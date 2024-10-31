إطلاق منصة الحج الإلكترونية:اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة: فتح باب التسجيل بعد غد الأحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة إطلاق منصة الحج الإلكترونية
haj .
gov .
bh ، تمهيدًا لفتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج للموسم القادم (1446هـ-2025م)، حيث ستبدأ فترة التسجيل اعتبارًا من تاريخ 3 حتى 22 نوفمبر من هذا العام.
وقالت اللجنة العليا إن المنصة تتيح للراغبين الاطلاع على عروض الحملات ومزايا الباقات وأسعارها، بما يعزز التنافسية والشفافية، إلى جانب تسهيل عملية التسجيل، والاستعلام عن حالة الطلب، بالإضافة إلى تمكين الحملات من متابعة كافة إجراءات المسجلين لديهم، وإدارة بياناتهم وتحديثها.
وحول آلية التسجيل بينت اللجنة العليا أن دخول الراغب بالحج إلى المنصة سيكون بالمفتاح الإلكتروني للمواطنين والمقيمين.
ولفتت إلى أن المنصة تسمح للراغبين في الحج بالتسجيل كأفراد أو مجموعات من 5 أفراد كحد أقصى، بمن فيهم مقدم الطلب، مؤكدةً أن تسجيل الرغبة في الحج عبارة عن طلب مبدئي يخضع لاستيفاء المعايير أولاً، ومن ثم يتم إشعار مقدم الطلب برسالة نصية لاستكمال إجراءات تثبيت الطلب بالتنسيق مع الحملة، وسداد مبلغ 150 دينارًا عن كل فرد من خلال المنصة، ويعتبر هذا المبلغ جزءًا من إجمالي سعر باقة الحملة التي يختارها.
وحثّت اللجنة العليا الراغبين في الحج على الإسراع في عملية التسجيل من خلال المنصة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
وتتيح المنصة الإلكترونية للحجاج اختيار 3 حملات لأولوية التسجيل، مع إمكانية قصرها على حملة واحدة، علمًا أن الأولوية في قبول الطلبات ستكون للبحرينيين الذين لم يسبق لهم الحج سواء كانوا أفرادًا أو مجموعات.
وتشمل الأولوية أيضا فئة البحرينيات اللاتي لم يسبق لهن الحج ويرافقهن بحريني سبق له الحج، وتضم هذه الفئة زوجة البحريني في حال كانت غير بحرينية، كما تُعطى الأولوية للبحريني الذي لم يسبق له الحج وقد بلغ 60 سنة فأكثر، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة ويرافقه من سبق له الحج، مع مراعاة أسبقية التسجيل في المنصة.
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