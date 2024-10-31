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تتضمن محميات برية وبحرية 1734 كيلومترا مربعا مساحة المحميات الطبيعية في البحرين

10/31/2024 7:17:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭ ‬

كشفت‭ ‬بيانات‭ ‬بوابة‭ ‬البحرين‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬أن‭ ‬مساحة‭ ‬المحميات‭ ‬الطبيعية‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬1734‭.‬49‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا،‭ ‬ويصل‭ ‬عددها‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬محمية‭. ‬وتشكل‭ ‬تلك‭ ‬المحميات‭ ‬مساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تقارب‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬21‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬مساحة‭ ‬اليابسة‭ ‬والمياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬للمملكة‭. ‬

وبحسب‭ ‬بيانات‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وصلت‭ ‬مساحة‭ ‬اليابسة‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬787‭.‬68‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا،‭ ‬وقدرت‭ ‬مساحة‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬بنحو‭ ‬7481‭.‬32‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭.‬

وتشكل‭ ‬المحميات‭ ‬البرية‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المحميات‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬نحو‭ ‬1‭%‬،‭ ‬إذ‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬نحو‭ ‬8‭.‬9‭ ‬كيلومترات‭ ‬مربعة‭. ‬وعدد‭ ‬تلك‭ ‬المحميات‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬اثنتين‭ ‬فقط،‭ ‬وهما‭ ‬محمية‭ ‬العرين‭ ‬ومحمية‭ ‬وادي‭ ‬البحير‭.‬

أما‭ ‬المحميات‭ ‬البحرية‭ ‬فتصل‭ ‬مساحتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬1725‭.‬59‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭.
‬ويصل‭ ‬عددها‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬محميات،‭ ‬وهي‭ ‬محمية‭ ‬خليج‭ ‬توبلي‭ ‬والبحر‭ ‬الإقليمي‭ ‬المحيط‭ ‬بجزر‭ ‬حوار‭ ‬ومحميّة‭ ‬جزر‭ ‬حوار‭ ‬ومحمية‭ ‬جزيرة‭ ‬مشتان‭ ‬ودوحة‭ ‬عراد‭ ‬ونجوة‭ ‬بولثامة‭ ‬وهير‭ ‬بولثامة‭ ‬وهير‭ ‬بوعمامة‭ ‬وهير‭ ‬شتية‭ ‬والحزام‭ ‬الحاجز‭ (‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬المحيطة‭ ‬بمحمية‭ ‬بولثامة‭ ‬ومحمية‭ ‬بوعمامة‭ ‬ومحمية‭ ‬هير‭ ‬شتية‭).‬

ويعتبر‭ ‬الحزام‭ ‬الحاجز‭ ‬المحمية‭ ‬البحرية‭ ‬الأكبر‭ ‬بمساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬نحو‭ ‬965‭.‬7‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا،‭ ‬وهو‭ ‬الحزام‭ ‬الحاجز‭ ‬للمياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬المحيطة‭ ‬بمحمية‭ ‬بولثامة‭ ‬ومحمية‭ ‬بوعمامة‭ ‬ومحمية‭ ‬هير‭ ‬شتية،‭ ‬أما‭ ‬مساحة‭ ‬البحر‭ ‬الإقليمي‭ ‬المحيط‭ ‬بجزر‭ ‬حوار‭ ‬ومحميّة‭ ‬جزر‭ ‬حوار‭ ‬فتصل‭ ‬إلى‭ ‬340‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭ ‬ومساحة‭ ‬هير‭ ‬شتية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬274‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭. ‬ولا‭ ‬تتجاوز‭ ‬مساحة‭ ‬باقي‭ ‬المحميات‭ ‬الـ‭ ‬100‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭. ‬

وآخر‭ ‬محمية‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬هي‭ ‬محمية‭ ‬وادي‭ ‬البحير‭ ‬البرية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬04‭, ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭. ‬

وخلال‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬5‭ ‬محميات‭ ‬بحرية،‭ ‬وهي‭ ‬نجوة‭ ‬بولثامة‭ ‬ومحمية‭ ‬هير‭ ‬بولثامة‭ ‬ومحمية‭ ‬هير‭ ‬بوعمامة‭ ‬وهير‭ ‬شتية‭. ‬وقبلها‭ ‬بـ15‭ ‬عاما،‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬محمية‭ ‬جزيرة‭ ‬مشتان‭ ‬كمحمية‭ ‬طبيعية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2002‭. ‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬1996،‭ ‬سجل‭ ‬البحر‭ ‬الإقليمي‭ ‬المحيط‭ ‬بجزر‭ ‬حوار‭ ‬ومحميّة‭ ‬جزر‭ ‬حوار‭ ‬محمية‭ ‬طبيعية،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬سجل‭ ‬خليج‭ ‬توبلي‭ ‬محمية‭ ‬بحرية‭. ‬أما‭ ‬محمية‭ ‬العرين،‭ ‬فكانت‭ ‬أول‭ ‬محمية‭ ‬برية‭ ‬يتم‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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