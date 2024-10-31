البحرين الرابعة عربيا بدورة الألعاب المدرسية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حققت مملكة البحرين إنجازا جديدا بحصولها على المركز الرابع عربيًا والمركز الثالث عشر عالميًا، مع ختام دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)، حيث جمعت بعثة الفرق الرياضية المدرسية 66 ميدالية متنوعة، شملت 13 ميدالية ذهبية و21 فضية و32 برونزية، ما يعكس تميز الأداء الرياضي البحريني في مختلف الألعاب.
وتصدرت البرازيل الترتيب العام للدورة، حيث حققت المركز الأول عالميًا بإجمالي 164 ميدالية، بينها 53 ذهبية، ما جعلها تتصدر بفارق كبير، وجاءت الصين الشعبية في المركز الثاني عالميًا برصيد 90 ميدالية، منها 39 ذهبية، بينما حلت الصين تايبيه في المركز الثالث بإجمالي 79 ميدالية، بينها 35 ذهبية.
وجاء ترتيب الدول العربية على النحو الآتي: الإمارات العربية المتحدة في المركز التاسع، والمغرب في المركز العاشر، والجزائر في المركز الثاني عشر، والبحرين في المركز الثالث عشر، والمملكة العربية السعودية في المركز الخامس والعشرين، وسلطنة عمان في المركز التاسع والعشرين، والكويت في المركز السادس والثلاثين، وقطر في المركز السابع والثلاثين، وجمهورية مصر العربية في المركز الثامن والثلاثين.
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