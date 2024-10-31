إيلون ماسك يشتري مجمعا سكنيا لأبنائه بكلفة 35 مليون دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬يقع‭ ‬المجمع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أوستن‭ ‬بولاية‭ ‬تكساس،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لشركته‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية‭.‬

ويتكون‭ ‬هذا‭ ‬المجمع‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬مساحته‭ ‬14400‭ ‬قدم‭ ‬مربعة‭ (‬1338‭ ‬مترًا‭ ‬مربعًا‭)‬،‭ ‬ومنزل‭ ‬آخر‭ ‬مجاور‭ ‬له‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬المصادر‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬ثالث‭ ‬خاص‭ ‬بـ«ماسك‮»‬‭ ‬يقع‭ ‬بالقرب‭ ‬منهما‭.‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬منازل‭ ‬تقليدية،‭ ‬وإنما‭ ‬قصور‭ ‬فاخرة،‭ ‬إذ‭ ‬يُعتقد‭ ‬أن‭ ‬المنزلين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬ستصل‭ ‬قيمتهما‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وهدف‭ ‬‮«‬ماسك‮»‬‭ ‬من‭ ‬المجمع‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يقيم‭ ‬أبناؤه‭ ‬واثنتان‭ ‬من‭ ‬أمهاتهم‭ -‬اللاتي‭ ‬كن‭ ‬زوجاته‭ ‬سابقا‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭-‬‭ ‬معًا‭ ‬‏وأن‭ ‬ينمو‭ ‬معاً‭ ‬حتى‭ ‬يكونوا‭ ‬أكثر‭ ‬ترابطاً‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬وحتى‭ ‬يستطيع‭ ‬رؤيتهم‭ ‬والجلوس‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭ ‬ويتمكن‭ ‬كل‭ ‬طفل‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬مع‭ ‬أمه‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مناسب‭.‬

‏وبحسب‭ ‬الصحيفة‭ ‬فإن‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬يحذر‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬ويطالب‭ ‬بزيادة‭ ‬عدد‭ ‬المواليد‭ ‬وعدم‭ ‬الالتفات‭ ‬للحركات‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بتحديد‭ ‬النسل‭ ‬أو‭ ‬الجماعات‭ ‬التي‭ ‬يؤدي‭ ‬زواجها‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ذرية‭ (‬الشواذ‭) ‬وينصح‭ ‬بالتقارب‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬حيث‭ ‬يظهر‭ ‬الملياردير‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬مع‭ ‬والدته‭ (‬ماي‭ ‬ماسك‭) ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬عارضة‭ ‬أزياء‭ ‬منذ‭ ‬50‭ ‬عاما‭.‬