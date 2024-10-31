إيلون ماسك يشتري مجمعا سكنيا لأبنائه بكلفة 35 مليون دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اشترى الملياردير «إيلون ماسك»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، مجمعًا سكنيًا فاخرًا صغيرًا لعائلته، حيث يرغب في أن يقيم أبناؤه الـ11 واثنتان من أمهاتهم الثلاث بالقرب منه.
وبحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر مطلعة على الأمر يقع المجمع في مدينة أوستن بولاية تكساس، التي تضم المقر الرئيسي لشركته للسيارات الكهربائية.
ويتكون هذا المجمع من منزل مساحته 14400 قدم مربعة (1338 مترًا مربعًا)، ومنزل آخر مجاور له مكون من ست غرف نوم، كما أشارت المصادر إلى منزل ثالث خاص بـ«ماسك» يقع بالقرب منهما.
ولن تكون هذه منازل تقليدية، وإنما قصور فاخرة، إذ يُعتقد أن المنزلين الرئيسيين ستصل قيمتهما إلى 35 مليون دولار، وهدف «ماسك» من المجمع هو أن يقيم أبناؤه واثنتان من أمهاتهم -اللاتي كن زوجاته سابقا على مقربة من بعضهم البعض- معًا وأن ينمو معاً حتى يكونوا أكثر ترابطاً فيما بينهم وحتى يستطيع رؤيتهم والجلوس معهم في مكان واحد ويتمكن كل طفل من البقاء مع أمه في محيط مناسب.
وبحسب الصحيفة فإن إيلون ماسك يحذر بشكل متكرر من انخفاض عدد السكان ويطالب بزيادة عدد المواليد وعدم الالتفات للحركات التي تطالب بتحديد النسل أو الجماعات التي يؤدي زواجها إلى عدم وجود ذرية (الشواذ) وينصح بالتقارب مع جميع أفراد العائلة حيث يظهر الملياردير بشكل متكرر مع والدته (ماي ماسك) التي تعمل عارضة أزياء منذ 50 عاما.
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