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وكيل وزارة الشؤون الكويتية بالإنابة: الوزارة تولي الأسرة اهتماما بالغا

10/31/2024 2:50:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 31 - 10 (كونا)-- قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية بالإنابة الدكتور خالد العجمي اليوم الخميس إن الوزارة تولي الأسرة اهتماما بالغا من خلال توفير تطبيقات وبرامج من شأنها دعم الاسرة وجميع أفرادها وتقديم خدماتها لهم بشكل أسرع وبجودة أعلى.
وذكر بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء خلال كلمة ألقاها العجمي في الجلسة الحوارية التي أقيمت في مؤتمر الذكرى ال30 للسنة الدولية للأسرة المقام في الدوحة حول تجارب الدول الخليجية في التكنولوجيا كوسيلة لتعزيز التماسك الأسري برعاية المكتب التنفيذي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتطرق العجمي إلى تأثير التكنولوجيا على الأسرة الخليجية في عالم سريع التغير مليء بالتطورات التكنولوجية والتحولات الرقمية.
وشدد على ضرورة مواجهة هذه التحديات بشكل أفضل والتأقلم معها بطريقة مبتكرة لكي نستطيع من خلالها تحقيق أهداف الدول نحو تعزيز تماسك الأسر وترابطها.
يذكر أن مؤتمر الذكرى ال30 للسنة الدولية للأسرة انطلق يوم أمس الأربعاء بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة تحت عنوان "الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة". (النهاية)

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