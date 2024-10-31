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إطلاق منصة الحج الإلكترونية:اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة: فتح باب التسجيل بعد غد الأحد

10/31/2024 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬الحج‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ haj ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لفتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬فريضة‭ ‬الحج‭ ‬للموسم‭ ‬القادم‭ (‬1446هـ‭-‬2025م‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬ستبدأ‭ ‬فترة‭ ‬التسجيل‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬3‭ ‬حتى‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬إن‭ ‬المنصة‭ ‬تتيح‭ ‬للراغبين‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬الحملات‭ ‬ومزايا‭ ‬الباقات‭ ‬وأسعارها،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬التنافسية‭ ‬والشفافية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل،‭ ‬والاستعلام‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬الطلب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الحملات‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬كافة‭ ‬إجراءات‭ ‬المسجلين‭ ‬لديهم،‭ ‬وإدارة‭ ‬بياناتهم‭ ‬وتحديثها‭.‬

وحول‭ ‬آلية‭ ‬التسجيل‭ ‬بينت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬أن‭ ‬دخول‭ ‬الراغب‭ ‬بالحج‭ ‬إلى‭ ‬المنصة‭ ‬سيكون‭ ‬بالمفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنصة‭ ‬تسمح‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬الحج‭ ‬بالتسجيل‭ ‬كأفراد‭ ‬أو‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬أفراد‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬تسجيل‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الحج‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬مبدئي‭ ‬يخضع‭ ‬لاستيفاء‭ ‬المعايير‭ ‬أولاً،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬إشعار‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬برسالة‭ ‬نصية‭ ‬لاستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬تثبيت‭ ‬الطلب‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحملة،‭ ‬وسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬150‭ ‬دينارًا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنصة،‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬سعر‭ ‬باقة‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬يختارها‭.‬

وحثّت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحج‭ ‬على‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنصة،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬3‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحًا‭.‬

وتتيح‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للحجاج‭ ‬اختيار‭ ‬3‭ ‬حملات‭ ‬لأولوية‭ ‬التسجيل،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬قصرها‭ ‬على‭ ‬حملة‭ ‬واحدة،‭ ‬علمًا‭ ‬أن‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬الطلبات‭ ‬ستكون‭ ‬للبحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهم‭ ‬الحج‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬أفرادًا‭ ‬أو‭ ‬مجموعات‭.‬

وتشمل‭ ‬الأولوية‭ ‬أيضا‭ ‬فئة‭ ‬البحرينيات‭ ‬اللاتي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهن‭ ‬الحج‭ ‬ويرافقهن‭ ‬بحريني‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬الحج،‭ ‬وتضم‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬زوجة‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬بحرينية،‭ ‬كما‭ ‬تُعطى‭ ‬الأولوية‭ ‬للبحريني‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬الحج‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬60‭ ‬سنة‭ ‬فأكثر،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬ويرافقه‭ ‬من‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬الحج،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أسبقية‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬المنصة‭.‬

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