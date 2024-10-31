فيرستابن للدفاع عن سمعته ولقبه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ساو باولو – (أ ف ب): تُسلّط الأنظار نحو سائق ريد بول متصدر الترتيب العام وبطل العالم في الأعوام الثلاثة الاخيرة الهولندي ماكس فيرستابن هذا الأسبوع في سعيه إلى الدفاع عن سمعته وصدارته في جائزة البرازيل الكبرى، المرحلة الـ21 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، في ساو باولو.
بعد معاقبته مرتين (10 ثوان في كل منهما) بسبب قيادته المتهورة، ولا سيما إجبار أقرب منافس له على اللقب سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس على الخروج من الحلبة في المكسيك، يصل فيرستابن الى حلبة إنترلاغوس متقدماً بفارق 47 نقطة بعدما خسر 10 نقاط في المرحلة العشرين، لكن انتقادات واسعة النطاق ترن في أذنيه.
في أعقاب السباقين الأولين في ثلاث مراحل في أسبوعين، تعرض الهولندي البالغ من العمر 27 عامًا لانتقادات شديدة ووصفه نوريس بأنه «خطير».
كان رد فعله هو الشكوى من أداء سيارته وعدم اتساق قرارات مراقبي السباق في ما يراه رياضة مفرطة التنظيم شهدت اجتماع السائقين الجمعة الماضي للدعوة إلى تعديل المبادئ التوجيهية بشأن حركات التجاوز والدفاع عن المراكز عقب الحادث الذي حصل قبلها بأسبوع في جائزة الولايات المتحدة بين فيرستابن ونوريس وتسبب في معاقبة الاخير ما أدى الى تخليه عن المركز الثالث لصالح الاول واكتفائه بالمركز الرابع.
بعد فوزه مرتين في البرازيل، حيث أنهى السباق متقدمًا على نوريس العام الماضي بعدما ظفر به عام 2019، يسعى فيرستابن هذه المرة إلى تحقيق أول فوز له في 11 سباقًا وتحديدا منذ فوزه في إسبانيا في يونيو، وهو أسوأ أداء له في أربع سنوات.
أوضح والده يوس أنه من غير المرجح أن يغير ابنه أسلوبه. قال سائق الفورمولا واحد السابق لصحيفة «دي تليغراف»: «يتعين على ماكس القيادة بالطريقة التي يريدها».
واضاف «يتعين عليه القيام بذلك لأن السيارة ليست جيدة بما يكفي وهو يبذل قصارى جهده للفوز باللقب».
وتابع «لن يتغير لأنه كان هناك عدد قليل من المراقبين الحاليين والذين لا يحبونه على أي حال. يجب على الاتحاد الدولي للسيارات أن يلقي نظرة جيدة على طاقم المراقبين الذين وضعوهم هناك وما إذا كان هناك أي مظهر من مظاهر تضارب المصالح».
يمكن لفيرستابن ونوريس تحقيق غلة حسابية جيدة في نهاية هذا الأسبوع حيث بإمكانهما جمع ما يصل إلى 34 نقطة مقارنة بـ26 عادةً، وذلك بفضل سباق السرعة (السبرينت) الخامس (من أصل ستة) لهذا العام والذي سيقام اليوم السبت.
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