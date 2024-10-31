بايدن يعض ثلاثة أطفال في حفل الهالووين بالبيت الأبيض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عض الرئيس الأمريكي جو بايدن ثلاثة أطفال بشكل غريب أثناء استقباله أطفال الموظفين في حفل الهالووين الأخير له في البيت الأبيض، وفق ما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وقالت الصحيفة إن بايدن سيئ السمعة بسبب تفاعله المرح مع الأطفال في المناسبات العامة، وفي حفل يوم الأربعاء الذي أقيم في الحديقة الجنوبية من البيت الأبيض تظاهر بايدن بالخوف من الأزياء التنكرية لزائريه الصغار إلى جانب زوجته جيل بايدن التي كانت ترتدي زي باندا عملاق يغطي كامل الجسم. وتم تصوير الرئيس البالغ من العمر 81 عاما وهو يعض ساق طفل يرتدي زي ديك رومي، ويمضغ إصبع قدم طفل يرتدي زي مخروط الآيس كريم ويقضم طفلة ثالثة ترتدي فستانا أزرق.
وانقسمت الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي حول تصرف الرئيس الأمريكي مع الأطفال، حيث أشار البعض إلى الطبيعة المرحة لجد السبعة بينما وجد آخرون عكس ذلك. وأضافت زوجة الرئيس الأمريكي بعدا تعليميا إلى الحدث وأطلقت عليه اسم «هالو ريد» للمساعدة في التشجيع على القراءة. يذكر أن جيل بايدن كانت معلمة مدة 40 عاما.
ووزعت جيل بايدن نسخا من كتاب الأطفال «10 Spooky Pumpkins » بينما وزع الرئيس الحلوى التي تحمل ختم البيت الأبيض وتوقيعه. وبالإضافة إلى الطلاب المحليين والأطفال المرتبطين بالجيش الذين حصلوا على حلوياتهم من الزوجين الأولين أحضر العديد من موظفي الإدارة أطفالهم للاحتفال بعيد الهالووين في البيت الأبيض.
وأحضر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أطفاله للاستمتاع، وأحضرت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شولاندا يونغ، التي حصلت على عناق كبير من الرئيس، ابنتها، وأحضرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير ابنتها أيضا.
وتحدث الرئيس مع الأطفال أثناء توزيعه الحلويات، وأحيانا كان يستغرق وقتا طويلا إلى درجة أن صفا من الأطفال تكدسوا في انتظاره.
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