5 علامات تحذيرية تدل على قرب حدوث جلطة دماغية

MENAFN - Khaberni) خبرني - الجلطة الدماغية، أو السكتة الدماغية، هي حالة طبية طارئة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ. يمكن أن تسبب الجلطة الدماغية إعاقات دائمة أو حتى الوفاة، ولكن يمكن الوقاية منها وعلاجها إذا تم اكتشافها مبكرًا.

أهم 5 أعراض تنذر بحدوث جلطة دماغية: تنميل أو ضعف مفاجئ: خاصة في الوجه، الذراع، أو الساق، وخاصة في جانب واحد من الجسم. ارتباك مفاجئ أو صعوبة في التحدث أو الفهم: قد تلاحظ صعوبة في التعبير عن أفكارك أو فهم ما يقوله الآخرون. مشاكل مفاجئة في الرؤية: قد تشمل الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية في عين واحدة أو كلتا العينين. دوخة مفاجئة أو فقدان التوازن: قد تواجه صعوبة في المشي أو الحفاظ على توازنك. صداع شديد مفاجئ: قد يكون أسوأ صداع واجهته في حياتك ولا يوجد له تفسير واضح. ماذا تفعل إذا لاحظت هذه الأعراض؟ اتصل بالطوارئ على الفور: كل ثانية مهمة في حالة الجلطة الدماغية، لذا يجب طلب المساعدة الطبية الفورية. لا تتجاهل الأعراض: حتى لو اختفت الأعراض مؤقتًا، لا تتجاهلها واستشر الطبيب على الفور. أسباب وعوامل خطر الجلطة الدماغية: ارتفاع ضغط الدم: هو العامل الرئيسي للإصابة بالجلطة. أمراض القلب: مثل الرجفان الأذيني وأمراض الشرايين. ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم: يؤدي إلى تصلب الشرايين. السكري: يزيد من خطر الإصابة بالجلطة. التدخين: يضر الأوعية الدموية ويزيد من خطر الجلطة. السمنة: تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر، مما يزيد من خطر الجلطة. قلة النشاط البدني: يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم والسمنة. التاريخ العائلي: إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بالجلطة، فأنت أكثر عرضة للإصابة بها. الوقاية من الجلطة الدماغية: السيطرة على ضغط الدم والكوليسترول والسكر: باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام. الإقلاع عن التدخين: التدخين يضر الأوعية الدموية ويزيد من خطر الجلطة. الحفاظ على وزن صحي: السمنة تزيد من خطر الإصابة بالجلطة. ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية. زيارة الطبيب بانتظام: للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية قد تزيد من خطر الإصابة بالجلطة.