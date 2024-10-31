اللجنة الأولمبية تشارك في عمومية ((الأنوك))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شاركت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬السابع‭ ‬والعشرين‭ ‬لاتحاد‭ ‬اللجان‭ ‬الأولمبية‭ ‬الوطنية‭ (‬أنوك‭) ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭ ‬مؤخرا‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬السيد‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭.‬

ومثل‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬السيد‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬وعضوي‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬اسحاق‭ ‬ابراهيم‭ ‬اسحاق‭ ‬وفجر‭ ‬جاسم‭.‬

وأبرز‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬الاجتماع‭ ‬هو‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬سيئول‭ ‬2022‭ ‬واستعراض‭ ‬تقرير‭ ‬رئيس‭ ‬الأنوك‭ ‬وباقي‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬وتقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ (‬الوادا‭) ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬والأولمبياد‭ ‬الشتوي‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬2026‭ ‬والأولمبياد‭ ‬الشتوي‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬داكار‭ ‬2026‭ ‬وتقرير‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬عن‭ ‬أولمبياد‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬2028‭ ‬وتقرير‭ ‬المحكمة‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ (‬كاس‭) ‬وسلسلة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬أهم‭ ‬المواضيع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الحركة‭ ‬الأولمبية‭.‬