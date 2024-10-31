بايدن يعض ثلاثة أطفال في حفل الهالووين بالبيت الأبيض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إن‭ ‬بايدن‭ ‬سيئ‭ ‬السمعة‭ ‬بسبب‭ ‬تفاعله‭ ‬المرح‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬العامة،‭ ‬وفي‭ ‬حفل‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬تظاهر‭ ‬بايدن‭ ‬بالخوف‭ ‬من‭ ‬الأزياء‭ ‬التنكرية‭ ‬لزائريه‭ ‬الصغار‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زوجته‭ ‬جيل‭ ‬بايدن‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ترتدي‭ ‬زي‭ ‬باندا‭ ‬عملاق‭ ‬يغطي‭ ‬كامل‭ ‬الجسم‭. ‬وتم‭ ‬تصوير‭ ‬الرئيس‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬81‭ ‬عاما‭ ‬وهو‭ ‬يعض‭ ‬ساق‭ ‬طفل‭ ‬يرتدي‭ ‬زي‭ ‬ديك‭ ‬رومي،‭ ‬ويمضغ‭ ‬إصبع‭ ‬قدم‭ ‬طفل‭ ‬يرتدي‭ ‬زي‭ ‬مخروط‭ ‬الآيس‭ ‬كريم‭ ‬ويقضم‭ ‬طفلة‭ ‬ثالثة‭ ‬ترتدي‭ ‬فستانا‭ ‬أزرق‭.‬

وانقسمت‭ ‬الآراء‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حول‭ ‬تصرف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬مع‭ ‬الأطفال،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬الطبيعة‭ ‬المرحة‭ ‬لجد‭ ‬السبعة‭ ‬بينما‭ ‬وجد‭ ‬آخرون‭ ‬عكس‭ ‬ذلك‭. ‬وأضافت‭ ‬زوجة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬بعدا‭ ‬تعليميا‭ ‬إلى‭ ‬الحدث‭ ‬وأطلقت‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬هالو‭ ‬ريد‮»‬‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬القراءة‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬جيل‭ ‬بايدن‭ ‬كانت‭ ‬معلمة‭ ‬مدة‭ ‬40‭ ‬عاما‭.‬

ووزعت‭ ‬جيل‭ ‬بايدن‭ ‬نسخا‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬الأطفال‭ ‬‮«‬10‭ ‬ Spooky ‭ ‬ Pumpkins ‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬وزع‭ ‬الرئيس‭ ‬الحلوى‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬ختم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬وتوقيعه‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الطلاب‭ ‬المحليين‭ ‬والأطفال‭ ‬المرتبطين‭ ‬بالجيش‭ ‬الذين‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬حلوياتهم‭ ‬من‭ ‬الزوجين‭ ‬الأولين‭ ‬أحضر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الإدارة‭ ‬أطفالهم‭ ‬للاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬الهالووين‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭.‬

وأحضر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أطفاله‭ ‬للاستمتاع،‭ ‬وأحضرت‭ ‬مديرة‭ ‬مكتب‭ ‬الإدارة‭ ‬والميزانية‭ ‬شولاندا‭ ‬يونغ،‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬عناق‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الرئيس،‭ ‬ابنتها،‭ ‬وأحضرت‭ ‬السكرتيرة‭ ‬الصحفية‭ ‬للبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬كارين‭ ‬جان‭ ‬بيير‭ ‬ابنتها‭ ‬أيضا‭.‬

وتحدث‭ ‬الرئيس‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭ ‬أثناء‭ ‬توزيعه‭ ‬الحلويات،‭ ‬وأحيانا‭ ‬كان‭ ‬يستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أن‭ ‬صفا‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬تكدسوا‭ ‬في‭ ‬انتظاره‭.‬