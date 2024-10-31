بضع آلاف من الحدأة السوداء تحط في محافظة جنين أثناء الهجرة الخريفية

MENAFN - Palestine News )

ويعزو الدكتور باشا هذا الارتفاع في أعداد الطيور المتواجدة إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية والحرب في شمال فلسطين وجنوب لبنان، حيث تمر الطيور عبر "عنق الزجاجة" للهجرة، ربما دفعت بهذه الأعداد الكبيرة لمواصلة الرحيل باتجاه الجنوب وصولاً إلى جنين، هرباً من عدم الأمان وضجيج الانفجارات.

يعتبر هذا الحدث بمثابة تذكير بأهمية الحفاظ على بيئة آمنة للطيور المهاجرة التي تساهم في توازن النظم البيئية، وتسلط الضوء على محافظة جنين كمنطقة مهمة لاستقبال هذه الأنواع من الطيور في طريق هجرتها السنوية.



