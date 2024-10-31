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هدف ((الشهر))

10/31/2024 7:30:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشفت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬هدف‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭.‬

وضمت‭ ‬القائمة،‭ ‬التي‭ ‬نشرها‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للدوري‭ ‬الإنجليزي،‮
‬ثمانية‭ ‬مرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬بالجائزة،‭ ‬يتقدمهم‭ ‬نجم‭ ‬أرسنال‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا‭ ‬بهدفه‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬والكرواتي‭ ‬بوسكو‭ ‬جفارديول،‭ ‬مدافع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بهدفه‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬وولفرهامبتون‭.‬

وتواجد‭ ‬البلجيكي‭ ‬جيريمي‭ ‬دوكو،‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬عن‭ ‬هدفه‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬فولهام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬جارناتشو‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بهدفه‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬برينتفورد‭.‬

وسينافس‭ ‬السنغالي‭ ‬نيكولاس‭ ‬جاكسون،‭ ‬مهاجم‭ ‬تشيلسي،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هدفه‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬أيضا‭ ‬أسماء‭ ‬فاكوندو‭ ‬بونانوتي‭ ‬لاعب‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬عن‭ ‬هدفه‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬بورنموث،‭ ‬والبرازيلي‭ ‬أندرياس‭ ‬بيريرا‭ ‬لاعب‭ ‬فولهام‭ ‬عن‭ ‬هدفه‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬وريان‭ ‬كريستي،‭ ‬لاعب‭ ‬بورنموث،‭ ‬عن‭ ‬هدفه‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬أرسنال‭.‬

وكان‭ ‬كول‭ ‬بالمر،‭ ‬مهاجم‭ ‬تشيلسي،‭ ‬قد‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬الكولومبي‭ ‬جون‭ ‬دوران‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬هدفه‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬إيفرتون‭.‬

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