اللجنة الأولمبية تشارك في عمومية ((الأنوك))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شاركت اللجنة الأولمبية البحرينية في اجتماع الجمعية العمومية السابع والعشرين لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) الذي عقد في البرتغال مؤخرا بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السيد توماس باخ.
ومثل الوفد البحريني كل من الأمين العام للجنة الأولمبية السيد فارس مصطفى الكوهجي وعضوي مجلس الإدارة اسحاق ابراهيم اسحاق وفجر جاسم.
وأبرز ما تضمنه الاجتماع هو التصديق على محضر الجمعية العمومية السادسة والعشرين المنعقدة في سيئول 2022 واستعراض تقرير رئيس الأنوك وباقي اللجان العاملة في الاتحاد وتقرير اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) كما تم استعراض تقرير عن أولمبياد باريس 2024 والأولمبياد الشتوي في ميلانو 2026 والأولمبياد الشتوي للشباب في داكار 2026 وتقرير للجنة المنظمة عن أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وتقرير المحكمة الرياضية الدولية (كاس) وسلسلة أخرى من الجلسات التي تناولت أهم المواضيع على مستوى الحركة الأولمبية.
MENAFN31102024000055011008ID1108840061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.