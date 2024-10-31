الشهري يقود الاتحاد للفوز على الأهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (د ب أ): حسم الاتحاد ديربي جدة لصالحه، بعد فوزه على الأهلي 1 / صفر، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني، مبتعدا بفارق الأهداف فقط خلف الهلال المتصدر، والذي يلعب غدا ديربي العاصمة الرياض أمام النصر، وفي حال فوزه سيتمكن من إعادة فارق النقاط الثلاث بينه وبين ملاحقه.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي عند 11 نقطة في المركز الثامن. وسجل صالح الشهري هدف المباراة الوحيد للاتحاد في الدقيقة 42، حيث شارك كأساسي في المباراة لتعويض غياب النجم الفرنسي كريم بنزيمة المصاب.
الأخدود والعروبة
اكتسح الأخدود ضيفه العروبة بنتيجة أربعة صفر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
ورفع الأخدود رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث
عشر، بفارق نقطتين خلف العروبة صاحب المركز الثاني عشر. وتقدم الأخدود عن طريق إبراهيما كوني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما أضاف كريستيان باسوجوج الهدف الثاني في الدقيقة 64. وفي الدقيقة 81 سجل سعد الربيعي الهدف الثالث للأخدود، فيما اختتم باسوجوج الرباعية بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 83.
الشباب والوحدة
وفاز
الشباب على ضيفه الوحدة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الوحدة عند ست نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).
وتقدم الشباب في الدقيقة 35 عن طريق كريستيان جوانكا، قبل أن يضيف زميله عبد الرزاق حمدلله الهدف الثاني في الدقيقة 52. وفي الدقيقة 61 سجل مصعب الجوير الهدف الثالث للشباب، فيما سجل الوحدة هدفه الوحيد عن طريق جونينيو باكونا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
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