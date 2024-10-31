صراع جديد بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة – (أ ف ب): يتجدد الصراع بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز مع انطلاق الدوري المصري لكرة القدم موسم 2024-2025، حيث يستهل الاول حملة الدفاع عن لقبه غدا السبت بمواجهة سيراميكا كليوباترا، فيما يلعب الثاني والثالث اليوم الجمعة مع البنك الاهلي وبتروجيت. ويشهد الموسم الجديد الذي انطلق الاربعاء بفوز سموحة على مضيفه حرس الحدود 3-1 والمصري على مضيفه طلائع الجيش 2-0، نظاماً استثنائياً من أجل التغلب على أزمة تأخر المواعيد التي ضربت الكرة المصرية في المواسم الماضية.
تقام المسابقة بمشاركة 18 نادياً تواجه بعضها في دور واحد، ثم يتم تقسيم الجدول إلى مجموعتين، تضم الأولى الأندية صاحبة المراكز من الأول الى التاسع وتواجه بعضها على اللقب، والثانية بقية الأندية لتفادي الهبوط.
وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أن هذا الموسم سيشهد هبوط فريقين فقط بدلاً من 3 على أن يستمر نفس النظام الاستثنائي في الموسم المقبل الذي يشهد مشاركة 19 نادياً مع هبوط 4 أندية وتعود المسابقة بشكلها الطبيعي ومن 18 نادياً في موسم 2026-2027.
بيراميدز للقب الأول؟
ويدخل بيراميدز مباراة بتروجيت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بعدما اكتفى الفريق بحصد المركز الثالث في مسابقة الكأس السوبر المصرية التي أقيمت بالإمارات، حيث خسر أمام الزمالك بركلات الترجيح في نصف النهائي قبل أن يفوز على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح أيضاً في مباراة تحديد المركز الثالث.
ويأمل بيراميدز الذي خسر لقب الموسم الماضي لصالح الأهلي في الأسابيع الأخيرة، أن يحقق لقبه الأول في الدوري، بعدما عرف طعم البطولات أخيراً بالتتويج بلقب الكأس المحلية الموسم الماضي، وهو اللقب الأول في تاريخ النادي الذي تأسس عام 2008 تحت مسمى الأسيوطي، قبل أن يتم تغيير هويته بالكامل في صيف 2019.
ويستقبل الزمالك ضيفه البنك الأهلي على ستاد السلام بالقاهرة، سعياً وراء بداية جيدة للموسم وتعويض الموسم الماضي الذي شهد خروج الفريق الأبيض خالي الوفاض.
وضم المدرب البرتغالي جوزيه غوميش الى صفوف الفريق الابيض المغربي محمود بنتايك من سانت إتيان الفرنسي، والبولندي كونراد ميخالاك من أحد السعودي، والفلسطيني عمر فرج من أيك السويدي، ومحمد حمدي من انبي، بالإضافة للاعبين تحت السن هما الغيني الاستوائي جيفرسون كوستا والسنغالي سيدي ندياي، فيما رحل مجموعة من اللاعبين الشباب، بالإضافة الى السنغالي إبراهيما ندياي ويوسف إبراهيم «أوباما».
أما الأهلي فيستضيف سيراميكا كليوباترا على ستاد السلام بالقاهرة اليوم الجمعة. ويدخل حامل اللقب الموسم الجديد بعدما استفاق من صدمة خسارة الكأس السوبر الإفريقية، وعوضها بالتتويج بلقبي السوبر المصرية على حساب الزمالك، ثم كأس إفريقيا وآسيا والباسيفيك وبلوغ نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال على حساب العين الإماراتي الثلاثاء. وبعدما عاد من تأخر بعيد وحسم لقب الدوري الموسم الماضي عقب صراع كبير مع بيراميدز، يأمل الفريق الأحمر في الاحتفاظ بلقبه للموسم الثالث على التوالي وتعزيز رقمه القياسي بتحقيقه للمرة 45 في تاريخه.
وضم فريق المدرب السويسري مارسيل كولر أربعة لاعبين هم المغربي يحيى عطية الله من سوتشي الروسي، ومواطنه أشرف داري من بريست الفرنسي، ويوسف أيمن من الدحيل القطري، وعمر الساعي من الإسماعيلي، فيما رحل عنه محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي والمالي أليو ديانغ إلى الخلود السعودي.
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