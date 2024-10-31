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عن مشروع ((عوازل الأمطار))

10/31/2024 7:17:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

مبادرة‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬بإطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬تصوير‭ ‬شوارع‭ ‬البحرين‭ ‬بتقنية‭ ‬التصوير‭ ‬البانورامي‭ ‬والتجول‭ ‬الافتراضي‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬جوجل‭ ‬ماب‮»‬‭.. ‬فكرة‭ ‬تستحق‭ ‬الشكر،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬الدولة‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬والحركة‭ ‬المرورية‭ ‬والمنظومة‭ ‬السياحية‭.. ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬كنا‭ ‬نراه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬نجده‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭.. ‬فشكرا‭ ‬لجهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭.‬


للعلم‭ ‬فقط‭:‬

في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيقة‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬نسيج‮»‬،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬توعية‭ ‬وحماية‭ ‬واحتواء‭ ‬المراهقين‭ ‬والشباب‭ ‬الجانحين،‭ ‬ومثيري‭ ‬الفوضى،‭ ‬ومرتكبي‭ ‬المخالفات‭ ‬البسيطة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مساءلتهم‭ ‬قانونياً‭ ‬أو‭ ‬تحرير‭ ‬بلاغات‭ ‬جنائية‭ ‬ضدهم‭.. ‬متى‭ ‬نرى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬الحضارية‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭..‬؟؟‭ ‬لأن‭ ‬دورها‭ ‬وعملها‭ ‬ومسؤوليتها‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬


عن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬عوازل‭ ‬الأمطار‮»‬‭:‬

بالأمس‭ ‬تابعت‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬للعضو‭ ‬البلدي‭ ‬‮«‬النشط‮»‬‭ ‬الأخ‭ ‬أحمد‭ ‬المقهوي،‭ ‬يدعو‭ ‬المواطنين‭ ‬ممن‭ ‬تنطبق‭ ‬عليهم‭ ‬الشروط‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬عوازل‭ ‬الأمطار‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الحكومة‭ ‬مجانا‭ ‬للمستحقين‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الشتاء‭ ‬والأمطار‭.‬

للأمانة‭ ‬والموضوعية‭ ‬والإنصاف‭.. ‬هناك‭ ‬مشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الحكومة‭ ‬مشكورة‭ ‬لصالح‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭ ‬وإبرازها‭.. ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬التطلع‭ ‬والطموح‭ ‬والرغبة‭ ‬أكثر‭ ‬وأكبر،‭ ‬ولكن‭ ‬المشروع‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬يستحق‭ ‬الإشارة‭ ‬والإشادة‭.‬

فمنذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تم‭ ‬إنجاز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬8‭ ‬آلاف‭ ‬طلب‭)‬،‭ ‬ويتم‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى،‭ ‬ويعنى‭ ‬بالطلبات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬صيانة‭ ‬المنازل‭ ‬أو‭ ‬مشروع‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬الأسر‭ ‬ذات‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تركيب‭ ‬عازل‭ ‬مائي‭ ‬لحماية‭ ‬مساكنهم‭ ‬من‭ ‬الأمطار‭ ‬والتسريبات‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.. ‬وهناك‭ ‬معايير‭ ‬محددة‭ ‬للمشروع،‭ ‬وهي‭ ‬ذاتها‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الترميم‭.‬

هذه‭ ‬خدمة‭ ‬واحدة‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬حزمة‮»‬‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الحكومة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬نشكر‭ ‬القائمين‭ ‬عليها،‭ ‬ونتمنى‭ ‬زيادة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬الحضارية‭.. ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬البلديات‭ ‬والمجلس‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬محكمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬آثار‭ ‬الأمطار،‭ ‬والتداعيات‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭. ‬


ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

منظر‭ ‬غير‭ ‬حضاري‭.. ‬حينما‭ ‬تشاهد‭ ‬حافلة‭ ‬مدرسية‭ ‬تخالف‭ ‬الأنظمة‭ ‬المرورية‭ ‬والقانون،‭ ‬ويقود‭ ‬السائق‭ ‬الحافلة‭ ‬بسرعة‭ ‬وتهور،‭ ‬ويتجاوز‭ ‬طابور‭ ‬السيارات،‭ ‬ويعرض‭ ‬حياة‭ ‬الطلبة‭ ‬للخطر‭.. ‬والمنظر‭ ‬غير‭ ‬السليم‭ ‬والأشد‭ ‬خطورة‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬موظفا‭ ‬حكوميا،‭ ‬ويرتدي‭ ‬بدلة‭ ‬رسمية،‭ ‬للمؤسسة‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬فيها‭ ‬وينتمي‭ ‬إليها،‭ ‬وهو‭ ‬يتجاوز‭ ‬القانون‭ ‬والمرور،‭ ‬وطابور‭ ‬السيارات‭..!!‬


آخر‭ ‬السطر‭:‬

في‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬ندعو‭ ‬الله‭ ‬ونسأله‭ ‬أن‭ ‬يمن‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬والصحة‭ ‬والعافية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مريض،‭ ‬وعلى‭ ‬الزملاء‭ ‬الإعلاميين‭ ‬الأعزاء‭: ‬‮«‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬إسماعيل،‭ ‬والأستاذ‭ ‬توفيقي‭ ‬صالحي‮»‬‭.. ‬فقد‭ ‬اشتقنا‭ ‬لوجودهما‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الإعلامية‭.. ‬مكانهما‭ ‬واضح‭.. ‬ومكانتهما‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬قلوبنا‭.‬

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