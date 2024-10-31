وكيل وزارة الشؤون الكويتية بالإنابة: الوزارة تولي الأسرة اهتماما بالغا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 31 - 10 (كونا)-- قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية بالإنابة الدكتور خالد العجمي اليوم الخميس إن الوزارة تولي الأسرة اهتماما بالغا من خلال توفير تطبيقات وبرامج من شأنها دعم الاسرة وجميع أفرادها وتقديم خدماتها لهم بشكل أسرع وبجودة أعلى.
وذكر بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء خلال كلمة ألقاها العجمي في الجلسة الحوارية التي أقيمت في مؤتمر الذكرى ال30 للسنة الدولية للأسرة المقام في الدوحة حول تجارب الدول الخليجية في التكنولوجيا كوسيلة لتعزيز التماسك الأسري برعاية المكتب التنفيذي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتطرق العجمي إلى تأثير التكنولوجيا على الأسرة الخليجية في عالم سريع التغير مليء بالتطورات التكنولوجية والتحولات الرقمية.
وشدد على ضرورة مواجهة هذه التحديات بشكل أفضل والتأقلم معها بطريقة مبتكرة لكي نستطيع من خلالها تحقيق أهداف الدول نحو تعزيز تماسك الأسر وترابطها.
يذكر أن مؤتمر الذكرى ال30 للسنة الدولية للأسرة انطلق يوم أمس الأربعاء بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة تحت عنوان "الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة". (النهاية)
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