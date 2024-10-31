تتضمن محميات برية وبحرية 1734 كيلومترا مربعا مساحة المحميات الطبيعية في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: زينب إسماعيل
كشفت بيانات بوابة البحرين للبيانات المفتوحة أن مساحة المحميات الطبيعية البرية والبحرية في المملكة تصل إلى 1734.49 كيلومترا مربعا، ويصل عددها إلى 11 محمية. وتشكل تلك المحميات مساحة إجمالية تقارب ما نسبته 21% من إجمالي مساحة اليابسة والمياه الإقليمية للمملكة.
وبحسب بيانات العام الماضي، وصلت مساحة اليابسة إلى نحو 787.68 كيلومترا مربعا، وقدرت مساحة المياه الإقليمية بنحو 7481.32 كيلومترا مربعا.
وتشكل المحميات البرية من إجمالي المحميات الطبيعية في المملكة ما نسبته نحو 1%، إذ تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 8.9 كيلومترات مربعة. وعدد تلك المحميات يصل إلى اثنتين فقط، وهما محمية العرين ومحمية وادي البحير.
أما المحميات البحرية فتصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 1725.59 كيلومترا مربعا.
ويصل عددها إلى 9 محميات، وهي محمية خليج توبلي والبحر الإقليمي المحيط بجزر حوار ومحميّة جزر حوار ومحمية جزيرة مشتان ودوحة عراد ونجوة بولثامة وهير بولثامة وهير بوعمامة وهير شتية والحزام الحاجز (المياه الإقليمية المحيطة بمحمية بولثامة ومحمية بوعمامة ومحمية هير شتية).
ويعتبر الحزام الحاجز المحمية البحرية الأكبر بمساحة تبلغ نحو 965.7 كيلومترا مربعا، وهو الحزام الحاجز للمياه الإقليمية المحيطة بمحمية بولثامة ومحمية بوعمامة ومحمية هير شتية، أما مساحة البحر الإقليمي المحيط بجزر حوار ومحميّة جزر حوار فتصل إلى 340 كيلومترا مربعا ومساحة هير شتية تصل إلى 274 كيلومترا مربعا. ولا تتجاوز مساحة باقي المحميات الـ 100 كيلومتر مربع.
وآخر محمية تم تسجيلها في عام 2022، هي محمية وادي البحير البرية التي تقع في مساحة لا تتجاوز 04, كيلومتر مربع.
وخلال عام 2017 تم تسجيل 5 محميات بحرية، وهي نجوة بولثامة ومحمية هير بولثامة ومحمية هير بوعمامة وهير شتية. وقبلها بـ15 عاما، تم تسجيل محمية جزيرة مشتان كمحمية طبيعية، وذلك في عام 2002.
وفي عام 1996، سجل البحر الإقليمي المحيط بجزر حوار ومحميّة جزر حوار محمية طبيعية، وفي عام 1995 سجل خليج توبلي محمية بحرية. أما محمية العرين، فكانت أول محمية برية يتم تسجيلها في المملكة.
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