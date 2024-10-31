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تدشين الهوية الجديدة لكلية البحرين ((بوليتكنك))وزير التربية: الجودة في التعليم هي الانطلاقة نحو المستقبل

10/31/2024 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭ ‬ ‭ ‬مروة‭ ‬أحمد‭ ‬

دشّن‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الهوية‭ ‬الجديدة‭ ‬لكليّة‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬صبـاح‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للكلية،‭ ‬وعيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الحمادي‭ ‬مستشار‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬بديوان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬ومحمد‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألـبا‮»‬‭ ‬وآخرين‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬التدشين‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬الانطلاقة‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬يتم‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬واستعراض‭ ‬الإمكانيات‭ ‬وتنوّع‭ ‬الخبرات‭ ‬وضمان‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬النجاح‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬الهوية‭ ‬الجديدة‭ ‬لكليّة‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ ‬هو‭ ‬دلالة‭ ‬على‭ ‬التوّسع‭ ‬في‭ ‬المعايير‭ ‬وتطوّر‭ ‬الامكانيات‭ ‬ومواكبة‭ ‬التغيير،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬وخبرتها‭ ‬في‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬أهدافها‭ ‬كانت‭ ‬الدافع‭ ‬الأول‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬وأن‭ ‬التمسّك‭ ‬بالمعايير‭ ‬الصحيحة‭ ‬والتطلّع‭ ‬لطرح‭ ‬برامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬دولية‭ ‬متطورة‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تخريج‭ ‬جيل‭ ‬ناجح‭ ‬داعم‭ ‬لاقتصاد‭ ‬البحرين‭ ‬كان‭ ‬سببًا‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬هذا‭ ‬التدشين‭ ‬وتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬القفزة‭ ‬النوعية‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬بحضور‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لكليّة‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬كلمةً‭ ‬ألقاها‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬التدشين‭ ‬إن‭ ‬الجامعة‭ ‬سعـت‭ ‬للأخذ‭ ‬بكافّة‭ ‬مخرجاتها‭ ‬ومما‭ ‬جرى‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬والنهوض‭ ‬به‭ ‬وتطويره‭ ‬ليواكب‭ ‬المستقبل‭ ‬الذي‭ ‬يتطلع‭ ‬اليه‭ ‬الطلبة‭ ‬والموظفون‭ ‬بالجامعة‭ ‬والشركاء،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬تام‭ ‬بالطلبة‭ ‬والموظفين‭ ‬والشركاء‭ ‬والمجتمع‭ ‬وتسعى‭ ‬إلى‭ ‬مواكبة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والنهوض‭ ‬بطموح‭ ‬الطلاب‭ ‬جميعًا،‭ ‬ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬تدشين‭ ‬الهوية‭ ‬الجديدة‭ ‬للجامعة‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬مطلق‭ ‬اهتمام‭ ‬الجامعة‭ ‬بمستقبل‭ ‬الطلبة‭ ‬وتحقيقًا‭ ‬لتطلعاتها‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الكـادر‭ ‬العامل‭ ‬بكليّة‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬550‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬وغيرها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬يدرسون‭ ‬ومسجلون‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬كما‭ ‬بيّنت‭ ‬الاحصائيات‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬برنامجًا‭ ‬اكاديميا‭ ‬مطروحًا‭ ‬في‭ ‬الكلية،‭ ‬وتم‭ ‬تخريج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

وتميزت‭ ‬الهوية‭ ‬الجديدة‭ ‬لكليّة‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬باللون‭ ‬الأزرق‭ ‬بديلًا‭ ‬عن‭ ‬الأحمر،‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬نصف‭ ‬دائرة‭ ‬مقسومة‭ ‬إلى‭ ‬نصفين،‭ ‬مع‭ ‬اضافة‭ ‬اسم‭ ‬الكلية‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والانجليزية‭. ‬

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