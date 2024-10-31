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تأهل زفيريف إلى الدور الثالث

10/31/2024 7:30:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ -(‬أ‭ ‬ب‭): ‬تأهل‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬ببطولة‭ ‬باريس‭ ‬للأساتذة‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬الهولندي‭ ‬تالون‭ ‬جريكسبور‭ ‬7‭ / ‬6‭ ‬و6‭ / ‬3‮
‬‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وذكر‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين‭ ‬أن‭ ‬زفيريف‭ ‬أصبح‭ ‬رابع‭ ‬لاعب‭ ‬يتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬التسع‭ ‬للأساتذة،‭ ‬ذات‭ ‬الألف‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭.‬

كما‭ ‬تغلب‭ ‬البريطاني‭ ‬جاك‭ ‬درابر‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلو‭ ‬فريتز،‭ ‬المصنف‭ ‬الخامس‭ ‬7‭ / ‬6‭ ‬و4‭ / ‬6‭ ‬و6‭ / .‬4

واستمر‭ ‬جريجور‭ ‬ديميتروف،‭ ‬المصنف‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬للبطولة‭ ‬الختامية‭ ‬لموسم‭ ‬الرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬توماس‭ ‬مارتين‭ ‬إتشيفيري‭ ‬6‭ / ‬7‭ ‬و6‭ / ‬3‭ ‬و7‭ / .‬5

ويحتل‭ ‬ديميتروف‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬التأهل‭ ‬للبطولة‭ ‬الختامية،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أول‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬ويمكنه‭ ‬التأهل‭ ‬إذا‭ ‬وصل‭ ‬لنهائي‭ ‬بطولة‭ ‬باريس‭.‬

كما‭ ‬تأهل‭ ‬أيضا‭ ‬هولجر‭ ‬رون،‭ ‬المصنف‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ألكسندر‭ ‬بوبليك‭ ‬6‭ / ‬4‭ ‬و6‭ / .‬2

وخسر‭ ‬جيوفاني‭ ‬مبيتشي‭ ‬بيريكار‭ ‬أمام‭ ‬كارين‭ ‬خاشانوف‭ ‬7‭ / ‬6‭ ‬و1‭ / ‬6‭ ‬و4‭ / ‬6‭ .‬

وتغلب‭ ‬آرثر‭ ‬ريندركنيش،‭ ‬المشارك‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة‭ (‬وايلد‭ ‬كارد‭) ‬على‭ ‬أليكس‭ ‬ميكليسين‭ ‬7‭ / ‬6‭ ‬و7‭ / .‬6

كما‭ ‬تغلب‭ ‬الفرنسي‭ ‬آرثر‭ ‬كازاوكس‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬6‭ / ‬3‭ ‬و7‭ / ‬6‭ ‬محققا‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬لاعبي‭ ‬المراكز‭ ‬العشرين‭ ‬الأولى‭ ‬بالتصنيف‭ ‬العالمي‭.‬

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