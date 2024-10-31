بالتعاون مع بن هندي للسياراتبنك البحرين والكويت يمنح عملاءه قروضا ميسرة لسيارات ((كيا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن بنك البحرين والكويت؛ البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، حملته الجديدة الحصرية على قروض السيارات بالتعاون مع شركة بن هندي للسيارات؛ الوكيل الحصري لسيارات «كيا» في مملكة البحرين، والتي يتيح لعملائه من خلالها الحصول على تمويلات ميسرة لاقتناء سيارات «كيا» المفضلة لديهم بمختلف الطرازات.
وتقدم الحملة مزايا متعددة للعملاء بما فيها أسعار فائدة تنافسية، وإمكانية تأجيل الأقساط مدة تصل إلى 6 أشهر، مما يسمح للعملاء بالاستمتاع بسياراتهم الجديدة دون أعباء مالية فورية.
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية حرص الجانبين على تقديم الأفضل للعملاء والتعاون في طرح حلول مالية نوعية مصممة لتلبية احتياجاتهم وتمكينهم من الحصول على أحدث طرازات «كيا» بكل راحة وسهولة وبأسعار معقولة.
وبهذه المناسبة، قال أحمد تقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت: «نحن سعداء للغاية بالتعاون مع شركة بن هندي الرائدة في قطاع السيارات لإطلاق هذه الحملة الحصرية لمنح عملائنا الكرام فرصة شراء سيارات «كيا» بتمويلات ميسرة، إذ تستمر مسيرة بنك البحرين والكويت في عقد الشراكات واتفاقيات التعاون مع الجهات المعروفة والمتميزة في مجال السيارات بالمملكة لتقديم منتجات تمويل سيارات لا تُضاهى لمساندة العملاء في رحلة اقتناء سياراتهم الجديدة».
وأضاف تقي: «إن التزام بنك البحرين والكويت بتقديم الأفضل في سياق التمويل والتسهيلات المالية يتجسّد في حزمة الشراكات التي عقدناها مؤخرًا لتزويد عملائنا بفرص تمويل مثالية، ونحن نفخر بهذا الرصيد المتراكم من المبادرات والحملات التي نطلقها باستمرار لنلبي تطلعات عملائنا الكرام ونبقى دائمًا شريكهم المالي المفضّل والأكثر مراعاة وتفهّم لمتطلباتهم».
من جانبه، أعرب جورديب سينغ مولتاني، المدير التنفيذي لقطاع السيارات في شركة بن هندي للسيارات، عن اعتزاز الشركة بهذا التعاون الوثيق مع بنك البحرين والكويت في سبيل الارتقاء بخدمات بيع وتمويل شراء السيارات، مؤكدًا أن شركة بن هندي حريصة على مد التعاون مع مختلف المؤسسات المالية تحقيقًا للأهداف التي من شأنها تقديم أفضل العروض للعملاء والتي تمكّنهم من شراء سياراتهم الجديدة وبأفضل سعر ممكن.
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