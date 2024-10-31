البحرين الرابعة عربيا بدورة الألعاب المدرسية الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حققت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إنجازا‭ ‬جديدا‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عربيًا‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬عالميًا،‭ ‬مع‭ ‬ختام‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬جمعت‭ ‬بعثة‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬66‭ ‬ميدالية‭ ‬متنوعة،‭ ‬شملت‭ ‬13‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬و21‭ ‬فضية‭ ‬و32‭ ‬برونزية،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬تميز‭ ‬الأداء‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭.‬

وتصدرت‭ ‬البرازيل‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للدورة،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عالميًا‭ ‬بإجمالي‭ ‬164‭ ‬ميدالية،‭ ‬بينها‭ ‬53‭ ‬ذهبية،‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬تتصدر‭ ‬بفارق‭ ‬كبير،‭ ‬وجاءت‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عالميًا‭ ‬برصيد‭ ‬90‭ ‬ميدالية،‭ ‬منها‭ ‬39‭ ‬ذهبية،‭ ‬بينما‭ ‬حلت‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بإجمالي‭ ‬79‭ ‬ميدالية،‭ ‬بينها‭ ‬35‭ ‬ذهبية‭.‬

وجاء‭ ‬ترتيب‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭: ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع،‭ ‬والمغرب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر،‭ ‬والجزائر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬والبحرين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر،‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين،‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين،‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬والثلاثين،‭ ‬وقطر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬والثلاثين،‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬والثلاثين‭.‬