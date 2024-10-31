منتخبنا يواجه العراق في افتتاح البطولة العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورجح‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬الموسى‭ ‬المحلل‭ ‬الفني‭ ‬لقناة‭ ‬الكأس‭ ‬القطرية‭ ‬كفة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬صاحب‭ ‬الضيافة‭ ‬والأرض‭ ‬والجمهور،‭ ‬ويرى‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬سيخوض‭ ‬المباراة‭ ‬بأبرز‭ ‬أسمائه‭ ‬ونجومه‭ ‬الذين‭ ‬يملكون‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬بمشاركة‭ ‬8‭ ‬منتخبات‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري‭.‬

وتتنافس‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬مجموعتين‭ ‬الأولى‭ ‬تضم‭ ‬البحرين،‭ ‬وتونس،‭ ‬والعراق‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭. ‬وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منتخبات‭ ‬السعودية،‭ ‬وقطر،‭ ‬والكويت‭ ‬والأردن‭.‬