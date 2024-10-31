تدشين الهوية الجديدة لكلية البحرين ((بوليتكنك))وزير التربية: الجودة في التعليم هي الانطلاقة نحو المستقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
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– مروة أحمد
دشّن الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم الهوية الجديدة لكليّة البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» صبـاح أمس الخميس، وذلك بحضور البروفيسور كيران أوكوهان الرئيس التنفيذي للكلية، وعيسى بن عبدالرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد ومحمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالإضافة إلى علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين «ألـبا» وآخرين من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، حيث جرى التدشين في مقر الجامعة بمدينة عيسى.
وأكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن الجودة في التعليم هي بمثابة الانطلاقة نحو المستقبل الذي من خلاله يتم خلق الفرص واستعراض الإمكانيات وتنوّع الخبرات وضمان الاستدامة في النجاح.
وأوضح أن تدشين الهوية الجديدة لكليّة البحرين التقنية هو دلالة على التوّسع في المعايير وتطوّر الامكانيات ومواكبة التغيير، وأشار إلى أن قوة بوليتكنك البحرين وخبرتها في التعرّف على أهدافها كانت الدافع الأول نحو تحقيق هذا النجاح وأن التمسّك بالمعايير الصحيحة والتطلّع لطرح برامج أكاديمية دولية متطورة مسؤولة عن تخريج جيل ناجح داعم لاقتصاد البحرين كان سببًا في حدوث هذا التدشين وتحقيق هذه القفزة النوعية.
ومن جانبه، قال بحضور البروفيسور كيران أوكوهان الرئيس التنفيذي لكليّة البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» خلال كلمةً ألقاها على هامش التدشين إن الجامعة سعـت للأخذ بكافّة مخرجاتها ومما جرى طرحه في مجال التعليم والنهوض به وتطويره ليواكب المستقبل الذي يتطلع اليه الطلبة والموظفون بالجامعة والشركاء، موضحا أن بوليتكنك البحرين على التزام تام بالطلبة والموظفين والشركاء والمجتمع وتسعى إلى مواكبة الاحتياجات الجديدة في العالم والنهوض بطموح الطلاب جميعًا، ونوّه إلى أن فكرة تدشين الهوية الجديدة للجامعة جاءت من مطلق اهتمام الجامعة بمستقبل الطلبة وتحقيقًا لتطلعاتها.
جدير بالذكر أن الكـادر العامل بكليّة البحرين التقنية يصل إلى أكثر من 550 من الهيئة الأكاديمية والإدارية وغيرها، إلى جانب وجود أكثر من 12 ألف طالب يدرسون ومسجلون في الجامعة، كما بيّنت الاحصائيات عن وجود أكثر من 90 برنامجًا اكاديميا مطروحًا في الكلية، وتم تخريج أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة على مدار السنوات الماضية.
وتميزت الهوية الجديدة لكليّة البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» باللون الأزرق بديلًا عن الأحمر، وجاء على شكل نصف دائرة مقسومة إلى نصفين، مع اضافة اسم الكلية باللغتين العربية والانجليزية.
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