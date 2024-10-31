استشهاد 4 فلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية على مخيمين بالضفة الغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رام الله
– الوكالات: أستشهد أربعة فلسطينيين أمس ومساء الأربعاء خلال قصف إسرائيلي على مخيمي طولكرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية ولجنة شعبية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب: «شهيدان في مخيم نور شمس بطولكرم جراء قصف الاحتلال».
وقال رامي عليان من اللجنة الشعبية في المخيم لوكالة فرانس برس إن الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، مشيرا إلى أن الشهيدين هما أحمد فحماوي 16 عاما، وعبد العزيز أبو سمن 20 عاما.
وأضاف «ما زالت قوات الاحتلال تقوم بعمليات تجريف في شوارع المخيم، وهناك إصابات».
ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول شهيد برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن الشاب يدعى حسام بسام ملاح (30 عاما).
وبحسب الوكالة فإن الشاب استشهد على يد «قوة خاصة تسللت إلى مخيم» طولكرم ثم انسحبت على الفور بعد «اغتياله».
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته قامت بتصفية حسام ملاح وهو ناشط بارز في حركة حماس وشارك في التخطيط لهجمات.
من جهتها، نعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان «الشهيد القسامي المجاهد حسام بسام الملاح».
وفي وقت لاحق أمس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «وصول شهيد برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي من مخيم نور شمس».
وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية بشكل متواصل في شمال الضفة الغربية، وتحديدا في مخيمات طولكرم وجنين ونور شمس، يستخدم خلالها الطائرات المسيرة وفي بعض الأحيان طائرات حربية.
ويقول الجيش إنه يلاحق مسلحين متهمين بتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في وتيرة العنف منذ فترة طويلة، لكن الوضع ازداد تدهورا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ اندلاع العدوان برصاص الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين إلى 750، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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