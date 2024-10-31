هدف ((الشهر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس الخميس، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف خلال شهر أكتوبر.
وضمت القائمة، التي نشرها الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي،
ثمانية مرشحين للفوز بالجائزة، يتقدمهم نجم أرسنال بوكايو ساكا بهدفه في شباك ليفربول في الجولة الماضية، والكرواتي بوسكو جفارديول، مدافع مانشستر سيتي بهدفه في شباك وولفرهامبتون.
وتواجد البلجيكي جيريمي دوكو، مهاجم مانشستر سيتي، في قائمة المرشحين عن هدفه في شباك فولهام، بالإضافة إلى الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد بهدفه في شباك برينتفورد.
وسينافس السنغالي نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي، على جائزة أفضل هدف في الشهر من خلال هدفه في شباك نيوكاسل الجولة الماضية، وضمت القائمة أيضا أسماء فاكوندو بونانوتي لاعب ليستر سيتي عن هدفه في مرمى بورنموث، والبرازيلي أندرياس بيريرا لاعب فولهام عن هدفه في مرمى مانشستر سيتي، وريان كريستي، لاعب بورنموث، عن هدفه في مرمى أرسنال.
وكان كول بالمر، مهاجم تشيلسي، قد حصل على جائزة أفضل هدف في شهر أغسطس الماضي، فيما حصل الكولومبي جون دوران على جائزة أفضل هدف في شهر سبتمبر الماضي عن هدفه في شباك إيفرتون.
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