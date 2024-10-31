استشهاد 4 فلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية على مخيمين بالضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭: ‬‮«‬شهيدان‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬نور‭ ‬شمس‭ ‬بطولكرم‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬رامي‭ ‬عليان‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬المخيم‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اقتحم‭ ‬المخيم‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشهيدين‭ ‬هما‭ ‬أحمد‭ ‬فحماوي‭ ‬16‭ ‬عاما،‭ ‬وعبد‭ ‬العزيز‭ ‬أبو‭ ‬سمن‭ ‬20‭ ‬عاما‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زالت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬تقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬تجريف‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬المخيم،‭ ‬وهناك‭ ‬إصابات‮»‬‭. ‬

ومساء‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وصول‭ ‬شهيد‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬طولكرم‭ ‬الحكومي‭.

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وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬إن‭ ‬الشاب‭ ‬يدعى‭ ‬حسام‭ ‬بسام‭ ‬ملاح‭ (‬30‭ ‬عاما‭).

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وبحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬فإن‭ ‬الشاب‭ ‬استشهد‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬خاصة‭ ‬تسللت‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‮»‬‭ ‬طولكرم‭ ‬ثم‭ ‬انسحبت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬اغتياله‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬قامت‭ ‬بتصفية‭ ‬حسام‭ ‬ملاح‭ ‬وهو‭ ‬ناشط‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬لهجمات‭.

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من‭ ‬جهتها،‭ ‬نعت‭ ‬كتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬الشهيد‭ ‬القسامي‭ ‬المجاهد‭ ‬حسام‭ ‬بسام‭ ‬الملاح‮»‬‭.

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وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أمس،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬وصول‭ ‬شهيد‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬طولكرم‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬نور‭ ‬شمس‮»‬‭.

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وينفذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬طولكرم‭ ‬وجنين‭ ‬ونور‭ ‬شمس،‭ ‬يستخدم‭ ‬خلالها‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭. ‬

ويقول‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬يلاحق‭ ‬مسلحين‭ ‬متهمين‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬إسرائيلية‭. ‬

وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬تصاعدا‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬العنف‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬لكن‭ ‬الوضع‭ ‬ازداد‭ ‬تدهورا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.

‬وبذلك‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أو‭ ‬مستوطنين‭ ‬إلى‭ ‬750،‭ ‬حسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬