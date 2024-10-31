فيرستابن للدفاع عن سمعته ولقبه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ساو‭ ‬باولو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تُسلّط‭ ‬الأنظار‭ ‬نحو‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬وبطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاخيرة‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬سمعته‭ ‬وصدارته‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬البرازيل‭ ‬الكبرى،‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ21‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭.‬

بعد‭ ‬معاقبته‭ ‬مرتين‭ (‬10‭ ‬ثوان‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منهما‭) ‬بسبب‭ ‬قيادته‭ ‬المتهورة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬إجبار‭ ‬أقرب‭ ‬منافس‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الحلبة‭ ‬في‭ ‬المكسيك،‭ ‬يصل‭ ‬فيرستابن‭ ‬الى‭ ‬حلبة‭ ‬إنترلاغوس‭ ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬47‭ ‬نقطة‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العشرين،‭ ‬لكن‭ ‬انتقادات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬ترن‭ ‬في‭ ‬أذنيه‭.‬

في‭ ‬أعقاب‭ ‬السباقين‭ ‬الأولين‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬في‭ ‬أسبوعين،‭ ‬تعرض‭ ‬الهولندي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬27‭ ‬عامًا‭ ‬لانتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬ووصفه‭ ‬نوريس‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬خطير‮»‬‭.‬

كان‭ ‬رد‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬الشكوى‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬سيارته‭ ‬وعدم‭ ‬اتساق‭ ‬قرارات‭ ‬مراقبي‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬رياضة‭ ‬مفرطة‭ ‬التنظيم‭ ‬شهدت‭ ‬اجتماع‭ ‬السائقين‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬للدعوة‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬المبادئ‭ ‬التوجيهية‭ ‬بشأن‭ ‬حركات‭ ‬التجاوز‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬عقب‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬قبلها‭ ‬بأسبوع‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بين‭ ‬فيرستابن‭ ‬ونوريس‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬معاقبة‭ ‬الاخير‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬تخليه‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬لصالح‭ ‬الاول‭ ‬واكتفائه‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭.‬

بعد‭ ‬فوزه‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬متقدمًا‭ ‬على‭ ‬نوريس‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعدما‭ ‬ظفر‭ ‬به‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬يسعى‭ ‬فيرستابن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬سباقًا‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬وهو‭ ‬أسوأ‭ ‬أداء‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬

أوضح‭ ‬والده‭ ‬يوس‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬ابنه‭ ‬أسلوبه‭. ‬قال‭ ‬سائق‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬السابق‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬دي‭ ‬تليغراف‮»‬‭: ‬‮«‬يتعين‭ ‬على‭ ‬ماكس‭ ‬القيادة‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬يريدها‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬لأن‭ ‬السيارة‭ ‬ليست‭ ‬جيدة‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬وهو‭ ‬يبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يتغير‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬الحاليين‭ ‬والذين‭ ‬لا‭ ‬يحبونه‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حال‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬أن‭ ‬يلقي‭ ‬نظرة‭ ‬جيدة‭ ‬على‭ ‬طاقم‭ ‬المراقبين‭ ‬الذين‭ ‬وضعوهم‭ ‬هناك‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬مظهر‭ ‬من‭ ‬مظاهر‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح‮»‬‭.‬

يمكن‭ ‬لفيرستابن‭ ‬ونوريس‭ ‬تحقيق‭ ‬غلة‭ ‬حسابية‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬حيث‭ ‬بإمكانهما‭ ‬جمع‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ26‭ ‬عادةً،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬سباق‭ ‬السرعة‭ (‬السبرينت‭) ‬الخامس‭ (‬من‭ ‬أصل‭ ‬ستة‭) ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬