صور،‭ ‬إخلاءها‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬نهر‭ ‬الأولي‭ ‬تمهيدا‭ ‬لاستهداف‭ ‬مواقع‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬فيها‭. ‬

وعقب‭ ‬صدور‭ ‬الإنذار،‭ ‬استهدفت‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬منطقة‭ ‬الحوش‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬الساحلية‭.

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وأفاد‭ ‬مصور‭ ‬متعاون‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬دوي‭ ‬ستة‭ ‬انفجارات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬نزوح‭ ‬‮«‬كثيفة‮»‬‭ ‬للسكان‭ ‬وتحديدا‭ ‬من‭ ‬مخيّم‭ ‬الرشيدية‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المجاور‭ ‬والمشمول‭ ‬بإنذارات‭ ‬الإخلاء‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭. ‬

وأكد‭ ‬ميقاتي‭ ‬‮«‬أن‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬يطلقها‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬اللبنانيين‭ ‬بإخلاء‭ ‬مدن‭ ‬بأكملها‭ ‬والنزوح‭ ‬عن‭ ‬مناطقهم‭ ‬ومنازلهم‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬إضافية‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قتلا‭ ‬وتدميرا‭ ‬وتخريبا‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أبلغ‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬إلى‭ ‬الهيئات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الفاعلة‭ ‬طالبا‭ ‬تكثيف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لوقف‭ ‬عدوانها‭ ‬وهذا‭ ‬النهج‭ ‬المرفوض‭ ‬بكل‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬والإنسانية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬استهدفت‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬محيط‭ ‬مدينة‭ ‬بعلبك‭ ‬وقرية‭ ‬قريبة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬لبنان‭. ‬

وقتل‭ ‬6‭ ‬مسعفين‭ ‬من‭ ‬هيئتين‭ ‬صحيتين‭ ‬تابعتين‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬وحركة‭ ‬أمل‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬اسرائيلية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬منفصلة،‭ ‬ليرتفع‭ ‬بذلك‭ ‬عدد‭ ‬المسعفين‭ ‬القتلى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬178‭.

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وقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1780‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬جراء‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬أعدتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬الحصيلة‭ ‬الفعلية‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‭. ‬

وفي‭ ‬المطلة،‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الإقليمي‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص،‭ ‬هم‭ ‬مزارع‭ ‬محلي‭ ‬وأربعة‭ ‬عمال‭ ‬زراعيين‭ ‬أجانب‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬من‭ ‬لبنان‭.

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وفي‭ ‬المساء‭ ‬أعلنت‭ ‬خدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬نجمة‭ ‬داوود‭ ‬الحمراء‭ ‬مقتل‭ ‬شخصين‭ ‬وإصابة‭ ‬ثالث‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬صاروخ‭ ‬أطلق‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬حقل‭ ‬زيتون‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬