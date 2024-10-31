بضع آلاف من الحدأة السوداء تحط في محافظة جنين أثناء الهجرة الخريفية

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN / رامي دعيبس - في توثيق مميز لهذا العام خلال الهجرة الخريفية، وثق الباحث البيئي الدكتور وليد باشا، مدير مركز الباشا العلمي للدراسات والأبحاث والمحاضر في كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح الوطنية، أعداداً غير مسبوقة من الحدأة السوداء في محافظة جنين، حيث قُدرت بأعداد تصل إلى بضع آلاف في مناطق جبال عز الدين وسهل عرابة. وتُعد الحدأة السوداء من الزوار المعتادين للمحافظة في مثل هذا الوقت من السنة، إلا أن هذا العام شهد زيادة ملحوظة في أعدادها، حيث بات من الممكن رؤيتها بوضوح من الطرق الرئيسة في المحافظة.
ويعزو الدكتور باشا هذا الارتفاع في أعداد الطيور المتواجدة إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية والحرب في شمال فلسطين وجنوب لبنان، حيث تمر الطيور عبر "عنق الزجاجة" للهجرة، ربما دفعت بهذه الأعداد الكبيرة لمواصلة الرحيل باتجاه الجنوب وصولاً إلى جنين، هرباً من عدم الأمان وضجيج الانفجارات.
يعتبر هذا الحدث بمثابة تذكير بأهمية الحفاظ على بيئة آمنة للطيور المهاجرة التي تساهم في توازن النظم البيئية، وتسلط الضوء على محافظة جنين كمنطقة مهمة لاستقبال هذه الأنواع من الطيور في طريق هجرتها السنوية.
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