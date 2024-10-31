Friday, 01 November 2024 04:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد 4 فلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية على مخيمين بالضفة الغربية

10/31/2024 7:17:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رام‭ ‬الله‭ ‬ الوكالات‭: ‬أستشهد‭ ‬أربعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬أمس‭ ‬ومساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬خلال‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مخيمي‭ ‬طولكرم‭ ‬ونور‭ ‬شمس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ولجنة‭ ‬شعبية‭.

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭: ‬‮«‬شهيدان‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬نور‭ ‬شمس‭ ‬بطولكرم‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬رامي‭ ‬عليان‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬المخيم‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اقتحم‭ ‬المخيم‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشهيدين‭ ‬هما‭ ‬أحمد‭ ‬فحماوي‭ ‬16‭ ‬عاما،‭ ‬وعبد‭ ‬العزيز‭ ‬أبو‭ ‬سمن‭ ‬20‭ ‬عاما‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زالت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬تقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬تجريف‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬المخيم،‭ ‬وهناك‭ ‬إصابات‮»‬‭. ‬

ومساء‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وصول‭ ‬شهيد‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬طولكرم‭ ‬الحكومي‭.

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬إن‭ ‬الشاب‭ ‬يدعى‭ ‬حسام‭ ‬بسام‭ ‬ملاح‭ (‬30‭ ‬عاما‭).

وبحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬فإن‭ ‬الشاب‭ ‬استشهد‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬خاصة‭ ‬تسللت‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‮»‬‭ ‬طولكرم‭ ‬ثم‭ ‬انسحبت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬اغتياله‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬قامت‭ ‬بتصفية‭ ‬حسام‭ ‬ملاح‭ ‬وهو‭ ‬ناشط‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬لهجمات‭.

من‭ ‬جهتها،‭ ‬نعت‭ ‬كتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬الشهيد‭ ‬القسامي‭ ‬المجاهد‭ ‬حسام‭ ‬بسام‭ ‬الملاح‮»‬‭.

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أمس،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬وصول‭ ‬شهيد‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬طولكرم‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬نور‭ ‬شمس‮»‬‭.

وينفذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬طولكرم‭ ‬وجنين‭ ‬ونور‭ ‬شمس،‭ ‬يستخدم‭ ‬خلالها‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭. ‬

ويقول‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬يلاحق‭ ‬مسلحين‭ ‬متهمين‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬إسرائيلية‭. ‬

وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬تصاعدا‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬العنف‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬لكن‭ ‬الوضع‭ ‬ازداد‭ ‬تدهورا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.
‬وبذلك‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أو‭ ‬مستوطنين‭ ‬إلى‭ ‬750،‭ ‬حسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

MENAFN31102024000055011008ID1108839771

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث