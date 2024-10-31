تأهل زفيريف إلى الدور الثالث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس -(أ ب): تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى الدور الثالث ببطولة باريس للأساتذة بعد تغلبه على الهولندي تالون جريكسبور 7 / 6 و6 / 3
في الدور الثاني من البطولة.
وذكر الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين أن زفيريف أصبح رابع لاعب يتأهل لدور الـ16 في البطولات التسع للأساتذة، ذات الألف نقطة، في موسم واحد.
كما تغلب البريطاني جاك درابر على الأمريكي تايلو فريتز، المصنف الخامس 7 / 6 و4 / 6 و6 / .4
واستمر جريجور ديميتروف، المصنف الثامن في البطولة، في المنافسة على التأهل للبطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين بعد فوزه على توماس مارتين إتشيفيري 6 / 7 و6 / 3 و7 / .5
ويحتل ديميتروف المركز العاشر في سباق التأهل للبطولة الختامية، التي تضم أول ثمانية لاعبين هذا الموسم. ويمكنه التأهل إذا وصل لنهائي بطولة باريس.
كما تأهل أيضا هولجر رون، المصنف الثالث عشر في البطولة، بعدما تغلب على ألكسندر بوبليك 6 / 4 و6 / .2
وخسر جيوفاني مبيتشي بيريكار أمام كارين خاشانوف 7 / 6 و1 / 6 و4 / 6 .
وتغلب آرثر ريندركنيش، المشارك ببطاقة دعوة (وايلد كارد) على أليكس ميكليسين 7 / 6 و7 / .6
كما تغلب الفرنسي آرثر كازاوكس على الأمريكي بن شيلتون 6 / 3 و7 / 6 محققا انتصاره الثاني في مسيرته على أحد لاعبي المراكز العشرين الأولى بالتصنيف العالمي.
MENAFN31102024000055011008ID1108840056
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.