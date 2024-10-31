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منتخبنا يواجه العراق في افتتاح البطولة العربية

10/31/2024 7:17:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يلاقي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬00‭ ‬مساء‭.‬

ورجح‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬الموسى‭ ‬المحلل‭ ‬الفني‭ ‬لقناة‭ ‬الكأس‭ ‬القطرية‭ ‬كفة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬صاحب‭ ‬الضيافة‭ ‬والأرض‭ ‬والجمهور،‭ ‬ويرى‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬سيخوض‭ ‬المباراة‭ ‬بأبرز‭ ‬أسمائه‭ ‬ونجومه‭ ‬الذين‭ ‬يملكون‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬بمشاركة‭ ‬8‭ ‬منتخبات‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري‭.‬

وتتنافس‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬مجموعتين‭ ‬الأولى‭ ‬تضم‭ ‬البحرين،‭ ‬وتونس،‭ ‬والعراق‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭. ‬وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منتخبات‭ ‬السعودية،‭ ‬وقطر،‭ ‬والكويت‭ ‬والأردن‭.‬

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