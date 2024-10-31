جولة تفتيشية للمنازل المهجورة بتاسعة الشمالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تفقد‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬التاسعة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬عبدالله‭ ‬مبارك‭ ‬القبيسي‭ ‬بعض‭ ‬المنازل‭ ‬المهجورة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬بالدائرة‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬بمعية‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬باتت‭ ‬وكرا‭ ‬لضعاف‭ ‬النفوس‭ ‬واستراحة‭ ‬لبعض‭ ‬العمال‭ ‬وموقعا‭ ‬لمكب‭ ‬النفايات،‭ ‬وتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المنازل‭ ‬المهجورة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬المرافقة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬القوانين‭ ‬والتنظيمات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭.‬

وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬التفتيشية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وشرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬وهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وممثل‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬وبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬لما‭ ‬لهذه‭ ‬المشكلة‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬السلبي‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬سكان‭ ‬المناطق‭ ‬والمشاريع‭ ‬الإسكانية‭.‬

وشدد‭ ‬القبيسي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬للمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬تكثيف‭ ‬الجولات‭ ‬التفتيشية‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬وتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المباشرة‭ ‬أثناء‭ ‬الزيارة‭ ‬وإحالة‭ ‬بعض‭ ‬المواضيع‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لمباشرة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬الأوضاع،‭ ‬وثمّن‭ ‬القبيسي‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التفتيش‭ ‬شاكرا‭ ‬تعاونهم‭ ‬واهتمامهم‭ ‬الملموس‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬الجولة‭ ‬المشتركة‭.‬