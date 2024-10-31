سلوت يشيد بفوز ليفربول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬غياب‭ ‬ديوجو‭ ‬جوتا‭ ‬وفيدريكو‭ ‬كييزا،‭ ‬تولى‭ ‬ثنائي‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬كورتيس‭ ‬جونز‭ ‬ودومينيك‭ ‬سوبوسلاي‭ ‬مسؤولية‭ ‬إمداد‭ ‬المهاجمين‭ ‬لويس‭ ‬دياز‭ ‬وكود‭ ‬جاكبو‭ ‬بالتمريرات‭ ‬الحاسمة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬جلس‭ ‬فيه‭ ‬داروين‭ ‬نونيز‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭. ‬ومهد‭ ‬جاكبو‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬لبلوغ‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ساوثهامبتون،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬هدفين‭ ‬رائعين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬دياز‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭.‬

وقال‭ ‬سلوت‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لعبت‭ ‬بالثنائي‭ ‬جونز‭ ‬وسابوسلاي‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬مهاجم‭ ‬صريح،‭ ‬فإنك‭ ‬ستشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬دائما‭ ‬بشأن‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف،‭ ‬لأنهما‭ ‬يلعبان‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أفضل‭ ‬اللعب‭ ‬بمهاجم‭ ‬صريح‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬متاح،‭ ‬بالطبع‭ ‬لدينا‭ ‬داروين‭ ‬متاح،‭ ‬لكني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خاض‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬وتنتظره‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المباريات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬هذه‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬توصلنا‭ ‬لها،‭ ‬وأرى‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬أدوا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭.‬‮»‬