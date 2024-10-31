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بالتعاون مع بن هندي للسياراتبنك البحرين والكويت يمنح عملاءه قروضا ميسرة لسيارات ((كيا))

10/31/2024 7:17:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت؛‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حملته‭ ‬الجديدة‭ ‬الحصرية‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬السيارات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬للسيارات؛‭ ‬الوكيل‭ ‬الحصري‭ ‬لسيارات‭ ‬‮«‬كيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬يتيح‭ ‬لعملائه‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويلات‭ ‬ميسرة‭ ‬لاقتناء‭ ‬سيارات‭ ‬‮«‬كيا‮»‬‭ ‬المفضلة‭ ‬لديهم‭ ‬بمختلف‭ ‬الطرازات‭.‬

وتقدم‭ ‬الحملة‭ ‬مزايا‭ ‬متعددة‭ ‬للعملاء‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬أسعار‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية،‭ ‬وإمكانية‭ ‬تأجيل‭ ‬الأقساط‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬للعملاء‭ ‬بالاستمتاع‭ ‬بسياراتهم‭ ‬الجديدة‭ ‬دون‭ ‬أعباء‭ ‬مالية‭ ‬فورية‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬حرص‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬للعملاء‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬نوعية‭ ‬مصممة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬طرازات‭ ‬‮«‬كيا‮»‬‭ ‬بكل‭ ‬راحة‭ ‬وسهولة‭ ‬وبأسعار‭ ‬معقولة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬تقي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السيارات‭ ‬لإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الحصرية‭ ‬لمنح‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬فرصة‭ ‬شراء‭ ‬سيارات‭ ‬‮«‬كيا‮»‬‭ ‬بتمويلات‭ ‬ميسرة،‭ ‬إذ‭ ‬تستمر‭ ‬مسيرة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الشراكات‭ ‬واتفاقيات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعروفة‭ ‬والمتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السيارات‭ ‬بالمملكة‭ ‬لتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬تمويل‭ ‬سيارات‭ ‬لا‭ ‬تُضاهى‭ ‬لمساندة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬اقتناء‭ ‬سياراتهم‭ ‬الجديدة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬تقي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بتقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التمويل‭ ‬والتسهيلات‭ ‬المالية‭ ‬يتجسّد‭ ‬في‭ ‬حزمة‭ ‬الشراكات‭ ‬التي‭ ‬عقدناها‭ ‬مؤخرًا‭ ‬لتزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬بفرص‭ ‬تمويل‭ ‬مثالية،‭ ‬ونحن‭ ‬نفخر‭ ‬بهذا‭ ‬الرصيد‭ ‬المتراكم‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والحملات‭ ‬التي‭ ‬نطلقها‭ ‬باستمرار‭ ‬لنلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬ونبقى‭ ‬دائمًا‭ ‬شريكهم‭ ‬المالي‭ ‬المفضّل‭ ‬والأكثر‭ ‬مراعاة‭ ‬وتفهّم‭ ‬لمتطلباتهم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬جورديب‭ ‬سينغ‭ ‬مولتاني،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬للسيارات،‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬الشركة‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بخدمات‭ ‬بيع‭ ‬وتمويل‭ ‬شراء‭ ‬السيارات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للأهداف‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭ ‬للعملاء‭ ‬والتي‭ ‬تمكّنهم‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬سياراتهم‭ ‬الجديدة‭ ‬وبأفضل‭ ‬سعر‭ ‬ممكن‭. ‬

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