صراع جديد بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتجدد‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬الثلاثي‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬وبيراميدز‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬موسم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬يستهل‭ ‬الاول‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬بمواجهة‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬الاهلي‭ ‬وبتروجيت‭. ‬ويشهد‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬الاربعاء‭ ‬بفوز‭ ‬سموحة‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬3‭-‬1‭ ‬والمصري‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬طلائع‭ ‬الجيش‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬نظاماً‭ ‬استثنائياً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬أزمة‭ ‬تأخر‭ ‬المواعيد‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬الكرة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية‭.‬

تقام‭ ‬المسابقة‭ ‬بمشاركة‭ ‬18‭ ‬نادياً‭ ‬تواجه‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬واحد،‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬تقسيم‭ ‬الجدول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين،‭ ‬تضم‭ ‬الأولى‭ ‬الأندية‭ ‬صاحبة‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬الى‭ ‬التاسع‭ ‬وتواجه‭ ‬بعضها‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬والثانية‭ ‬بقية‭ ‬الأندية‭ ‬لتفادي‭ ‬الهبوط‭.‬

وأعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬المصرية‭ ‬المحترفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬سيشهد‭ ‬هبوط‭ ‬فريقين‭ ‬فقط‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬نفس‭ ‬النظام‭ ‬الاستثنائي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬19‭ ‬نادياً‭ ‬مع‭ ‬هبوط‭ ‬4‭ ‬أندية‭ ‬وتعود‭ ‬المسابقة‭ ‬بشكلها‭ ‬الطبيعي‭ ‬ومن‭ ‬18‭ ‬نادياً‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2026‭-‬2027‭.‬

بيراميدز‭ ‬للقب‭ ‬الأول؟‭ ‬

ويدخل‭ ‬بيراميدز‭ ‬مباراة‭ ‬بتروجيت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬بالقاهرة‭ ‬بعدما‭ ‬اكتفى‭ ‬الفريق‭ ‬بحصد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصرية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بالإمارات،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬الزمالك‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬على‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

ويأمل‭ ‬بيراميدز‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬لقب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬لصالح‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬بعدما‭ ‬عرف‭ ‬طعم‭ ‬البطولات‭ ‬أخيراً‭ ‬بالتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬الأسيوطي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تغيير‭ ‬هويته‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2019‭.‬

ويستقبل‭ ‬الزمالك‭ ‬ضيفه‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬السلام‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬سعياً‭ ‬وراء‭ ‬بداية‭ ‬جيدة‭ ‬للموسم‭ ‬وتعويض‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬خروج‭ ‬الفريق‭ ‬الأبيض‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭.‬

وضم‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬غوميش‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الابيض‭ ‬المغربي‭ ‬محمود‭ ‬بنتايك‭ ‬من‭ ‬سانت‭ ‬إتيان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬والبولندي‭ ‬كونراد‭ ‬ميخالاك‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬السعودي،‭ ‬والفلسطيني‭ ‬عمر‭ ‬فرج‭ ‬من‭ ‬أيك‭ ‬السويدي،‭ ‬ومحمد‭ ‬حمدي‭ ‬من‭ ‬انبي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬للاعبين‭ ‬تحت‭ ‬السن‭ ‬هما‭ ‬الغيني‭ ‬الاستوائي‭ ‬جيفرسون‭ ‬كوستا‭ ‬والسنغالي‭ ‬سيدي‭ ‬ندياي،‭ ‬فيما‭ ‬رحل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬السنغالي‭ ‬إبراهيما‭ ‬ندياي‭ ‬ويوسف‭ ‬إبراهيم‭ ‬‮«‬أوباما‮»‬‭.‬

أما‭ ‬الأهلي‭ ‬فيستضيف‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬السلام‭ ‬بالقاهرة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭. ‬ويدخل‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬بعدما‭ ‬استفاق‭ ‬من‭ ‬صدمة‭ ‬خسارة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإفريقية،‭ ‬وعوضها‭ ‬بالتتويج‭ ‬بلقبي‭ ‬السوبر‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الزمالك،‭ ‬ثم‭ ‬كأس‭ ‬إفريقيا‭ ‬وآسيا‭ ‬والباسيفيك‭ ‬وبلوغ‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الانتركونتيننتال‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وبعدما‭ ‬عاد‭ ‬من‭ ‬تأخر‭ ‬بعيد‭ ‬وحسم‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عقب‭ ‬صراع‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬بيراميدز،‭ ‬يأمل‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بلقبه‭ ‬للموسم‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وتعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬بتحقيقه‭ ‬للمرة‭ ‬45‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وضم‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬هم‭ ‬المغربي‭ ‬يحيى‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬سوتشي‭ ‬الروسي،‭ ‬ومواطنه‭ ‬أشرف‭ ‬داري‭ ‬من‭ ‬بريست‭ ‬الفرنسي،‭ ‬ويوسف‭ ‬أيمن‭ ‬من‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري،‭ ‬وعمر‭ ‬الساعي‭ ‬من‭ ‬الإسماعيلي،‭ ‬فيما‭ ‬رحل‭ ‬عنه‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬إلى‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬والمالي‭ ‬أليو‭ ‬ديانغ‭ ‬إلى‭ ‬الخلود‭ ‬السعودي‭.‬



