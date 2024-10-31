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الشهري يقود الاتحاد للفوز على الأهلي

10/31/2024 7:30:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬ديربي‭ ‬جدة‭ ‬لصالحه،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬1‭ / ‬صفر،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬مبتعدا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬فقط‭ ‬خلف‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر،‭ ‬والذي‭ ‬يلعب‭ ‬غدا‭ ‬ديربي‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬أمام‭ ‬النصر،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬سيتمكن‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬ملاحقه‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الأهلي‭ ‬عند‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭. ‬وسجل‭ ‬صالح‭ ‬الشهري‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬42،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬كأساسي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬لتعويض‭ ‬غياب‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬المصاب‭.‬

الأخدود‭ ‬والعروبة

اكتسح‭ ‬الأخدود‭ ‬ضيفه‭ ‬العروبة‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬صفر،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورفع‭ ‬الأخدود‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث
عشر،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬العروبة‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭. ‬وتقدم‭ ‬الأخدود‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إبراهيما‭ ‬كوني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬كريستيان‭ ‬باسوجوج‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬64‭. ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬81‭ ‬سجل‭ ‬سعد‭ ‬الربيعي‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للأخدود،‭ ‬فيما‭ ‬اختتم‭ ‬باسوجوج‭ ‬الرباعية‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬83‭.‬

الشباب‭ ‬والوحدة‭ ‬

وفاز
الشباب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الوحدة‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورفع‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الوحدة‭ ‬عند‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ (‬قبل‭ ‬الأخير‭).‬

وتقدم‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬35‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كريستيان‭ ‬جوانكا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬زميله‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬حمدلله‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬52‭. ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬61‭ ‬سجل‭ ‬مصعب‭ ‬الجوير‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للشباب،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬الوحدة‭ ‬هدفه‭ ‬الوحيد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬جونينيو‭ ‬باكونا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭.‬

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