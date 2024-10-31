جولة تفتيشية للمنازل المهجورة بتاسعة الشمالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تفقد ممثل الدائرة التاسعة بمجلس بلدي الشمالية عبدالله مبارك القبيسي بعض المنازل المهجورة الواقعة في وسط الأحياء السكنية بالدائرة التاسعة في منطقة مدينة حمد بمعية الجهات المختصة بعد أن باتت وكرا لضعاف النفوس واستراحة لبعض العمال وموقعا لمكب النفايات، وتم التعامل مع المنازل المهجورة من قبل الجهات الرسمية المرافقة في الجولة وذلك بحسب القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وجاءت هذه الجولة التفتيشية بناء على الاجتماع التنسيقي الذي عقد بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشرطة محافظة المنطقة الشمالية وهيئة الكهرباء والماء وممثل المحافظة الشمالية وبلدية المنطقة الشمالية لما لهذه المشكلة من التأثير السلبي في حياة سكان المناطق والمشاريع الإسكانية.
وشدد القبيسي على أهمية الدور الرقابي للمجلس البلدي والتشجيع على تكثيف الجولات التفتيشية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة حيث تم رصد عدد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات المباشرة أثناء الزيارة وإحالة بعض المواضيع للجهات المعنية لمباشرة العمل على تصحيح الأوضاع، وثمّن القبيسي الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية التي شاركت في عملية التفتيش شاكرا تعاونهم واهتمامهم الملموس على نجاح الجولة المشتركة.
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