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المليار الذهبي وسيطرة الروبوتات على العالم!

10/31/2024 7:17:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { مطورو‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لا‭ ‬يخفون‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬المهدد‭ ‬الحقيقي‭ ‬لغالبية‭ ‬الوظائف‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬يمتهنها‭ ‬الإنسان‭ ‬ويشتغل‭ ‬بها‭! ‬وأن‭ ‬الروبوتات‭ ‬تحل‭ ‬بالتدريج‭ ‬محل‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الوظائف،‭ ‬التي‭ ‬تفضلها‭ ‬اليوم‭ ‬الشركات‭ ‬وسيزداد‭ ‬تفضيلهم‭ ‬للروبوت‭ ‬على‭ ‬الإنسان‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬أو‭ ‬كل‭ ‬المهن‭ ‬الأخرى،‭ ‬حتى‭ ‬اجتاحت‭ ‬الروبوتات‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬والصحة‭ ‬والطب‭ ‬والجراحة‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭!‬

لم‭ ‬يعد‭ ‬اليوم‭ ‬غريبا‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬جراح‭ ‬آلي‮»‬‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المستشفيات‭ ‬وهذا‭ ‬قابل‭ ‬للانتشار‭ ‬ولم‭ ‬بعد‭ ‬عجيباً‭ ‬وجود‭ ‬إعلاميين‭ ‬أو‭ ‬مقدمي‭ ‬برامج‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬التلفزيونات،‭ ‬وقد‭ ‬بدأت‭ ‬الصين‭. ‬ودول‭ ‬غربية‭ ‬إحلال‭ ‬الروبوت‭ ‬محل‭ ‬الكادر‭ ‬البشري‭ ‬في‭ ‬قنواتها‭!‬

{ اليوم‭ ‬نجد‭ ‬الروبوت‭ ‬الآلي‭ ‬يتجول‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬التسوق،‭ ‬ويلتف‭ ‬حوله‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الفضول‭ ‬والاستطلاع،‭ ‬ولكن‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بدأت‭ ‬تنتج‭ ‬الروبوتات‭ ‬‮«‬البشرية‮»‬‭ ‬أي‭ ‬الشبيهة‭ ‬في‭ ‬المظهر‭ ‬الخارجي‭ ‬تماما‭ ‬بالبشر،‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬والكافيهات‭ ‬والمطارات‭ ‬والمدارس،‭ ‬والعمل‭ ‬كمدبرات‭ ‬منازل،‭ ‬وفي‭ ‬الضيافة،‭ ‬وفي‭ ‬محطات‭ ‬الوقود،‭ ‬وباختصار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬بها‭ ‬الإنسان‭! ‬وهذه‭ ‬المنتجات‭ ‬تتزايد‭ ‬لتصل‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ (‬مليارات‭ ‬من‭ ‬الروبوتات‭)‬،‭ ‬ذات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المتطور‭! ‬لتثبت‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التنافس‭ ‬مع‭ ‬البشر‭ ‬الطبيعيين،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التفوق‭! ‬

بحكم‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬وتطوير‭ ‬ذاتها‭ ‬سريعا‭ ‬وتلقائيا‭ ‬ليصبح‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬البشر‭ ‬عائقا‭ ‬لانطلاقتها‭ ‬الروبوتية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وبطموح‭ ‬السيطرة‭ ‬عليهم‭! ‬

{ المروجون‭ ‬لاستبدال‭ ‬الروبوتات‭ ‬بالبشر،‭ ‬يحملون‭ ‬في‭ ‬جعبتهم‭ ‬الكثير‭! ‬ويبررون‭ ‬أيضاً،‭ ‬بأن‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬عشرات‭ ‬الموظفين‭ ‬بإمكان‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الروبوتات‭ ‬القيام‭ ‬به‭! ‬وعملهم‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يحتاجه‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬عطلات‭ ‬وإجازات‭ ‬وتأمين‭ ‬صحي‭ ‬ومواصلات‭ ‬وسكن‭ ‬وأجور‭ ‬شهرية‭! ‬ولأن‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬تصاعد‭ ‬وتزايد،‭ ‬فقد‭ ‬حدث‭ ‬بالفعل‭ ‬عدة‭ ‬صدامات‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬العالم،‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬إحلال‭ ‬الروبوتات‭ ‬مكان‭ ‬الإنسان‭ ‬لتتصاعد‭ ‬مشكلة‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله‭! ‬ولكن‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تُسيرها‭ ‬أجندات‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬أعلى،‭ ‬لا‭ ‬تعبأ‭ ‬بالبشر‭ ‬أو‭ ‬احتياجاتهم‭! ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تزامن‭ ‬مخطط‭ ‬‮«‬المليار‭ ‬الذهبي‮»‬‭ ‬أو‭ ‬تقليص‭ ‬البشرية‭ ‬إلى‭ ‬مليار‭ ‬واحد،‭ ‬بطرق‭ ‬مختلفة‭ ‬كالحروب‭ ‬والأوبئة‭ ‬والكوارث‭ ‬الصناعية،‭ ‬وغيرها‭! ‬فيما‭ ‬تعمل‭ ‬ذات‭ ‬الجهات‭ ‬على‭ ‬استبدال‭ ‬المليارات‭ ‬التي‭ ‬يراد‭ ‬القضاء‭ ‬عليها‭ ‬بمليارات‭ ‬الروبوتات‭ ‬ذات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المتطور‭ ‬والمتفوق‭ ‬على‭ ‬البشر‭! ‬إنه‭ ‬اليوم‭ ‬بداية‭ ‬عصر‭ ‬الآلات‭ ‬والروبوتات‭ ‬وفناء‭ ‬البشر‭! ‬

{ هي‭ ‬ليست‭ ‬مزحة‭ ‬أو‭ ‬مبالغة‭ ‬أو‭ ‬استرسال‭ ‬في‭ ‬الخيال‭!‬،‭ ‬لأن‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬يُصرح‭ ‬مسؤولوها‭ ‬بسيناريوهات‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والروبوت،‭ ‬مثلما‭ ‬يصرّح‭ ‬عرابّ‭ ‬هذا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬‮«‬إيلون‭ ‬ماسك‮»‬‭ ‬بالمشاريع‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتطوير‭ ‬هذا‭ ‬الذكاء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬باعترافه‭ ‬يمثل‭ ‬تهديدا‭ ‬للبشر‭ ‬والبشرية‭! ‬وفي‭ ‬فيلم‭ (‬ l ‭ ‬ robot ‭) ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬خيال‭ ‬علمي‭ ‬وإنما‭ ‬ترويج‭ ‬لما‭ ‬تنوي‭ ‬‮«‬النخبة‭ ‬الشيطانية‮»‬‭ ‬القيام‭ ‬به‭! ‬فإن‭ (‬حرباً‭ ‬مستقبلية‭) ‬تحدث‭ ‬بين‭ ‬الإنسان‭ ‬والآلات،‭ ‬وتكون‭ ‬حرباً‭ ‬مدمرة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تسيطر‭ ‬الآلات‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬والبشر‭! ‬

الاستشعار‭ ‬بالخطورة‭ ‬بدأ‭ ‬يجوب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬شعوب‭ ‬العالم،‭ ‬وحيث‭ ‬مخطط‭ ‬استبدال‭ ‬البشر‭ ‬بالروبوتات،‭ ‬يدق‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬دون‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬والبعيد،‭ ‬وما‭ ‬ستؤول‭ ‬إليه‭ ‬المآلات‭ ‬القادمة‭! ‬

في‭ ‬بولندا‭.. ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬استبدلت‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬كراكوف‮»‬‭ ‬كل‭ ‬طاقم‭ ‬الصحفيين‭ ‬والمذيعين،‭ ‬الذين‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬بني‭ ‬آدم،‭ ‬بصحفيين‭ ‬ومذيعين‭ ‬‮«‬آليين‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬مهاجمة‭ ‬‮«‬مهنة‭ ‬إعلامية‮»‬‭ ‬كان‭ ‬الإنسان‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬منأى‭ ‬من‭ ‬الاستبدال‭ ‬والإحلال‭ ‬الآلي‭ ‬فيها‭! ‬والصين‭ ‬بدورها‭ ‬بدأت‭ ‬تجربة‭ ‬‮«‬المذيعين‭ ‬الآليين‮»‬‭ ‬لتصبح‭ ‬بعد‭ ‬قليل‭ ‬موضة‭ ‬تكتسح‭ ‬كل‭ ‬قنوات‭ ‬العالم‭! ‬ولكم‭ ‬الله‭ ‬أيها‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬وغيره‭!‬

{ شركات‭ ‬كبرى‭ ‬موظفوها‭ ‬بمئات‭ ‬الآلاف‭ ‬تستغني‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬نصف‭ ‬موظفيها،‭ ‬لتستبدلهم‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة‭ ‬سيبدأ‭ ‬باكتساح‭ ‬العالم‭ ‬بقوة‭! ‬والسبب‭ ‬وراء‭ ‬ازدراء‭ ‬البشر‭ ‬هو‭ ‬‮«‬رأس‭ ‬المال‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬كثيرون‭ ‬وحسابات‭ ‬الكُلفة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الشؤون‭ ‬العادية‭ ‬والمالية،‭ ‬التي‭ ‬ستضع‭ ‬البشر‭ ‬بالتدريج‭ ‬على‭ ‬مقصلة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والروبوتات‭ ‬الذكية‭! ‬وليصبح‭ ‬الإنسان‭ ‬وكأنه‭ ‬عالة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭! ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬التخلص‭ ‬منه،‭ ‬وترك‭ ‬المساحة‭ ‬الجغرافية‭ ‬للأرض‭ ‬وللوظائف‭ ‬والأعمال‭ ‬وحتى‭ ‬الثقافة‭ ‬للروبوتات‭ ‬والآلات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬صناعتها‭ ‬ليزداد‭ ‬معيار‭ ‬الربحية‭ ‬للشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬‮«‬الشيطانية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تزدري‭ ‬اليوم‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬خلقه‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬بشر‭ ‬وأخلاق‭ ‬وقيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬إنسانية‭ ‬ودين،‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬تحتفي‭ ‬كل‭ ‬الاحتفاء‭ ‬وتستبدل‭ ‬البشر‭ ‬الباقين‭ ‬بهم‭! ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬مزحة‭ ‬وإنما‭ ‬حقيقة‭ ‬ستزداد‭ ‬وتيرتها‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭. ‬

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