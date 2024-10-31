منتخبنا يواجه العراق في افتتاح البطولة العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يلاقي منتخبنا الأول لكرة الطائرة نظيره العراقي في افتتاح منافسات بطولة المنتخبات العربية 23 للكرة الطائرة اليوم الجمعة على صالة عيسى بن راشد الساعة 7:00 مساء.
ورجح القطري ناصر الموسى المحلل الفني لقناة الكأس القطرية كفة منتخبنا الوطني صاحب الضيافة والأرض والجمهور، ويرى أن منتخبنا سيخوض المباراة بأبرز أسمائه ونجومه الذين يملكون الخبرة في مثل هذه المناسبات.
يذكر أن البطولة العربية تنطلق في البحرين اليوم بمشاركة 8 منتخبات وتستمر حتى 11 فبراير الجاري.
وتتنافس المنتخبات في مجموعتين الأولى تضم البحرين، وتونس، والعراق وسلطنة عمان. وتضم المجموعة الثانية منتخبات السعودية، وقطر، والكويت والأردن.
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